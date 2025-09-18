Ester Expósito acude a ‘La Revuelta’ con un mensaje: “No se habla de los cuerpos de los demás”

Ester Expósito visita ‘La Revuelta’ con un contundente mensaje: “No se habla de los cuerpos de los demás” (@larevuelta_tve)

La actriz Ester Expósito se ha sentado esta semana en el sofá de La Revuelta junto a David Broncano para presentar El talento, su nueva película. Acompañada por la actriz Mirela Balić, repasó los temas centrales de la cinta y expresó su opinión sobre una cuestión que nunca parece suficientemente recordada, por pura necesidad: “No se habla de los cuerpos de los demás”.

“Hay que ir al cine y pagar, que luego preguntamos por qué el cine está muriendo”

La charla también pasó por la presentación de El talento, un filme basado en una novela de hace un siglo que aborda los abusos de poder y la cosificación. “Está basada en una novela de hace 100 años y sigue muy vigente”, explicaron las intérpretes en directo. La historia sigue a una violonchelista que enfrenta una complicada disyuntiva familiar y profesional. Balić aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje al público: “Hay que ir al cine y pagar, que luego preguntamos por qué el cine está muriendo. Hay que contribuir”, dijo ante las cámaras. También dedicó unas palabras a su compañera de reparto: “Ester está inmensa, para mí es lo mejor que has hecho en tu carrera”, elogiaba.

“No se opina del físico de otra persona”

En mitad de la conversación, Expósito relató cómo ha vivido la presión mediática por su aspecto físico: “Empezaron a decir que me había hecho no sé cuántas mil cosas cuando, únicamente, estaba más gordita”. Días después de haber recibido toda esa atención indeseada, la actriz se pronunció de forma contundente: “No está bien, no se opina del físico de otra persona y menos todavía si no tienes ni idea. Estoy cansada y cabreada”, añadiendo también que “lo creáis o no, las mujeres también cambiamos, engordamos o adelgazamos, igual que los hombres. Significa que estamos vivas”. Sus declaraciones que se suman, así, a otras pronunciadas en el mismo programa por Clara Galle, quien defendió su transformación frente a los cánones estéticos, y por Paula Leitón, campeona olímpica, que habló de la diversidad corporal en el deporte y fuera de él. O la actriz Milena Smit, también en La Revuelta, quien pronunció más o menos las mismas palabras antes de añadir un “a mí toda la vida me han dicho que soy un saco de huesos y me faltan dos cocidos: ¿Me podéis dejar en paz? Nadie te ha preguntado”.

La actriz también se refirió a su vida personal en el bloque habitual del programa, cuando Broncano se sacó las clásicas que le acompañan desde siempre. Ester reconoció no ser “una persona muy sexual” y reveló que ha mantenido relaciones únicamente con actores, una decisión de la que dijo haberse cansado “porque te retroalimentas”. Balić, por su parte, es todo lo contrario: aseguró que prefiere parejas ajenas a la interpretación, aunque reconoce que el hecho de que suceda “es súper lógico, porque son muchos meses grabando y pasan cosas”. La música también tuvo su espacio en la entrega de La Revuelta. Loquillo, en su primera visita al programa, presentó en directo su próximo álbum Corazones legendarios e interpretó junto a Dani Martín “Feo, fuerte y formal”, uno de sus temas más emblemáticos.