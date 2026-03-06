Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Fede Valverde celebrando el gol (REUTERS/Miguel Vidal)

Un gol en el tiempo añadido de Fede Valverde ha permitido al Real Madrid mantenerse en la lucha por el campeonato de Liga. El uruguayo, con un disparo desde la frontal que, tras tocar en Marcos Alonso, desvió su trayectoria, ha asegurado la victoria frente al Celta en el estadio de Balaídos. La actuación ha evitado al conjunto blanco encadenar un tercer encuentro consecutivo sin ganar.

El Real Madrid ha conseguido retener los tres puntos gracias al tanto de Valverde en el minuto 94, el cual ha llegado después de un partido caracterizado por el bajo rendimiento ofensivo de los blancos. El choque se ha visto marcado por el mal momento que atraviesa el cuadro dirigido por Arbeloa y por la ausencia del francés Kylian Mbappé, cuya baja coincide con la fase decisiva de la temporada.

En los primeros compases, Vinícius ha tenido una clara oportunidad al estrellar un disparo en el poste, mientras que Thibaut Courtois ha evitado el gol celeste tras detener un remate peligroso de Borja Iglesias en el minuto cinco.

Reacción del Celta y sufrimiento madridista

La presión del Celta no ha disminuido tras el gol inicial de los madridistas. Después de que Tchouaméni aprovechara un error defensivo del equipo gallego para inaugurar el marcador en el minuto 11, los locales han reaccionado con intensidad y han logrado el empate antes del descanso gracias a una jugada culminada por Borja Iglesias.

Courtois ha tenido que intervenir de nuevo con una parada crucial frente al sueco Williot Swedberg justo antes del intermedio, conservando así las opciones del Real Madrid en un partido donde la falta de soluciones ofensivas ha vuelto a evidenciarse. Además, el partido en defensa de Alexander-Arnold ha dejado que desear ya que el conjunto celeste se ha aprovechado de su pasividad para generar peligro constante.

Vinícius, Ilaix Moriba y Miguel Román disputando un balón (REUTERS/Miguel Vidal)

Al conjunto madrileño le restaban 45 minutos en la segunda parte para evitar verse alejado de la disputa por la Liga, pero las oportunidades han sido limitadas y solo han surgido con intervenciones esporádicas de Vinícius.

El técnico Arbeloa ha intentado modificar la dinámica sustituyendo a Güler por Palacios, mientras que el entrenador céltico, Claudio Giráldez, ha renovado por completo su línea de ataque para buscar la victoria. El empuje del Real Madrid se ha visto incrementado cuando el VAR ha llamado la atención del colegiado, Díaz de Mera, por una posible mano de Jutglà dentro del área del Celta. No obstante, la jugada ha quedado anulada previamente por falta en ataque de los blancos y no se ha señalado penalti.

El antes y el después del gol final

La recta final ha estado marcada por el repliegue del Celta, que parecía conformarse con el empate, una renta que resultaba insuficiente para los intereses madridistas. Iago Aspas, tras ingresar en el terreno de juego, ha estado cerca de decantar el partido, pero su disparo se ha estrellado en el poste en el minuto 83.

El desenlace ha llegado en el tiempo de descuento, cuando Valverde, con la colaboración involuntaria de Marcos Alonso, ha firmado el 2-1 definitivo. Así, el Real Madrid permanece a un punto del FC Barcelona y prolonga la sequía en los resultados positivos, aunque mantiene vivas sus aspiraciones en la Liga.

Pitos al Real Madrid en el Bernabeú

La plantilla madridista ha llegado al encuentro acusando hasta diez ausencias, incluida la baja de última hora de Camavinga, y ha encontrado dificultades notables para generar ocasiones claras más allá de las acciones individuales.

El Celta, pese a la derrota, ha manifestado su combatividad y ha reforzado su confianza de cara a la eliminatoria europea frente al Olympique de Lyon. Pese al resultado, el balance negativo en el juego del Real Madrid queda patente y condiciona sus expectativas de cara al encuentro ante el Manchester City en Champions League y los próximos compromisos de la temporada.