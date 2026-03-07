España

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Aunque comprar o alquilar un espacio de trabajo para usarlo como casa puede parecer una alternativa económica a los altos precios del mercado residencial, existe una normativa estricta que la limita

Una mujer trabaja en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los precios disparados a niveles de la burbuja y sin inmuebles suficientes para dar respuesta a la demanda, el mercado inmobiliario español atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda. Frente a un déficit estimado de unas 700.000 casas según el Banco de España y un encarecimiento del 12,7% en 2025, la reconversión de edificios de oficinas en hogares se presenta como una alternativa económica poco usual. Sin embargo, antes de dar ese paso, es fundamental conocer qué dice la ley y cuáles son los riesgos de habitar un inmueble destinado a uso terciario.

En España, los edificios se clasifican según su uso urbanístico: residencial, comercial, industrial, entre otros. Una oficina tiene uso terciario, lo que significa que está pensada para actividades profesionales o empresariales, no para residir. Vivir en un inmueble sin uso residencial reconocido puede considerarse una infracción urbanística y conllevar sanciones administrativas, por lo que ocupar una oficina como vivienda sin realizar los trámites legales no es recomendable.

Además, para habitar legalmente un inmueble es imprescindible contar con la cédula de habitabilidad, un documento que acredita que el espacio cumple los requisitos mínimos para vivir, como superficie, ventilación, iluminación, instalaciones de agua, electricidad, y salidas de emergencia. La falta de esta certificación puede generar problemas importantes, como dificultades para contratar suministros, obstáculos en compraventas e imposibilidad de empadronarse.

Cómo pedir la cédula de habitabilidad

Aunque es posible convertir una oficina en vivienda, se trata de un proceso formal que requiere cumplir con la normativa municipal. Es necesario verificar que el planeamiento urbanístico del municipio permita el uso residencial, solicitar la licencia de cambio de uso en el ayuntamiento, presentar un proyecto técnico elaborado por un arquitecto o técnico competente, adaptar el inmueble a la normativa vigente de habitabilidad y seguridad y obtener finalmente la cédula de habitabilidad. No basta con acondicionar físicamente el espacio a través de una reforma, ya que sin el cambio de uso y la certificación correspondiente, la oficina seguirá siendo considerada legalmente un espacio no residencial.

Antes de adquirir una oficina con la intención de habitarla, es esencial comprobar el uso urbanístico del inmueble, confirmar que el ayuntamiento permite el cambio de uso, revisar los estatutos de la comunidad de propietarios, conocer los trámites y licencias necesarias y asegurarse de que será posible obtener la cédula de habitabilidad. Aunque comprar una oficina puede resultar más económico que adquirir una vivienda, los costes de adaptación y los trámites legales pueden incrementar significativamente la inversión.

¿Puedo vivir en una oficina alquilada?

Además, vivir en una oficina alquilada también es legalmente complicado y arriesgado. La mayoría de los contratos prohíben expresamente el uso residencial, y ocupar el espacio puede llevar al desalojo inmediato. Por otra parte, no se puede cambiar el uso sin autorización del propietario ni obtener la cédula de habitabilidad, imprescindible para empadronarse y contratar suministros. Bajo un contrato de alquiler, habitar una oficina sin estos permisos constituye igualmente una infracción urbanística, con posibles sanciones y problemas legales. Incluso la aseguradora podría no cubrir daños por accidentes. La única forma segura de vivir allí es contar con el consentimiento del propietario, tramitar el cambio de uso y obtener la cédula.

