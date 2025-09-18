España

Ester Expósito acude a ‘La Revuelta’ con un mensaje: “No se habla de los cuerpos de los demás”

La actriz ha recordado la presión mediática a la que fue sometida por su aspecto físico: “Empezaron a decir que me había hecho no sé cuántas mil cosas cuando, únicamente, estaba más gordita”

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Ester Expósito visita ‘La Revuelta’
Ester Expósito visita ‘La Revuelta’ con un contundente mensaje: “No se habla de los cuerpos de los demás” (@larevuelta_tve)

La actriz Ester Expósito se ha sentado esta semana en el sofá de La Revuelta junto a David Broncano para presentar El talento, su nueva película. Acompañada por la actriz Mirela Balić, repasó los temas centrales de la cinta y expresó su opinión sobre una cuestión que nunca parece suficientemente recordada, por pura necesidad: “No se habla de los cuerpos de los demás”.

“Hay que ir al cine y pagar, que luego preguntamos por qué el cine está muriendo”

La charla también pasó por la presentación de El talento, un filme basado en una novela de hace un siglo que aborda los abusos de poder y la cosificación. “Está basada en una novela de hace 100 años y sigue muy vigente”, explicaron las intérpretes en directo. La historia sigue a una violonchelista que enfrenta una complicada disyuntiva familiar y profesional. Balić aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje al público: “Hay que ir al cine y pagar, que luego preguntamos por qué el cine está muriendo. Hay que contribuir”, dijo ante las cámaras. También dedicó unas palabras a su compañera de reparto: “Ester está inmensa, para mí es lo mejor que has hecho en tu carrera”, elogiaba.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

“No se opina del físico de otra persona”

En mitad de la conversación, Expósito relató cómo ha vivido la presión mediática por su aspecto físico: “Empezaron a decir que me había hecho no sé cuántas mil cosas cuando, únicamente, estaba más gordita”. Días después de haber recibido toda esa atención indeseada, la actriz se pronunció de forma contundente: “No está bien, no se opina del físico de otra persona y menos todavía si no tienes ni idea. Estoy cansada y cabreada”, añadiendo también que “lo creáis o no, las mujeres también cambiamos, engordamos o adelgazamos, igual que los hombres. Significa que estamos vivas”. Sus declaraciones que se suman, así, a otras pronunciadas en el mismo programa por Clara Galle, quien defendió su transformación frente a los cánones estéticos, y por Paula Leitón, campeona olímpica, que habló de la diversidad corporal en el deporte y fuera de él. O la actriz Milena Smit, también en La Revuelta, quien pronunció más o menos las mismas palabras antes de añadir un “a mí toda la vida me han dicho que soy un saco de huesos y me faltan dos cocidos: ¿Me podéis dejar en paz? Nadie te ha preguntado”.

La actriz también se refirió a su vida personal en el bloque habitual del programa, cuando Broncano se sacó las clásicas que le acompañan desde siempre. Ester reconoció no ser “una persona muy sexual” y reveló que ha mantenido relaciones únicamente con actores, una decisión de la que dijo haberse cansado “porque te retroalimentas”. Balić, por su parte, es todo lo contrario: aseguró que prefiere parejas ajenas a la interpretación, aunque reconoce que el hecho de que suceda “es súper lógico, porque son muchos meses grabando y pasan cosas”. La música también tuvo su espacio en la entrega de La Revuelta. Loquillo, en su primera visita al programa, presentó en directo su próximo álbum Corazones legendarios e interpretó junto a Dani Martín “Feo, fuerte y formal”, uno de sus temas más emblemáticos.

Temas Relacionados

La RevueltaDavid BroncanoRTVETVETelevisión EspañaProgramas De TelevisiónEster ExpósitoMirela BalicFamosos EspañaCelebridades EspañaEspaña-televisiónEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 18 de septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once:

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

La presión diplomática española y las exigencias de Junts no logran avances en Bruselas, mientras la alternativa tecnológica gana protagonismo en el debate europeo

Alemania mantiene el veto al

Alemania se opone a reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

A pesar de que Merz rechaza la calificación de genocidio, concede que la actuación israelí “no es proporcional con respecto a los objetivos” declarados por el gobierno de Netanyahu

Alemania se opone a reconocer

La Primitiva: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: jugada ganadora y

Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este jueves 18 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania mantiene el veto al

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania se opone a reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”