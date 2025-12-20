Joaquín Torres y Raul Prieto han firmado su divorcio: “Ya terminó todo y yo he puesto fin para siempre a esta relación”

Joaquín Torres y Raúl Prieto en una imagen de archivo (José Ruiz / Europa Press)

Joaquín Torres y Rául Prieto han firmado su divorcio y están legalmente separados, según afirma El Español. El arquitecto y el director de televisión ya no mantienen ningún vínculo legal ni sentimental. Tras más de una década juntos, 11 años de relación y apenas dos desde su boda, ambos inician una nueva etapa personal al cierre de 2025.

Según ha podido confirmar el ya citado medio, la firma definitiva del divorcio tuvo lugar hace varias semanas, concretamente en el mes de octubre. Se trató, tal y como apuntan fuentes cercanas al proceso, de un trámite sencillo y sin complicaciones. No existían bienes en común ni asuntos patrimoniales que repartir, lo que facilitó una resolución rápida y sin incidencias destacables.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en una imagen de archivo (Europa Press)

“Sí, ya está todo firmado”, ha asegurado el arquitecto a El Español, dejando entever que no se tratan de especulaciones. “Ya terminó todo y yo he puesto fin para siempre a esta relación”, ha añadido. Unas palabras que reflejan la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida para poder avanzar con mayor fortaleza hacia el futuro, coincidiendo con la llegada de 2026.

En la actualidad, la relación entre Joaquín Torres y Raúl Prieto es “cordial”, aunque distante. Un vínculo marcado por el respeto y el cariño a todo lo vivido, pero sin una cercanía especial, propio de dos personas que han decidido seguir caminos separados. Desde el entorno del arquitecto señalan que ambos han tratado de mantener una actitud respetuosa tras la ruptura. “Son dos ex que tratan de llevarse bien. Joaquín agradeció el gesto de que Prieto se acercara a darle el pésame por la muerte de su padre”, han expresado las fuentes al ya citado medio.

Dos duras pérdidas y un delicado estado de salud

Los últimos meses no han sido sencillos para Joaquín Torres. A sus problemas de salud se han sumado dos pérdidas familiares de enorme peso emocional. Primero falleció su madre, Joaquina Vérez, y poco después lo hizo su padre, Juan Torres Piñón, cuya muerte tuvo lugar el pasado mes de noviembre. A este cúmulo de circunstancias personales se añadió la ruptura sentimental con Raúl Prieto, un golpe que el propio arquitecto reconoció públicamente.

Joaquín Torres se somete a una cuarta cirugía tras su accidente de moto (Instagram)

Fue él mismo quien confirmó la separación en declaraciones a El Español, visiblemente afectado. “Raúl me dejó hace cuatro meses y estoy muy triste”, expresó entonces. “Hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también”, añadió. En ese mismo testimonio, Torres fue claro al describir el impacto emocional de la ruptura: “Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil”.

Tras esas palabras, tanto Joaquín como Raúl optaron por el silencio. Prieto, de hecho, no ha realizado ninguna declaración pública desde que se conoció la separación. Mientras tanto, quienes conocen bien al arquitecto destacan que su refugio habitual en los momentos difíciles ha sido siempre el trabajo. Desde 1996, Torres está al frente del estudio A-Cero, que dirige junto a su socio Rafael Llamazares, y en los últimos meses ha volcado gran parte de su energía en nuevos proyectos profesionales.

Mientras Joaquín se centra en su trabajo y en recomponerse emocionalmente, Raúl Prieto parece estar disfrutando de su soltería. El pasado mes de agosto fue visto en Formentera en actitud cercana con un acompañante, con quien mostró una evidente complicidad. Se trata de Juan Carlos Holguera, médico especializado en medicina estética y antiaging, fundador de una clínica con sedes en Barcelona y Madrid y con una notable presencia en redes sociales. Según avanzó Vanitatis, ambos se conocieron a través de amigos en común y entre ellos habría surgido “una conexión” que, por ahora, no tiene definición pública.