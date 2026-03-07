Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Abascal asegura en un acto en la campaña de Castilla y León que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” si no acepta (Vox)

Santiago Abascal ha vuelto a tensar la situación con el PP, asegurando que Vox no va a ceder para formar un gobierno en Aragón o Extremadura. El líder del partido ha asegurado que “no van a regalar sus votos” a los populares, señalando que la repetición electoral demostró con el aumento del apoyo a Vox que los ciudadanos quieren sus exigencias contra la migración irregular o políticas verdes. Por ello, ha resaltado que si el PP no acepta, “tendrá que buscarse otro socio”.

Abascal ha reiterado en las declaraciones ante los medios en su campaña que “España necesita políticos que defiendan el interés nacional”, acusando tanto al PP como al PSOE de haber promovido políticas que han generado inseguridad y dificultades en el país. Al ser preguntado por el Gobierno, ha elevado el tono con críticas por su “uso” electoral de las guerras o por lo que considera hipocresía por su defensa feminista teniendo casos de maltrato sexual en el partido.

“El PP para sobrevivir no ha tenido nunca inconvenientes en pactar con todos, con el PSOE, con el PNV o con los separatistas catalanes, pero cuando llega el momento de pactar con Vox, surgen todos los obstáculos, todos los problemas y todo tipo de estafas al electorado de Vox”, ha sentenciado, para volver a insistir en el respaldo de la ciudadanía tras la repetición electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "hipócritas" a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al asegurar que se muestran belicosos respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel. (Fuente: PSOE)

Vox reivindica el respaldo ciudadano

Santiago Abascal sigue subrayando que el incremento del apoyo electoral a su partido demuestra el respaldo de la ciudadanía a sus demandas en materia de migración irregular y políticas medioambientales. “La respuesta de los extremeños y de los aragoneses ha sido que querían que se aceptaran las exigencias de Vox, pero no esas, sino más, porque nos han votado por partida doble”, ha afirmado.

Según Abascal, el resultado en las urnas certifica que los ciudadanos buscan que se apliquen medidas más estrictas en estos ámbitos y que rechazan las políticas tradicionales de otros partidos. El partido de extrema derecha ha convertido la migración irregular y el rechazo a las políticas verdes en sus dos principales armas electorales.

Santiago Abascal insiste en que para VOX lo más importante "no son los cargos, es el cambio de rumbo". El líder del partido advierte al PP que deben rectificar las políticas actuales y que serán "el doble de exigentes" en las negociaciones.

Críticas a PP y PSOE y rechazo a “regalar votos”

Abascal relaciona los principales problemas del país con las políticas adoptadas por PP y PSOE. “Los problemas de inseguridad en las calles, los derivados de la inviabilidad de las explotaciones del campo por las políticas verdes y del fanatismo climático, el colapso de los servicios públicos y el problema del mercado de la vivienda incompatible con unos salarios de miseria están ocasionados por políticas migratorias pactadas por populares y socialistas históricamente y por políticas verdes pactadas también por todos ellos”, ha sostenido.

“No negociamos ni bajo presión, ni bajo coacciones, ni bajo una guerra sucia del PP contra Vox, ni por supuesto con ningún tipo de prisa”. De esta forma, ha advertido que si el PP “no acepta nuestras propuestas, tendrá que buscarse otro socio, tendrá que pedir el voto del PSOE”, buscando poner al partido de Feijóo contra las cuerdas en ambas comunidades autonómas.