Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante un acto del partido en Toro (Zamora), a 7 de marzo de 2026 (Europa Press)

Santiago Abascal, líder de Vox, se ha referido este sábado a la expulsión del partido de Javier Ortega Smith, uno de los principales rostros de la agrupación política en España y particularmente en el Ayuntamiento de Madrid. “Ni he hablado con él ni me gustan las telenovelas”, ha explicado ante las preguntas de la prensa.

El responsable de la tercera fuerza política en España ha realizado las declaraciones en el marco de su visita a Toro (Zamora) para participar en un acto de campaña vinculado a las elecciones de Castilla y León, que se celebran el próximo 15 de marzo. Ante los medios de comunicación presentes, Abascal ha recordado que es él quien dirige el partido político y que ha sido “elegido con el voto de los afiliados”.

Además, Santiago Abascal ha remarcado que “nadie está obligado a estar en Vox”, pero el que está “sea el número uno, sea el número dos, sea el presidente o sea el último afiliado, está obligado a cumplir las normas de Vox y no hay más debate sobre eso”, en clara alusión a las últimas salidas que se han producido dentro del partido.

En ese mismo foro, ha asegurado no tener “ni idea” sobre la situación interna de Vox en la provincia de Zamora, a pesar de que tanto el vicepresidente como la secretaria de la formación dimitieron poco antes del inicio de la campaña electoral, cuando alegaron injerencias de la dirección nacional a la hora de confeccionar las listas autonómicas.

Santiago Abascal insiste en que para VOX lo más importante "no son los cargos, es el cambio de rumbo". El líder del partido advierte al PP que deben rectificar las políticas actuales y que serán "el doble de exigentes" en las negociaciones.

Ortega Smith, de fundador a expulsado del partido

La dirección de Vox decidió este viernes formalizar la expulsión de Javier Ortega Smith tras concluir que cometió una infracción calificada como “muy grave” por desobedecer directrices del órgano nacional. El Comité de Garantías, instancia independiente dentro del partido, finalizó el expediente disciplinario iniciado contra Ortega Smith y resolvió su salida definitiva, lo que implica la pérdida de su condición de afiliado.

El Comité de Garantías responsabilizó a quien fuera uno de los fundadores del partido de incumplir una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que establecía su relevo como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. La negativa a acatar esa decisión motivó la apertura de un expediente por desobediencia y la suspensión temporal de su militancia, que culminó con su expulsión definitiva. El partido subrayó que la resolución pone de manifiesto la gravedad de los hechos atribuidos al exdirigente.

La dirección nacional consideró que la conducta reiterada de Ortega Smith, incluyendo su enfrentamiento público con la concejala designada para sustituirlo, Arantxa Cabello, constituye un desacato que vulnera los estatutos internos del partido. Por ello, el Comité de Garantías, órgano independiente, dio por concluido el expediente disciplinario y acordó la expulsión de Ortega Smith junto con la pérdida de su condición de afiliado. Esta medida fue adoptada tras constatar la desobediencia a la resolución del Comité Ejecutivo Nacional, la cual había sido aprobada “por unanimidad” y de la que el propio Ortega Smith fue partícipe, habiendo también ratificado los estatutos del partido.