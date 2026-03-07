Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

El Celta pregunta a Madonna si tiene la camiseta que lució en su concierto. (Imagen/X: @Copa90)

La espera ha terminado. La reina indiscutible del pop mundial, Madonna, ha confirmado que posee la camiseta que vistió el 29 de julio de 1990 durante su histórico concierto en el estadio de Estadio Municipal de Balaídos. La prenda, desaparecida durante décadas, se encuentra en el archivo personal de la artista, quien asegura que la luce “en espíritu”.

La respuesta de Madonna llegó a través de la red social X este sábado 7 de marzo, apenas 72 horas después de que la presidenta del club, Marián Mouriño, publicara una carta abierta solicitando su colaboración para recuperar la mítica elástica.

En su mensaje, la cantante fue contundente: “Esta camiseta es parte de mi historia. La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu“ La declaración pone fin a años de incógnitas sobre el paradero de la prenda más icónica de la historia reciente del RC Celta de Vigo.

Una historia que nació en 1990

Todo comenzó la noche del 29 de julio de 1990, cuando Vigo vivió su primer gran concierto internacional con Madonna como protagonista. Ante unos 20.000 espectadores, la artista presentó su legendaria gira Blond Ambition.

Durante la tercera canción, “Causing a Commotion”, Madonna sorprendió al público al enfundarse, sobre su icónico corsé rosa de Jean Paul Gaultier, una camiseta Umbro del Celta de la temporada 1989-1990 con el dorsal 5 a la espalda, el número del defensa toledano José Manuel Espinosa, fallecido en octubre del año pasado.

La imagen fue capturada por el fotógrafo Víctor de las Heras y se convirtió con el paso del tiempo en un icono del club y de la ciudad. Sin embargo, la prenda desapareció tras el concierto y su paradero permaneció desconocido durante décadas.

Estadio de Balaídos. (Europa Press)

35 años de búsqueda silenciosa

El Celta intentó localizar la camiseta durante años de manera discreta, sin éxito. “La investigación se estancó”, reconoció el propio club. Ante la falta de resultados, se optó por la vía pública: vallas en las principales calles de Vigo, una campaña en redes sociales y finalmente la carta abierta de Marián Mouriño, redactada en gallego e inglés: “¿A ti te suena? Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado".

El club habilitó un buzón para recibir pistas de cualquier aficionado que pudiera tener información sobre la prenda. Aunque hubo una masiva respuesta del celtismo, nadie más la reclamó, apuntando a una única protagonista: Madonna.

Madonna. (AP foto/Silvia Izquierdo)

El desenlace llegó el viernes 5 de marzo, horas antes del partido entre Celta y Real Madrid (1-2). La Orquesta Folk de Galicia Sondeseu, que celebraba su 25º aniversario, interpretó en el césped del estadio una versión de “Like a Prayer” arreglada para instrumentos tradicionales gallegos, entre llamas y juegos de luces.

El club compartió el vídeo en redes con un mensaje: “Un gesto de cariño con la artista estadounidense”. Madonna vio el vídeo, lo compartió y aprovechó para zanjar definitivamente el misterio. La respuesta del Celta no se hizo esperar: “We love you, Madonna. Gracias por responder y mantener viva una pieza de la historia del Celta“.