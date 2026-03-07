EN VIVO: El régimen iraní desafió a Estados Unidos y aseguró que está “a la espera” de su presencia en el Estrecho de Ormuz

La octava jornada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán comenzó este sábado con nuevos bombardeos sobre Teherán, donde se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y ataques iraníes dirigidos a Tel Aviv. Washington, en paralelo, evaluó el viernes medidas para contener la escalada de los precios de la energía.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, en la madrugada, lanzaron una nueva ola de ataques “a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán”. En el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos. Unos 80 aviones de combate israelíes atacaron y destruyeron el búnker militar subterráneo del fallecido líder iraní Alí KHamenei, según reportes militares.
Irán, por su parte, lanzó una nueva serie de ataques contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”, según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.
El presidente estadounidense Donald Trump descartó el viernes cualquier posibilidad de diálogo con Irán mientras no se produzca una rendición del régimen. “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional!”, publicó el mandatario en su plataforma Truth Social.
En medio de la volatilidad en los mercados, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó el viernes que Washington analiza la posibilidad de retirar más sanciones sobre el crudo ruso para mejorar la oferta global y contener el alza de los precios del petróleo, impulsados por la guerra en Irán.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La Guardia Revolucionaria de Irán declaró este sábado que permanece “a la espera” de la llegada de fuerzas estadounidenses que escoltarán petroleros a través del estrecho de Ormuz, actualmente paralizado por el conflicto en Oriente Medio. “Estamos a la espera de su presencia”, afirmó el portavoz del ejército ideológico iraní, Ali Mohamad Naini, en respuesta al anuncio del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sobre los preparativos de la Armada estadounidense para proteger la navegación en esa ruta estratégica.
Naini advirtió a Estados Unidos que “recuerde el incendio del superpetrolero estadounidense Bridgeton en 1987 y los petroleros que han sido recientemente objeto de ataques”, según declaraciones recogidas por la agencia Fars.
Por otra parte, el ejército iraní informó que su armada lanzó una ola de ataques con drones contra Israel y bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, en el inicio de la segunda semana del conflicto regional. Un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA indicó que los objetivos incluyeron la base Al Minhad en Emiratos Árabes Unidos, otra instalación militar en Kuwait y una “instalación estratégica” en Israel.
En medio de ataques cruzados entre el grupo terrorista Hezbollah y el bando estadounidense-israelí, imágenes proporcionadas por la agencia AFP muestra dos columnas de humo elevándose sobre los suburbios del sur de Beirut, Líbano, en medio de sonidos de explosiones.
El sábado por la mañana se dispararon misiles contra el centro de Israel y el ejército anunció el inicio de una nueva oleada de ataques contra infraestructura iraní en Teherán. Israel también lanzó ataques contra el Líbano y afirmó estar atacando objetivos iraníes y de Hezbollah.
En 2014, Irán exhibió un nuevo dron, el Touphan o Tifón, una aeronave pequeña y ligera con alas delta. Al igual que el cañón de Chéjov, presentado en el primer acto, permaneció en segundo plano hasta 2019, cuando este, o uno similar, se estrelló contra dos refinerías de petróleo de Arabia Saudita. Estos drones suicidas, o municiones de ataque unidireccional (OWA) en la jerga militar, fueron el núcleo de lo que, unos años después, se convertiría en el Shahed. Tras su invasión de Ucrania en 2022, Rusia los adquirió y mejoró (como el Geran-2). Desde entonces, ha producido decenas de miles para lanzarlos contra Ucrania. Ahora están regresando masivamente a Oriente Medio, causando un dolor de cabeza a Estados Unidos y sus aliados.
Se vieron misiles iraníes en el cielo Israel en las primeras horas del sábado, mientras que el Ejército israelí dijo que identificó misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.
Poco después del nuevo bombardeo, el Ejército anunció el inicio de una nueva oleada de ataques contra la infraestructura iraní en Teherán
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró a Fox News que “esta noche será nuestra mayor campaña de bombardeos” contra Irán.
El funcionario anticipó que el ataque estadounidense tendrá como objetivo principal los lanzadores de misiles iraníes y las fábricas donde se producen, señalando que “los estamos degradando sustancialmente”.
El funcionario también acusó a Irán de “intentar crear caos económico”, haciendo referencia al control ejercido por Teherán sobre el estrecho de Ormuz.
Según periodistas de la agencia AFP, se escuchan explosiones de misiles del régimen lanzados contra Jerusalén, ciudades cercanas y otras localidades al sur de Israel.
El canal de noticias 12 de Israel dijo que las defensas aéreas interceptaron un misil iraní y no se reportaron víctimas.
Por otra parte, el Ministerio del Interior de Bahréin advirtió a la población que se dirija al “espacio seguro más cercano” en medio de la última ola de misiles lanzados desde Irán.
La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria del régimen, informó de la oleada número 24 de bombardeos contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”.
Arabia Saudita interceptó un misil balístico dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán, ubicada al sureste de Riad, en medio de la intensificación de los ataques iraníes en el Golfo. “Un misil balístico lanzado hacia la base aérea Príncipe Sultán fue interceptado y destruido”, informó el Ministerio de Defensa saudí a través de X.
La cartera también señaló que cuatro drones fueron destruidos en la zona desértica de “Empty Quarter”, en el sur del país, mientras volaban hacia el yacimiento petrolífero de Shaybah.