Joaquín Torres, arropado por amigos y familiares en el último adiós a su padre, Juan: de Raúl Prieto a Florentino Pérez

El arquitecto ha recibido el respaldo de allegados y personalidades del mundo empresarial en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón

Imágenes del velatorio de Juan
Imágenes del velatorio de Juan Torres, padre del arquitecto Joaquín Torres. (Europa Press)

Joaquín Torres está atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Juan Torres Piñón, a los 89 años. El deceso se producía este domingo 23 de noviembre y el velatorio se ha celebrado en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde Torres ha llegado este lunes visiblemente afectado, vestido de luto y ocultando su tristeza tras unas gafas de sol. El propio arquitecto ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve y emotivo: “Acaba de fallecer mi padre. Descansa en paz, papá”. La despedida ha estado marcada por la emoción y el recogimiento, en un ambiente de profundo respeto y dolor.

El entorno más cercano de Torres no ha dudado en acompañarle en este trance. Entre los asistentes al tanatorio han destacado figuras como Raúl Prieto, exmarido del arquitecto, quien ha acudido a pesar de la reciente separación tras más de una década de relación y dos años de matrimonio. Prieto ha sido recibido por Torres y su familia con un abrazo cargado de afecto, reflejando el respeto y el cariño que aún persisten entre ambos.

También ha estado presente Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y antiguo socio de Juan Torres Piñón, quien ha querido mostrar su apoyo a los hijos del fallecido, fundiéndose con Joaquín en un abrazo consolador. Silvia Gómez-Cuétara, amiga de la familia y figura clave en la vida profesional de Torres, ha acudido igualmente al velatorio, reafirmando el vínculo de amistad que les une desde hace años. El ambiente en el tanatorio ha sido de apoyo y cariño incondicional, con familiares y amigos arropando a Torres y sus hermanos en este momento de duelo.

Raúl Prieto llega al tanatorio
Raúl Prieto llega al tanatorio de Pozuelo tras el fallecimiento del padre de su exmarido, Joaquín Torres. (José Ramón Hernando/Europa Press)

Años de relación nula

La relación entre Joaquín Torres y su padre no siempre ha sido sencilla. Durante años, ambos mantuvieron una distancia marcada por diferencias personales y profesionales. Sin embargo, poco antes del fallecimiento de su madre, Joaquina Vérez, en marzo del año anterior, Torres le prometió que cuidaría de su padre tanto en el plano económico como emocional. El arquitecto ha cumplido esa promesa, reconciliándose con Juan Torres Piñón tras años de distanciamiento. En palabras del propio Joaquín: “Yo le prometí a mi madre que cuidaría de él tanto económicamente como emocionalmente en su ausencia y es lo que estoy haciendo”.

Esta reconciliación ha supuesto un cierre emocional para Torres, quien ha reconocido: “Llega un momento en el que hay que perdonar, aunque hay un gran vacío emocional entre ambos y eso no se puede rellenar, porque son muchos años de dolor y alejamiento”. La pérdida de su madre y ahora la de su padre han dejado a Torres y sus hermanos huérfanos en menos de dos años, intensificando el impacto emocional de este adiós.

Joaquín Torres, junto a familiares
Joaquín Torres, junto a familiares en el tanatorio tras la muerte de su padre. (José Ramón Hernando/Europa Press)

El legado de Juan Torres Piñón

Juan Torres Piñón deja tras de sí un legado profesional de gran relevancia en el sector de la construcción y el arte en España. Fue cofundador de ACS junto a Florentino Pérez, lo que le situó entre las mayores fortunas del país. Además, ocupó cargos como concejal de Obras del Ayuntamiento de Madrid y presidente de Metro de Madrid. Su pasión por el arte le llevó a reunir una de las colecciones más valiosas de España y a formar parte del patronato de museos como el Reina Sofía y el Guggenheim. Su trayectoria ha sido reconocida tanto en el ámbito empresarial como en el cultural, consolidando su figura como referente en ambos sectores.

El fallecimiento de Juan Torres Piñón se suma a un periodo especialmente complicado para Joaquín Torres. En los últimos meses, el arquitecto ha tenido que afrontar la separación de Raúl Prieto, a quien siempre ha definido como el gran amor de su vida, y las secuelas de un grave accidente de tráfico sufrido a finales de 2023. Este accidente le obligó a pasar por quirófano en varias ocasiones y le provocó una depresión de la que todavía se está recuperando. A pesar de las adversidades, Torres ha mostrado una notable fortaleza, enfrentando la pérdida y el dolor con el apoyo de su entorno más cercano.

