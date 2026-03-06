Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)

El coste real de producir un gran programa de televisión suele ser una incógnita para la mayoría de los espectadores. Detrás de cada emisión hay un engranaje complejo que incluye salarios, alquileres, materiales técnicos y decenas de profesionales trabajando entre bastidores. En uno de los formatos más populares de la televisión española, El Hormiguero, esas cifras alcanzan niveles sorprendentes. Un experto en finanzas (@suopmobile) ha analizado cuánto dinero se mueve realmente detrás de cada emisión del programa presentado por Pablo Motos.

Según explica el analista financiero, conocido por poner cifras a fenómenos populares de la economía cotidiana, producir cada entrega del programa supone una inversión considerable. Solo en salarios y equipo humano se destinan alrededor de 90.000 euros por emisión. El formato cuenta con una plantilla cercana al centenar de trabajadores entre técnicos, guionistas, productores, personal de realización y otros profesionales que participan en la preparación diaria del programa.

Dentro de esa partida se incluye también el sueldo del propio presentador. De acuerdo con los cálculos difundidos por el experto, Pablo Motos percibe aproximadamente 25.000 euros por cada programa emitido. Este pago forma parte del coste total de personal, que es una de las partidas más relevantes en cualquier producción televisiva diaria, especialmente en programas de entretenimiento con gran despliegue técnico.

A los gastos de personal hay que sumar el alquiler del plató donde se graba el programa. Este espacio tiene un coste aproximado de 4.788 euros por día de grabación. Aunque pueda parecer una cifra menor en comparación con otras partidas, el alquiler de estudios de televisión con equipamiento profesional representa un gasto fijo imprescindible para este tipo de producciones.

Otro de los elementos característicos del programa son sus experimentos y demostraciones científicas, una de las señas de identidad del formato desde sus inicios. Para llevarlos a cabo se invierten cerca de 25.000 euros en materiales por cada emisión. Estos experimentos requieren preparación, pruebas previas y elementos específicos que garantizan tanto el espectáculo televisivo como la seguridad durante la grabación.

Los colaboradores suponen una buena parte del gasto

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

A todo ello se añaden los costes de funcionamiento del programa. Conceptos como mantenimiento del equipo técnico, suministro eléctrico, seguros o la amortización de cámaras y otros dispositivos audiovisuales suponen unos 20.000 euros adicionales por emisión. En un programa con tanta tecnología y ritmo de producción, estas partidas resultan inevitables para mantener la calidad técnica del espectáculo.

Además del equipo principal, el programa cuenta con numerosos colaboradores que intervienen en distintas secciones. Según los cálculos del experto, el pago a estos colaboradores asciende a unos 10.000 euros por programa. Aunque la cantidad puede variar según el número de participantes o invitados, forma parte del presupuesto habitual del formato.

Si se suman todas estas partidas —salarios, alquiler del plató, materiales para experimentos, mantenimiento técnico y colaboradores— el coste total de producir un solo programa alcanza aproximadamente los 150.000 euros. Teniendo en cuenta que el espacio se emite cuatro días a la semana, la inversión mensual se sitúa en torno a los 2,4 millones de euros. Pese a estas cifras, el negocio sigue siendo rentable para la productora responsable del programa. Gracias a los ingresos publicitarios y a los acuerdos de emisión con Atresmedia, el formato logra cubrir sus costes y generar beneficios.

Según el análisis financiero difundido por Jaime, la productora puede llegar a obtener más de 40.000 euros de beneficio por cada emisión. Esto significa que, incluso con un presupuesto tan elevado, el modelo de negocio sigue funcionando gracias a las audiencias y al atractivo publicitario del programa, que continúa siendo uno de los espacios más vistos de la televisión en España.