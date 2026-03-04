La lesión de Kylian Mbappé, figura de Francia y rival de Colombia en la fecha FIFA, podría ser más grave: se habla de rotura de ligamento

Kylian Mbappé tendría una lesión más compleja que implicaría una recuperación prolongada, y llegaría sobretiempo al Mundial, por lo que se perdería los amistosos ante Brasil y Colombia en marzo de 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que será la fecha FIFA de marzo, cuando el 26 enfrente a Croacia en Orlando, y el 31 juegue ante Francia en Washington.

Por esta razón, el 4 de marzo de 2026 se conocieron novedades con respecto a la lesión del delantero francés Kylian Mbappé, gran figura del Real Madrid y del dos veces campeón del mundo (1998, 2018), ya que explican desde la prensa deportiva de España que la lesión podría ser más grave de lo que se pensaba en un principio, según lo que reportó L’Equipe de Francia, el 2 de marzo de 2026.

El astro francés estaría ausente del partido ante Colombia y también podría estar en vilo su recuperación para el partido ante Manchester City por la Champions League-crédito @ellarguero/X

El 3 de marzo de 2026, en el programa de El Larguero de la Cadena Ser de España, dirigido por Manu Carreño (director del programa radial), el periodista Antón Meana informó que existe una preocupación porque la gravedad de la lesión del goleador francés podría ser más complicada de lo esperado, haciendo que se pueda perder los amistosos de Francia ante Brasil y Colombia, y llegando a lo justo para el Mundial de 2026.

“Hay un tema que aún no está cerrado y se trata de la lesión de Kylian Mbappé: el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Vamos a llamarle esguince porque es lo que dice el parte médico pero la lesión es importante y quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno”, comenzó a explicar.

Por otra parte, añadió que la situación tanto en el Real Madrid como en el entorno personal de la figura de Francia está en conflicto debido a que se necesita al jugador para la serie de Champions League ante Manchester City, pero que eso implicaría riesgos en su recuperación:

“De los 100 días, le vendrían bien todos, para recuperarse y jugar con Francia, y por tanto, los tiempos que marca el Real Madrid, que considera que Mbappé tiene opciones de llegar a la vuelta de la eliminatoria de Champions League contra el Manchester City, el entorno del jugador no comparte esa fecha. El entorno piensa que jugar un partido, supone un riesgo, y que él no va a asumir ninguno”, detalló.

Y añadió: “Real Madrid colocó una fecha para un plazo muy corto y lo que dice el entorno del jugador es que tiene que recuperarse bien, y repito, llamamos esguince porque es lo que dice el parte médico oficial, pero los plazos de recuperación y el enojo de Mbappé, hace dudar que solo sea eso”, finalizó.

La lesión de Kylian Mbappé podría dejarlo afuera por varios meses

El fisioterapeuta explicó los alcances que podría tener la lesión de Kylian Mbappé-crédito @angelphysio/X

En este sentido, el 4 de marzo de 2026, el fisioterapeuta español, especializado en lesiones deportivas, Ángel Villanueva, habló en un hilo que la lesión podría tener implicaciones más complicadas para su recuperación.

“Kylian Mbappé podría estar jugando con una rotura parcial del ligamento cruzado posterior (PCL) de su rodilla izquierda. Si se confirma, estamos ante una decisión médica y deportiva muy delicada. El PCL es el principal freno que evita que la tibia se desplace hacia atrás respecto al fémur. Cuando está parcialmente roto (grado II): El ligamento sigue manteniendo continuidad Pero pierde capacidad estabilizadora en la articulación. Y en el fútbol cada detalle importa", dijo el especialista.

Mbappé tendría una lesión complicada-crédito @angelphysio/X

Agregó que la lesión puede tener los siguiente síntomas:

" ¿Qué supone jugar así? La rodilla puede: Sentirse inestable en frenadas y giros Fallar en acciones explosivas Perder eficiencia en aceleraciones. En un jugador diferencial físicamente, eso cambia completamente su rendimiento físico", dijo.

También complementó las partes de la rodilla que se podrían ver afectadas, y explicó el riesgo para futuras lesiones crónicas:

“El riesgo inmediato no es solo el dolor. Es la sobrecarga compensatoria. Cuando el PCL no estabiliza correctamente, otras estructuras asumen + estrés: LCA Meniscos, Cartílago femorotibial Musculatura. Ahí empieza el verdadero problema. Aumento de lesiones secundarias. Además, el estrés repetido de partidos y entrenamientos puede: Convertir una rotura parcial en completa (mucho más tiempo de recuperación) Generar inflamación persistente Alterar la mecánica global de la rodilla. Y entonces el escenario cambia por completo a peor", finalizó.

Esto dijo Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid sobre la lesión de Mbappé

Alvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid se refirió a la lesión de Kylian Mbappé-crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

En lo que es la previa al partido ante Celta de Vigo de España, y los días previos al gran duelo por la Champions League ante Manchester City, el 4 de marzo de 2026, el entrenador español Álvaro Árbeloa se refirió a la situación del Real Madrid, y allí explicó que aún no tiene claro el plazo de recuperación de la estrella francesa.

“Tenemos muy claro la lesión y lo que le pasa, y esperemos que se recupere totalmente de estas molestias, para que pueda volver al 100%, con la máxima confianza y la mayor seguridad posible, y desaparezcan esas molestias. Vamos a ver día a día, es una cosa que él tendrá que ir poco a poco, que vaya viendo como se encuentra, como se recupera y va su evolución, creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque son molestias que ir viendo poco a poco, para saber sus sensaciones y su estado. Queremos que vuelva al 100%”, detalló.

Historial de Colombia ante Francia

La Tricolor se prepara en Estados Unidos para su primer amistoso del 2026. - crédito Reuters

El duelo entre “Cafeteros” y “Les Bleus” será el quinto en la historia, con un balance de tres victorias para los europeos y una victoria para la Tricolor.

El primero de los enfrentamientos se dio el 18 de junio de 1972, en Salvador de Bahía, durante la Copa Independencia Brasil, donde los franceses se impusieron 3-2. Los tantos colombianos fueron obra de Hernando Piñeros y Orlando Mesa.

En la Copa Confederaciones 2003, tras ganar la Copa América 2001, Colombia volvió a medir fuerzas ante Francia, que se llevó la victoria 1-0 gracias a Thierry Henry.

El cuarto duelo entre entre ambas selecciones ocurrió en 2008 en París, con un triunfo francés por 1-0 tras un gol de penal de Franck Ribery.

Mientras que el último duelo se dio el 23 de marzo de 2018, y allí Colombia en el stade de France, comenzó con el control del equipo dirigido por Didier Deschamps. Francia se puso en ventaja temprano gracias a un gol de Olivier Giroud a los 11 minutos, seguido por otro tanto de Lemar a los 26, después de una jugada iniciada por Mbappé. Colombia, superada en el arranque, logró reaccionar. Un error del arquero Lloris permitió a Muriel descontar casi de inmediato.

En la segunda mitad, Colombia mostró otra actitud y controló el juego. Falcao empató a los 62 minutos tras una combinación con James Rodríguez. Hacia el final, Samuel Umtiti cometió una falta en el área sobre Izquierdo y Quintero, desde el punto penal, selló la remontada a cinco minutos del cierre. Así, la selección dirigida por José Pekerman obtuvo su primera victoria frente a Francia, revertiendo un 2-0 en contra y dejando una imagen alentadora antes del Mundial.

18 de junio de 1972 - Amistoso internacional: Colombia 2-3 Francia

18 de junio de 2003 - Copa Confederaciones: Francia 1-0 Colombia

3 de junio de 2008 - Amistoso internacional: Francia 1-0 Colombia

23 de marzo de 2018 - Amistoso internacional: Francia 3-2 Colombia

Ahora, el amistoso entre Colombia y Francia se jugará el 29 de marzo de 2026, a partir de las 3:00 p. m. en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Washington), y será la segunda salida de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo de 2026.