Marc Giró clausura polémicas en el estreno de ‘Cara al show’: “Algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista”

El presentador cambia RTVE por La Sexta y arranca con varios invitados en su primer día en Atresmedia. / Captura de pantalla

Marc Giró estrena nuevo late night en una nueva cadena, pero con su “misma esencia”. Ante el cuestionamiento previo en redes sociales sobre si el cambio de RTVE a La Sexta acallaría sus discursos inclusivos y antifascistas, el presentador lo ha dejado claro desde el inicio de Cara al show. “Algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista, creían que me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del IBEX 35”, ha indicado Giró en su monólogo inicial. Pero no ha sido así. Igual de claro ha quedado que el baticinio de Daviz Muñoz, el mayor de los hermanos de Estopa, al presentador: “Vas a triunfar porque eres el puto amo”.

En los primeros diez minutos, Giró ha denunciado los Centros de Internamiento de Extranjeros en España (CIES), las devoluciones en caliente en el Estado español, los “prefachas” que comen aguacates y no votan, y el Reglamento de Retorno (conocido como el ICE europeo), aprobado por el Partido Popular europeo. Sin dejar de lado la actual situación de la vivienda, cuya realidad se imprimía en una camiseta: “Los jóvenes necesitan el 92% del sueldo para alquilar un piso”.

La primera de las colaboradoras efímeras con las que ha hecho comedia Marc Giró ha sido Judit Martín Dulcet (L’Hospitalet de Llobregat, 50 años), gran actriz y cómica catalana con una trayectoria actoral y de improvisación muy ajetreada: colaboradora habitual en programas como Està passant o el mítico Polònia; actriz en la obra ya terminada Del fandom al troleo. Una sátira del bla bla bla, de Berta Prieto; o protagonista de la recién estrenada película en el Festival de Málaga junto a Berto Romero, Pizza Movies.

El resto de invitados al programa en el día de su estreno han sido los padrinos, el dúo conocido como Estopa, David y José Manuel Muñoz; el actor y director Eduardo Casanova, junto al periodista de la misma cadena Jordi Évole; la actriz y cómica Yolanda Ramos; y la cantante y compositora de 22 años Chiara Oliver, participante de Operación Triunfo 2023. Además, Cara al show también ha contado con apariciones estelares.

Las desconocidas aficiones de Estopa, más allá de cantar: un grado de Historia y un curso de Cocina

Los hermanos Estopa, David (Cornellà de Llobregat, 50 años) y José Manuel Muñoz (Cornellà de Llobregat, 47 años) han inaugurado Cara al show al ritmo de su nuevo disco, conocido como La maqueta. Este álbum consiste en una vuelta a sus orígenes que podría publicarse en el próximo día de la ’estopidad’, 18 de octubre. Que vea o no la luz el recopilatorio de Estopa dependerá de los nuevos estudios en los que los hermanos se han enfrascado.

El mayor, David, ha confesado a Marc Giró que ha empezado a estudiar la carrera de Historia en la Universidad de Barcelona (UB). En el centro público, el cantante acude a las clases con estudiantes de la edad de sus hijos, aunque su madre le aliente a que “estudie una carrera con más salidas”, confiesa entre risas. Por su parte, el menor de los hermanos, José Manuel, se ha enrolado en un curso de cocina que le permite hacer aquello que le gusta: comer e ir al mercado.

Para poner el colofón a la entrevista de bienvenida, Marc Giró ha dado a conocer una de las secciones del programa: ‘Operación tapas’. Con la soprano Begoña Alberdi, el dúo musical, Marc Giró y Jordi Évole, ha dado comienzo un reto que trataba de descifrar las canciones de ópera de Alberdi, con letras basadas en tapas de un bar español de barrio.

Eduardo Casanova se apropia del insulto ‘sidosa’ para promocionar el documental sobre su vida con VIH

La segunda pareja invitada en el primer día de programa en La Sexta ha sido Eduardo Casanova (Madrid, 35 años) y Jordi Évole. El actor y el periodista estrenan en cines este jueves 23 de abril el documental Sidosa, donde se establece un recorrido paralelo entre la vida con VIH de Casanova desde que cumplió 17 años y el tabú de la enfermedad en España. El actor que saltó a la fama con su personaje en la serie Aída quiere apropiarse del término que nombra al proyecto, ante “el miedo irracional” que aún existe frente a la enfermedad del sida.

Por su parte, el periodista, quien dirige y acompaña a Casanova en la cinta, ha enfatizado en la falta de referentes de personalidades que conviven con un tratamiento para paliar los efectos del VIH. “La falta de referentes hace desaparecer un camino de cómo lo digo”, reconoce el actor madrileño. “Que vivan las sidosas”, ha exclamado el presentador a continuación, lo que le ha valido una ovación del público.

Noticia en ampliación.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.