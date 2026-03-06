España

LaLiga lanza su primera "Jornada Retro": cuándo será y qué equipos participan

Cuatro equipos de primera división no lucirán camisetas históricas durante los partidos

La liga española lucirá camisetas
La liga española lucirá camisetas retro en la jornada 31. (LaLiga)

LaLiga ha anunciado la celebración de la primera Jornada Retro de su historia. Durante la jornada 31 de LaLiga EA Sports y la 35 de la Hypermotion, que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de abril, 38 clubes de Primera y Segunda división saltarán al césped con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria. Así, será la primera vez que se dé una jornada de este tipo en una competición europea.

La iniciativa forma parte de la campaña “42 legados, 42 formas de ganar”, lanzada a principios de 2026, cuyo objetivo es poner en valor la historia de los clubes y conectar a distintas generaciones de aficionados. Cada club ha encargado entre 1.500 y 2.000 camisetas, lo que sitúa la producción total entre 70.000 y 80.000 unidades. Además, se estima que la venta de camisetas proporciones unos ingresos de entre seis y siete millones.

Sin embargo, no todos los equipos participan en la iniciativa de la Jornada Retro. Real Madrid, FC Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe CF no vestirán sus camisetas por diferentes motivos. Los tres últimos debido a problemas logísticos o técnicos, aunque participarán en eventos y actividades paralelas y se incorporarán plenamente la próxima temporada.

El Real Madrid es el único que ha dado su no rotundo y se ha quedado fuera de forma definitiva. No obstante, no se ha posicionado públicamente ni a favor ni en contra. El resto de equipos sí que lucirán sus diseños inspirados en modelos icónicos de su historia durante el siglo XX.

Árbitros y gráficas en clave retro

Pero el ambiente retro no solo se limitará a los jugadores. Los árbitros de ambas categorías también llevarán un diseño especial elaborado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF. Incluso, los grafismos de las retransmisiones televisivas se adaptarán a la estética de la época, ofreciendo una experiencia visual coherente en todos los ámbitos del partido.

“La Jornada Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición”, ha explicado Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga.

Mario Suárez, exfutbolista.

Presentación en la Fashion Week de Madrid

Las equipaciones que llevarán los clubes participantes se presentarán el 19 de marzo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) El acto, de aproximadamente hora y media de duración, contará con modelos internacionales, leyendas del fútbol, embajadores e influencers desfilando con las camisetas de cada club, bajo el lema: “Una colección que nunca pasará de moda”.

Blanco ha subrayado que el escaparate de la Fashion Week es el “perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de uego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativa. En este sentido, la experiencia va más allá de los partidos, con actividades físicas y digitales que amplificarán su alcance.

