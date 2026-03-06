Joaquín Torres, expulsado de un exclusivo club deportivo de Madrid por incumplir el código de vestimenta: “Es una medida anacrónica”

Joaquín Torres en una imagen de archivo (Europa Press)

El arquitecto Joaquín Torres ha vuelto a expresar públicamente su indignación tras un episodio ocurrido este jueves, 5 de marzo, en un exclusivo club deportivo de Madrid. Conocido por su franqueza y por no rehuir la polémica cuando considera que se ha cometido una injusticia, el catalán ha denunciado a través de sus redes sociales lo que describe como una situación “humillante” vivida en el Club Puerta de Hierro.

El incidente ha sido relatado por el propio Torres mediante una storie en su cuenta de Instagram, donde ha explicado que había acudido al club invitado a comer por una amiga cercana de su madre. Según su versión, el encuentro terminó abruptamente cuando el personal del establecimiento le pidió que abandonara las instalaciones por no cumplir con el código de vestimenta exigido para acceder al comedor del club.

Joaquín Torres, durante una entrevista. (Atresmedia)

“Una íntima amiga de mi madre me había invitado hoy a comer en el Club Puerta de Hierro de Madrid. Alzo mi voz para criticar un lugar donde maltratan a los invitados de sus socios”, ha manifestado el arquitecto en su mensaje. En su relato ha detallado que desconocía la norma que obliga a los comensales a vestir chaqueta y corbata, ya que su anfitriona olvidó advertírselo previamente.

“Nunca querría pertenecer a tal selecto club”

De acuerdo con su testimonio, esta circunstancia derivó en que el personal del club optara por invitarle a marcharse. En su versión de los hechos, Torres ha asegurado que no se le ofreció ninguna alternativa para solucionar el problema, como facilitarle las prendas requeridas para poder permanecer en el comedor, una práctica que —según señaló— suele ser habitual en otros establecimientos con normas de etiqueta similares. “Me han echado literalmente porque no iba vestido con la etiqueta requerida”, ha afirmado en la misma publicación. El arquitecto quiso dejar claro que lo que más le incomodó no fue la existencia de la norma en sí, sino la forma en la que, asegura, se gestionó la situación.

“Nunca querría pertenecer a tal ‘selecto’ club en el que no se mantienen las más mínimas normas de cortesía y educación. Lo peor es que me han tratado como si fuera un apestado, porque a mi anfitriona se le olvidó comentarme que había que comer con chaqueta y corbata, en una comida, en un club para hacer deporte”, ha añadido, dejando entrever el gran disgusto que le provocó esta situación.

Joaquín Torres denuncia que el mal trato que recibió en un selecto club deportivo de Madrid (Instagram)

Torres también reflexionó sobre el carácter de este tipo de normas, “que ya no se exige en ningún restaurante de Madrid”. Además, ha calificado esta medida como “anacrónica”, aunque admitiendo que es “lícita”. “Deberían entender que el invitado puede desconocerla. Lo que se hacía siempre en lugares que exigían tal etiqueta era facilitar chaqueta y corbata al cliente y no humillarlo y echarlo como si fuera un apestado”.

El arquitecto ha concluido su denuncia con una declaración especialmente contundente dirigida al club y a sus socios: “Nunca volveré a tal lugar y espero que sus socios empiecen a pedir que se trate con educación y respeto a sus invitados. Lugares así representan lo peor de la sociedad más rancia española y me avergüenzo profundamente de este tipo de clubs anacrónicos, casposos y tremendamente intolerantes”.

Joaquín Torres en su paso por el programa 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Más allá de la polémica generada por el episodio, la comida tenía para Torres un significado especial. La invitación procedía de una íntima amiga de su madre, una figura que continúa teniendo una gran importancia emocional para él tras las pérdidas familiares que ha sufrido en los últimos años. Hace aproximadamente dos años falleció su madre y el pasado noviembre de 2025 también tuvo que despedirse de su padre.

Por ese motivo, la comida a la que había sido invitado este jueves no era, representaba también una conexión con su pasado familiar y con los recuerdos que mantiene vivos de sus padres. Quizá por esa carga emocional, lo ocurrido en el club ha tenido para él un impacto mayor. Lo que podría interpretarse como un simple desacuerdo sobre normas de etiqueta se convirtió, desde su perspectiva, en un episodio marcado por la sensación de falta de consideración. Hasta el momento, el Club Puerta de Hierro no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido.