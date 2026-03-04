El Celta busca la camiseta celeste que lució Madonna en su concierto en Vigo y pregunta a la artista si la tiene

En el próximo encuentro que el equipo disputará frente al Real Madrid, el Real Club Celta ha decidido rendir homenaje a la famosa fotografía de Madonna luciendo la camiseta celeste, planteando de manera pública la pregunta sobre el paradero de la prenda. Según publicó el club en sus redes sociales, la presidenta de la entidad, Marián Mouriño, firmó una carta dirigida a la artista en la que destaca el sentido histórico y emocional de aquel momento vivido el 29 de julio de 1990, durante el concierto de Madonna en el estadio de Balaídos. Esta comunicación busca tanto apelar a la colaboración de la cantante como a la de los seguidores de la agrupación gallega y de la propia artista.

De acuerdo con la información consignada por el club y recogida en sus plataformas oficiales, el recuerdo de la actuación de Madonna permanece presente entre la afición celeste. El medio Digital detalló que Mouriño escribió a la cantante: “Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego”. La carta sostiene que, con el paso del tiempo, el significado de la instantánea ganó valor para los aficionados, ya que se interpretó como un símbolo de cuestionar las normas y enfrentarse a quienes intentan imponer límites, en línea con la actitud de la artista sobre el escenario y el mensaje que transmitía entonces.

La presidenta del Celta apuntó en su misiva que dentro del club reconocen y comparten esa forma de afrontar el mundo: una visión con la que buscan identificarse desde la institución. En esta línea, Mouriño aclaró que la búsqueda de la camiseta no responde a un interés superficial, sino que persigue la recuperación de un fragmento del patrimonio sentimental del club. “La búsqueda no es un capricho, es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club”, expresó la presidenta en el comunicado divulgado en redes sociales.

La iniciativa se anunció de manera pública a través de una carta abierta, donde el club invita tanto a Madonna como a cualquier persona que disponga de información sobre la ubicación actual de la camiseta. El texto urge a quienes puedan aportar datos a ponerse en contacto mediante mensaje privado, demostrando así la voluntad de la entidad de involucrar a la comunidad y a los fanáticos en la labor de localizar la prenda.

Tal como reportó el propio Real Club Celta, la acción de homenaje tendrá lugar durante el partido contra el Real Madrid, fijado para el viernes en Balaídos. El club dedicará un gesto especial a la cantante estadounidense, reforzando la invitación a cooperar en la recuperación del objeto. En el mensaje que cierra la carta, Mouriño dirige a Madonna una pregunta directa: “¿La tienes tú?”, con la intención de facilitar la reapertura del diálogo sobre el destino de la camiseta y su posible regreso a Vigo.

El concierto de Madonna, celebrado el 29 de julio de 1990, marcó un momento recordado tanto para el club gallego como para los asistentes, debido a la repercusión mediática que tuvo la imagen de la artista vistiendo la equipación del Celta durante su actuación en el estadio, que entonces reunió a miles de personas.

Según publicó el club celeste, la prenda ha alcanzado la categoría de mito, al representar una conexión entre la entidad deportiva y la cultura pop de las décadas pasadas. La implicación directa de la presidencia evidencia el carácter emblemático que reviste la búsqueda y la importancia que el acontecimiento mantiene para la memoria colectiva de la ciudad.

La campaña pretende de este modo aprovechar la visibilidad global de la artista, así como el impacto generado por el evento hace más de tres décadas, para intentar recabar información que lleve a la localización de la elástica. El llamado puesto en marcha por la institución se apoya en la participación activa de la comunidad y de la propia Madonna, consolidando el objetivo de recuperar un elemento considerado ya parte del patrimonio emotivo y simbólico del Real Club Celta.