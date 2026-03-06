Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Nuevo DAO de la Policía Nacional, el comisario José Santafé Arnedo (Ministerio del Interior)

Fernando Grande-Marlaska ha designado al comisario principal José Santafé Arnedo como nuevo director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. Este nombramiento se produce tras la salida de José Ángel González, que dejó el cargo después de que una inspectora presentara una querella en su contra por agresión sexual.

El DAO es cargo de alta responsabilidad dentro de la estructura de la seguridad pública en España. Según la información facilitada por la propia institución, la designación se produce a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y responde a la extensa trayectoria profesional de Santafé Arnedo, que desde julio de 2022 ejercía como jefe superior de Policía en Illes Balears.

De esta forma, Interior busca dar carpetazo a este caso dentro del cuerpo mientras sigue en los tribunales con el juicio contra José Ángel González. La salida ha generado una importante crisis en la Policía y ha provocado una oleada de críticas a Marlaska y exigencias de dimisión por no haber actuado antes.

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), ha contactado este jueves con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial. (Fuente: Europa Press y Policía Nacional)

El nuevo responsable operativo ingresó en la Policía Nacional en 1990, iniciando su formación en la escala ejecutiva. Durante los primeros años, desarrolló funciones en áreas de seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en destinos como la Jefatura Superior de Madrid y la de Illes Balears. Su carrera experimentó un nuevo impulso en 2005 al obtener el grado de inspector jefe, seguido por su ascenso a comisario en 2012. En esos años, lideró equipos y gestionó servicios policiales en puestos de relevancia, entre los que destaca la Jefatura Superior de Canarias.

En 2020 accedió a la máxima categoría profesional dentro del cuerpo y, dos años después, fue nombrado jefe superior de Policía en Illes Balears. Desde esa posición, coordinó y dirigió operativos de seguridad y actuaciones de especial trascendencia para el archipiélago. Además de su experiencia profesional, cuenta con una diplomatura en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado formaciones en áreas relevantes para la labor policial, como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional, liderazgo y transformación digital.

Reconocimientos y nuevos retos al frente de la operativa policial

A lo largo de su carrera, Santafé Arnedo ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos como resultado de su dedicación al servicio público. La decisión de Fernando Grande-Marlaska de situarlo al frente de la dirección operativa de la Policía Nacional, con el respaldo de la dirección general del cuerpo, implica ocupar una de las responsabilidades más relevantes en la gestión de la seguridad en España.

El Ministerio del Interior ha subrayado el perfil de Santafé Arnedo, caracterizado por su orientación hacia la innovación y la mejora continua en los servicios de seguridad. Entre sus funciones principales destaca la coordinación de los servicios policiales en todo el territorio nacional, así como la supervisión de la operativa diaria del cuerpo. Además, se reconoce su capacidad para liderar equipos y afrontar los retos actuales en áreas como la seguridad ciudadana, la cooperación internacional y la transformación digital.