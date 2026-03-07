Mundo

EN VIVO: El régimen iraní desafió a Estados Unidos y aseguró que está “a la espera” de su presencia en el Estrecho de Ormuz

“Recomendamos a los estadounidenses que, antes de tomar cualquier decisión, recuerden el incendio del superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido recientemente objeto de ataques”, comunicó el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Mohamad Naini

Guardar

La octava jornada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán comenzó este sábado con nuevos bombardeos sobre Teherán, donde se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y ataques iraníes dirigidos a Tel Aviv. Washington, en paralelo, evaluó el viernes medidas para contener la escalada de los precios de la energía.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, en la madrugada, lanzaron una nueva ola de ataques “a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán”. En el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos. Unos 80 aviones de combate israelíes atacaron y destruyeron el búnker militar subterráneo del fallecido líder iraní Alí KHamenei, según reportes militares.

Irán, por su parte, lanzó una nueva serie de ataques contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”, según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

El presidente estadounidense Donald Trump descartó el viernes cualquier posibilidad de diálogo con Irán mientras no se produzca una rendición del régimen. “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional!”, publicó el mandatario en su plataforma Truth Social.

En medio de la volatilidad en los mercados, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó el viernes que Washington analiza la posibilidad de retirar más sanciones sobre el crudo ruso para mejorar la oferta global y contener el alza de los precios del petróleo, impulsados por la guerra en Irán.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:40 hsHoy

Incendios y humo en el aeropuerto Mehrabad de Teherán

06:16 hsHoy

El régimen iraní desafió a Estados Unidos y aseguró que está “a la espera” de su presencia en el Estrecho de Ormuz

Petroleros frente a la costa
Petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete disparar a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Amr Alfiky)

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró este sábado que permanece “a la espera” de la llegada de fuerzas estadounidenses que escoltarán petroleros a través del estrecho de Ormuz, actualmente paralizado por el conflicto en Oriente Medio. “Estamos a la espera de su presencia”, afirmó el portavoz del ejército ideológico iraní, Ali Mohamad Naini, en respuesta al anuncio del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sobre los preparativos de la Armada estadounidense para proteger la navegación en esa ruta estratégica.

Naini advirtió a Estados Unidos que “recuerde el incendio del superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido recientemente objeto de ataques”, según declaraciones recogidas por la agencia Fars.

Por otra parte, el ejército iraní informó que su armada lanzó una ola de ataques con drones contra Israel y bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en el inicio de la segunda semana del conflicto regional. Un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA indicó que los objetivos incluyeron la base Al Minhad en Emiratos Árabes Unidos, otra instalación militar en Kuwait y una “instalación estratégica” en Israel.

05:52 hsHoy

Beirut, capital de Líbano, amanece con dos columnas de humo este sábado

En medio de ataques cruzados entre el grupo terrorista Hezbollah y el bando estadounidense-israelí, imágenes proporcionadas por la agencia AFP muestra dos columnas de humo elevándose sobre los suburbios del sur de Beirut, Líbano, en medio de sonidos de explosiones.

05:22 hsHoy

Suenan sirenas en Jerusalén mientras Irán lanza misiles contra Israel

El sábado por la mañana se dispararon misiles contra el centro de Israel y el ejército anunció el inicio de una nueva oleada de ataques contra infraestructura iraní en Teherán. Israel también lanzó ataques contra el Líbano y afirmó estar atacando objetivos iraníes y de Hezbollah.

05:04 hsHoy

¿Puede Ucrania ayudar a derrotar los enjambres de drones de Irán?

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central estadounidense, declaró que la tasa de lanzamiento de drones iraníes se redujo a un 83% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Un residente toca un dron
Un residente toca un dron kamikaze ruso-iraní Shahed-136 (Geran-2) instalado frente a la Catedral de San Miguel como parte de una exposición que muestra vehículos y armas militares rusas destruidas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

En 2014, Irán exhibió un nuevo dron, el Touphan o Tifón, una aeronave pequeña y ligera con alas delta. Al igual que el cañón de Chéjov, presentado en el primer acto, permaneció en segundo plano hasta 2019, cuando este, o uno similar, se estrelló contra dos refinerías de petróleo de Arabia Saudita. Estos drones suicidas, o municiones de ataque unidireccional (OWA) en la jerga militar, fueron el núcleo de lo que, unos años después, se convertiría en el Shahed. Tras su invasión de Ucrania en 2022, Rusia los adquirió y mejoró (como el Geran-2). Desde entonces, ha producido decenas de miles para lanzarlos contra Ucrania. Ahora están regresando masivamente a Oriente Medio, causando un dolor de cabeza a Estados Unidos y sus aliados.

Leer la nota completa
04:21 hsHoy

Misiles iraníes sobrevolaron Israel

Se vieron misiles iraníes en el cielo Israel en las primeras horas del sábado, mientras que el Ejército israelí dijo que identificó misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

Poco después del nuevo bombardeo, el Ejército anunció el inicio de una nueva oleada de ataques contra la infraestructura iraní en Teherán

04:00 hsHoy

Estados Unidos pronosticó la “mayor campaña de bombardeos” hasta la fecha contra Irán

El secretario del Tesoro de Estados
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Aaron Schwartz/Archivo)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró a Fox News que “esta noche será nuestra mayor campaña de bombardeos” contra Irán.

El funcionario anticipó que el ataque estadounidense tendrá como objetivo principal los lanzadores de misiles iraníes y las fábricas donde se producen, señalando que “los estamos degradando sustancialmente”.

El funcionario también acusó a Irán de “intentar crear caos económico”, haciendo referencia al control ejercido por Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

03:31 hsHoy

Explosión en Jerusalén tras alerta de misil iraní

Según periodistas de la agencia AFP, se escuchan explosiones de misiles del régimen lanzados contra Jerusalén, ciudades cercanas y otras localidades al sur de Israel.

El canal de noticias 12 de Israel dijo que las defensas aéreas interceptaron un misil iraní y no se reportaron víctimas.

Por otra parte, el Ministerio del Interior de Bahréin advirtió a la población que se dirija al “espacio seguro más cercano” en medio de la última ola de misiles lanzados desde Irán.

La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria del régimen, informó de la oleada número 24 de bombardeos contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”.

03:00 hsHoy

Arabia Saudita interceptó un misil balístico y destruyó cuatro drones iraníes

Arabia Saudita interceptó un misil balístico dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán, ubicada al sureste de Riad, en medio de la intensificación de los ataques iraníes en el Golfo. “Un misil balístico lanzado hacia la base aérea Príncipe Sultán fue interceptado y destruido”, informó el Ministerio de Defensa saudí a través de X.

La cartera también señaló que cuatro drones fueron destruidos en la zona desértica de “Empty Quarter”, en el sur del país, mientras volaban hacia el yacimiento petrolífero de Shaybah.

Temas Relacionados

IsraelIránMedio OrienteGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaAli Khamenei

Últimas noticias

Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve

En el corazón de la India, una innovadora carretera de color intenso marca un cambio en la protección de animales, implementando tecnología, pasos subterráneos y señalización especial para disminuir la mortalidad de especies vulnerables

Cómo es la primera ruta

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

En diálogo con Infobae, el Director General del OIEA remarcó la falta de transparencia de Teherán en su programa atómico y cuestionó la inacción de la ONU en el conflicto. “Estamos en el filo de la navaja”, subrayó

Rafael Grossi: “Irán acumuló una

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

La transformación de los ecosistemas exige nuevas estrategias para proteger los recursos, sostener la economía y mantener la identidad local frente a la crisis global

De la tradición a la

Papúa Occidental: el asombroso hallazgo de dos mamíferos que se creían extintos hace miles de años

Un equipo internacional halló un marsupial pigmeo y un planeador anillado vivos en las selvas indonesias, especies que no aparecían en registros fósiles desde la Edad de Hielo, según informaron expertos y medios internacionales

Papúa Occidental: el asombroso hallazgo

Putin respaldó a Irán tras los reportes de que Rusia compartió inteligencia sobre los activos de Estados Unidos en la región

Rusia y la República Islámica mantienen canales abiertos tras informes de colaboración, mientras Washington minimiza el impacto de la supuesta transferencia de información clasificada para ataques contra activos estadounidenses

Putin respaldó a Irán tras

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bryan Johnson revoluciona el envejecimiento

Bryan Johnson revoluciona el envejecimiento con inteligencia artificial y una vida sin plásticos

4 ejercicios de core clave para correr más rápido y fortalecer los abdominales

Consejos prácticos para elegir comidas suaves y ligeras durante periodos de náuseas, diarrea o convalecencia posquirúrgica

Qué hacer ante un infarto si estás solo en casa: las medidas que pueden salvar la vida, según expertos

De bosques nubosos a arrecifes rebosantes de vida: 6 destinos únicos que fusionan conservación ambiental y descanso

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto gana un trabajador de

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

La turbulenta relación de Britney Spears con la ley: desde agredir a un paparazzi hasta ser arrestada por conducir ebria

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

DEPORTES

Franco Colapinto quedó 16° en

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

Tomás Etcheverry batalló ante Denis Shapovalov, pero quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells