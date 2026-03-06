Vox expulsa de forma definitiva a Javier Ortega Smith del partido (Europa Press)

La dirección de Vox ha decidido formalizar la expulsión de Javier Ortega Smith tras concluir que cometió una infracción calificada como “muy grave” por desobedecer directrices del órgano nacional. El Comité de Garantías, instancia independiente dentro del partido, finalizó el expediente disciplinario iniciado contra Ortega Smith y resolvió su salida definitiva, lo que implica la pérdida de su condición de afiliado.

El Comité de Garantías responsabilizó a Ortega Smith de incumplir una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que establecía su relevo como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. La negativa a acatar esa decisión motivó la apertura de un expediente por desobediencia y la suspensión temporal de su militancia, que ahora se convierte en expulsión definitiva. El partido subrayó que la resolución del Comité de Garantías pone de manifiesto la gravedad de los hechos atribuidos al exdirigente.

La expulsión de Javier Ortega Smith de Vox se fundamenta en su negativa a cumplir una decisión expresa del Comité Ejecutivo Nacional relativa al relevo en la portavocía municipal en Madrid. La dirección nacional consideró que la conducta reiterada de Ortega Smith, incluyendo su enfrentamiento público con la concejala designada para sustituirlo, Arantxa Cabello, constituye un desacato que vulnera los estatutos internos del partido, según fuentes de Vox citadas por Europa Press.

El Comité de Garantías, órgano independiente, dio por concluido el expediente disciplinario y acordó la expulsión de Ortega Smith junto con la pérdida de su condición de afiliado. Esta medida fue adoptada tras constatar la desobediencia a la resolución del Comité Ejecutivo Nacional, la cual había sido aprobada “por unanimidad” y de la que el propio Ortega Smith fue partícipe, habiendo también ratificado los estatutos del partido.

El líder de Vox, Santiago Abascal (d), y el excandidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith (i) (Gabriel Luengas - Europa Press)

La dirección de Vox destacó la gravedad de los hechos y señaló que Ortega Smith coincidió en el Pleno municipal con Arantxa Cabello —la concejala designada para sustituirlo— y llegó a reprender públicamente sus iniciativas, lo que para el partido evidenció un desacato reiterado. Las fuentes consultadas precisaron que la decisión de relevarlo se tomó en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, órgano máximo de dirección de Vox.

Expediente disciplinario a José Ángel Antelo en Murcia

De forma paralela, el Comité de Garantías comunicó la apertura de un expediente disciplinario a José Ángel Antelo, diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, tras la dimisión en bloque de cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de la formación en esa región, ocurrida el 26 de febrero. Esta dimisión buscaba forzar la salida de Antelo y evidenciar lo que los firmantes calificaron como una “grave crisis de cohesión interna”. Como medida cautelar, Vox impuso la suspensión de militancia a Antelo y le inhabilitó para ejercer cargos dentro del partido, dada la especial gravedad de los hechos analizados por los órganos internos.

Según el comunicado oficial, el Comité de Garantías responsabilizó a Ortega Smith de desobedecer de manera directa una decisión adoptada por el máximo órgano ejecutivo del partido sobre la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Tras el relevo aprobado y publicado, Ortega Smith insistió en ejercer el cargo de portavoz municipal, corrigió públicamente a la edil designada para reemplazarle y emitió declaraciones críticas hacia la formación y su dirección, según fuentes del partido.

El expresidente provincial de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo (DANIEL SABIOTE (VOX))

Los portavoces de Vox enfatizaron que el partido “no va a tolerar” faltas de respeto hacia sus militantes o cargos, y recordaron que todos los representantes son “legítimamente designados” y obligados a cumplir con sus responsabilidades. Subrayaron que Ortega Smith, cofundador de la formación y afiliado número 6, está especialmente obligado a acatar las normas.

En el caso de Murcia, fuentes internas del partido acusaron a Antelo de realizar “filtraciones interesadas” con el objetivo de mantener su posición como presidente autonómico, lo que, según Vox, vulnera el deber de confidencialidad y rompe el principio de unidad y lealtad. Los diputados de Vox en la Asamblea de Murcia que firmaron la petición de cese afirmaron haber recibido “presiones” directas de Antelo para desafiar a la directiva nacional.

Contexto y repercusiones de las medidas disciplinarias

Las actuaciones de Antelo y las manifestaciones realizadas desde el 26 de febrero han tenido un impacto particular tras la renuncia conjunta de cinco de los seis integrantes del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia. Este hecho, que pretendía forzar la expulsión del diputado y visibilizar una crisis interna, resultó decisivo para la apertura del expediente y la suspensión cautelar adoptada por la dirección nacional.

Las acusaciones públicas formuladas por Antelo, en las que denunció una presunta falsificación de su firma digital en un escrito remitido a la Mesa de la Cámara, fueron desmentidas por fuentes del partido. Estas fuentes afirmaron que el cese fue firmado “de puño y letra” por los diputados, y que la firma electrónica solo se utilizó para registrar el documento telemáticamente, como requiere el reglamento de la Asamblea.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha remarcado que acude "como portavoz" del grupo municipal y ha defendido que no existe ninguna petición formal para someter a votación su continuidad al frente de la formación en el Consistorio. (Europa Press)

Tras valorar la situación, Rubén Martínez Alpañez, actual portavoz tras el cese de Antelo, defendió el proceder de los diputados implicados en la destitución y afirmó que la decisión se adoptó “de forma libre y democrática” para renovar el liderazgo en Murcia.