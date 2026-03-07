España

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

El Celta de Vigo llevaba años buscando sin éxito la camiseta que lució la artista estadounidense en su concierto hace 35 años

Guardar
El Celta pregunta a Madonna
El Celta pregunta a Madonna si tiene la camiseta que lució en su concierto. (Imagen/X: @Copa90)

La espera ha terminado. La reina indiscutible del pop mundial, Madonna, ha confirmado que posee la camiseta que vistió el 29 de julio de 1990 durante su histórico concierto en el estadio de Estadio Municipal de Balaídos. La prenda, desaparecida durante décadas, se encuentra en el archivo personal de la artista, quien asegura que la luce “en espíritu”.

La respuesta de Madonna llegó a través de la red social X este sábado 7 de marzo, apenas 72 horas después de que la presidenta del club, Marián Mouriño, publicara una carta abierta solicitando su colaboración para recuperar la mítica elástica.

En su mensaje, la cantante fue contundente: “Esta camiseta es parte de mi historia. La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu“ La declaración pone fin a años de incógnitas sobre el paradero de la prenda más icónica de la historia reciente del RC Celta de Vigo.

Una historia que nació en 1990

Todo comenzó la noche del 29 de julio de 1990, cuando Vigo vivió su primer gran concierto internacional con Madonna como protagonista. Ante unos 20.000 espectadores, la artista presentó su legendaria gira Blond Ambition.

Durante la tercera canción, “Causing a Commotion”, Madonna sorprendió al público al enfundarse, sobre su icónico corsé rosa de Jean Paul Gaultier, una camiseta Umbro del Celta de la temporada 1989-1990 con el dorsal 5 a la espalda, el número del defensa toledano José Manuel Espinosa, fallecido en octubre del año pasado.

La imagen fue capturada por el fotógrafo Víctor de las Heras y se convirtió con el paso del tiempo en un icono del club y de la ciudad. Sin embargo, la prenda desapareció tras el concierto y su paradero permaneció desconocido durante décadas.

Estadio de Balaídos. (Europa Press)
Estadio de Balaídos. (Europa Press)

35 años de búsqueda silenciosa

El Celta intentó localizar la camiseta durante años de manera discreta, sin éxito. “La investigación se estancó”, reconoció el propio club. Ante la falta de resultados, se optó por la vía pública: vallas en las principales calles de Vigo, una campaña en redes sociales y finalmente la carta abierta de Marián Mouriño, redactada en gallego e inglés: “¿A ti te suena? Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado".

El club habilitó un buzón para recibir pistas de cualquier aficionado que pudiera tener información sobre la prenda. Aunque hubo una masiva respuesta del celtismo, nadie más la reclamó, apuntando a una única protagonista: Madonna.

Madonna. (AP foto/Silvia Izquierdo)
Madonna. (AP foto/Silvia Izquierdo)

El desenlace llegó el viernes 5 de marzo, horas antes del partido entre Celta y Real Madrid (1-2). La Orquesta Folk de Galicia Sondeseu, que celebraba su 25º aniversario, interpretó en el césped del estadio una versión de “Like a Prayer” arreglada para instrumentos tradicionales gallegos, entre llamas y juegos de luces.

El club compartió el vídeo en redes con un mensaje: “Un gesto de cariño con la artista estadounidense”. Madonna vio el vídeo, lo compartió y aprovechó para zanjar definitivamente el misterio. La respuesta del Celta no se hizo esperar: “We love you, Madonna. Gracias por responder y mantener viva una pieza de la historia del Celta“.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaConciertosMadonnaMúsica EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

España evacúa “con éxito al personal de la embajada en Teherán: ”La seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad”

José Manuel Albares ha informado de que el resto de embajadas de la región siguen operativas las 24 horas del día

España evacúa “con éxito al

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Este buque es capaz de llevar hasta 36 cazas F-35B y cuatro helicópteros Merlin

Así es el ‘HMS Prince

Un hombre consigue reducir la pensión que le pasa a su exmujer tras contratar a un detective y demostrar que ahora ella tiene un trabajo temporal

La legislación española establece que, para modificar una pensión compensatoria, debe haber un cambio “sustancial” en las condiciones económicas de al menos una de las partes

Un hombre consigue reducir la

Vandalizan con pintura el busto de Clara Campoamor en Madrid en la víspera del 8-M

La abogada y política fue una de las principales defensoras del sufragio femenino en España durante la Segunda República

Vandalizan con pintura el busto

El dardo de Isa Pantoja al felicitar a su hijo Alberto Isla frente a una posible reconciliación con su madre: “Yo siempre voy a presumir de hijo”

Tras la armonía entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, el siguiente paso de la cantante sería acercarse a su hija

El dardo de Isa Pantoja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”