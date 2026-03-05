España

Los Morancos, en el centro de la polémica tras su visita a ‘El Hormiguero’ por su comentarios sobre Jorge Javier Vázquez

Los hermanos Cadaval acudieron al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, ‘Bota Antonia’

Los Morancos durante su visita
Los Morancos durante su visita a 'El Hormiguero'. (flickr.com/elhormiguerotv)

Las noches de televisión a veces sorprenden más de lo que uno imagina. Así les pasó a Los Morancos durante su visita al plató de El Hormiguero de este miércoles 4 de marzo. Se suponía que era un programa en el que se suponía que iban a hablar de risas, teatro y anécdotas entre hermanos. Pero el ambiente, que empezó distendido, pronto se fue por otros derroteros y acabó en una polémica inesperada sobre las operaciones de Jorge Javier Vázquez.

La charla con Pablo Motos comenzó entre bromas sobre el paso de los años y los inevitables cambios físicos. César Cadaval confesó, con esa naturalidad que le caracteriza, que ya nadie le reconoce como “el gordito de Los Morancos”. Las risas se colaron en el plató y todo parecía ir sobre ruedas. Pero al hablar de retoques estéticos, la conversación se desvió a Jorge Javier y ahí el humor se volvió más incómodo.

Entre chistes y guiños, Los Morancos soltaron varios comentarios sobre el aspecto del presentador de Supervivientes tras sus operaciones. Que si el labio, que si la cara, que si parecía “la niña de Avatar” o que los labios servían para abrir botellines. El propio Pablo Motos intentó quitarle hierro al asunto, pero la incomodidad se notaba. Muchos en casa sintieron que la broma se les había ido de las manos.

Jorge Javier Vázquez en 'Gran
Jorge Javier Vázquez en 'Gran Hermano 20' (Mediaset)

En cuestión de minutos, las redes sociales ardieron. Frases como “bochornoso” o “fuera de lugar” se repitieron en mensajes y memes en las redes sociales. La audiencia no tardó en tomar partido: para algunos, Los Morancos cruzaron la línea y se metieron demasiado con el físico de otro compañero de profesión. Otros, en cambio, defendían que el humor siempre ha sido así de ácido y que quienes van a la tele deben saber encajarlo.

Una noche de recuerdos y familia en televisión

La visita de Los Morancos a El Hormiguero no solo sirvió para hablar de su espectáculo Bota Antonia, que actualmente llenan en el Teatro Capitol Gran Vía. Los hermanos Jorge y César Cadaval aprovecharon el directo para recordar una de esas anécdotas familiares que quedan grabadas para siempre.

Los Morancos durante su visita
Los Morancos durante su visita a 'El Hormiguero'. (flickr.com/elhormiguerotv)

Contaron que, hace unos treinta y cinco años, vivieron una situación tan surrealista como divertida en un aeropuerto. Todo empezó cuando, ya acomodados en sus asientos del avión y a punto de despegar, se dieron cuenta de que llevaban consigo las llaves del coche familiar. El coche, además, lo tenía que utilizar su padre en ese mismo momento.

La historia terminó con una inesperada llamada por megafonía: “Señores Cadaval”. Los hermanos, sorprendidos, descubrieron que su padre les esperaba en la pista del aeropuerto para recuperar las llaves y evitar un auténtico lío familiar antes de que el avión partiera.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

“Parece una historia de mentira, pero es verdad”, recordó Jorge Cadaval. La solución fue abrir la puerta del avión y lanzar las llaves para que su progenitor pudiera hacerse cargo del vehículo. “No sé cómo paró el avión. Fue surrealista. Desde arriba, ‘toma’”, siguió César, despertando las carcajadas del público y demostrando que su sentido del humor está presente hasta en los momentos de más tensión.

