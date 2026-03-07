España

El motivo real de la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras años separados: “Es Kiko quien llama a su madre”

Antonio Rossi ha explicado en ‘¡De Viernes!’ todos los detalles detrás del inesperado acercamiento entre la tonadillera y su hijo

Isabel Pantoja y Kiko Rivera
Isabel Pantoja y Kiko Rivera en una imagen de archivo (Europa Press)

El vínculo materno-filial entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera vuelve a ocupar la primera plana. Cuando parecía que la ruptura familiar era definitiva, un inesperado giro de los acontecimientos ha abierto una nueva etapa en su relación, marcada durante años por el distanciamiento, los reproches públicos y los silencios. El reciente acercamiento entre madre e hijo, conocido esta misma semana, ha destapado nuevos detalles que cambian parte del relato inicial y que añaden un nuevo capítulo a su historia.

Todo comenzó con la información difundida el jueves, 5 de marzo, en el programa televisivo El tiempo justo, donde se apuntaba que la tonadillera había sido quien tomó la iniciativa para contactar con su hijo después de años sin apenas relación. Sin embargo, esta versión versión ha sufrido un importante matiz. Durante la emisión de ¡De Viernes! de este viernes, 6 de marzo, el periodista Antonio Rossi ha revelado cómo se produjo realmente el primer movimiento en esta inesperada aproximación familiar.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja
Kiko Rivera e Isabel Pantoja en 'Gran Hermano VIP' (MEDIASET).

“En un principio dije ayer que fue Isabel la que llamó a Kiko, pero no. Es Kiko el que llama a su madre el lunes”, ha explicado el periodista en directo, aclarando así quién dio el primer paso para reabrir una comunicación que llevaba años prácticamente rota. Detrás de esa llamada habría una historia previa que pocos conocían. Según Rossi, el DJ llevaba semanas teniendo conocimiento indirecto de que algo ocurría con su madre. Al parecer, una tercera persona le habría transmitido información sobre la situación en la que se encontraba la cantante, algo que desde el entorno de la artista se estaba valorando comunicarle de forma directa.

De la ruptura a la reconciliación: la llamada que lo cambió todo

Sin embargo, la reacción inicial de Rivera no habría sido de absoluta confianza. Las tensiones familiares acumuladas durante los últimos años, sumadas a asuntos económicos aún pendientes, habrían despertado ciertas dudas en el DJ. “Kiko pensaba que podía ser una estrategia de su madre, puesto que tienen un asunto pendiente de la ejecución hipotecaria de Cantora. Entonces, coge el teléfono y llama”, ha continuado diciendo, agregando que lo que parecía que podía quedarse en una simple conversación puntual terminó convirtiéndose en algo más.

Isabel Pantoja en la presentación
Isabel Pantoja en la presentación de 'Idol Kids'. (Europa Press)

Según la información revelada en televisión, el contacto entre madre e hijo no se ha limitado a una única llamada. Durante los últimos días, ambos habrían mantenido varias conversaciones telefónicas para hablar sobre un tema muy concreto. “No es una llamada y ha quedado aquí. Han hablado tres o cuatro veces en esta semana. Varias llamadas, siempre para saber algo concreto”, ha afirmado Rossi, sugiriendo que el motivo de estas conversaciones es más delicado de lo que se había imaginado en un primer momento.

¿Mejorará la relación con Isa Pantoja?

La clave de este nuevo acercamiento podría estar relacionada con la salud de la artista. Aunque no se han dado detalles específicos, sí se ha insinuado que la tonadillera estaría atravesando un momento que requiere cierto seguimiento médico. “No es nuevo que la hemos visto en hospitales en Córdoba, la hemos visto en hospitales en Madrid. Evidentemente, tiene que tener un seguimiento. Y Kiko se ha preocupado todos estos días por cada movimiento que ha hecho su madre”, ha agregado el periodista. “La conversación fue larga, donde finalmente ella le cuenta la situación en la que está, sin profundizar. Le tienen que contar a Kiko la situación real en persona”.

En medio de esta delicada situación, otro nombre vuelve a aparecer inevitablemente en la historia familiar: Isa Pantoja. Sin embargo, por ahora su papel parece mantenerse al margen de lo que está ocurriendo. “Esa situación le podría interesar a Isa, pero yo, hasta donde sé, en ningún momento la han metido en la ecuación”, ha asegurado Rossi.

Kiko Rivera, Isabel e Isa
Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

La trama familiar se complica aún más con la figura de Agustín Pantoja, quien, según se ha revelado, no habría visto con buenos ojos que se informara al DJ. “Agustín no estaba de acuerdo en llamar a Kiko, ni que Kiko estuviera informado y no quiere saber nada de Kiko porque él no se fía. Y creo que el día que viaje Kiko a Canarias, ese día no se verá con Agustín”. Por ahora, madre e hijo no se han reencontrado en persona. Pero las llamadas existen, la preocupación también, y una información delicada parece haber sido suficiente para reabrir una puerta que durante años permaneció completamente cerrada.

