España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

España y Catar han firmado un nuevo plan de acción en materia de seguridad. El acuerdo, suscrito este miércoles en Doha por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo catarí, Sheikh Khalifa Bin Hamad bin Khalifa Al Thani, contempla una cooperación más estrecha entre los cuerpos policiales de ambos países y sienta las bases para afrontar desafíos comunes como.

La visita de Marlaska a Doha supone la primera de un ministro de Interior español al emirato y marca la continuación de una colaboración iniciada en 2011, cuando ambos Estados firmaron su primer convenio. El plan establece seis líneas prioritarias, que van desde el terrorismo al narcotráfico o la delincuencia organizada.

El ministro ha resaltado la importancia del país en la región. Catar ha sido mediador de importantes acontecimientos internacionales. En los últimos meses, fue clave para que no escalara el conflicto entre EEUU e Irán. También aceptó no entrar en un conflicto con Israel cuando este bombardeó su territorio buscando miembros de Hamás.

Cooperación entre España y Marruecos

Los seis objetivos que se han fijado en el acuerdo son el intercambio de información criminal, la lucha contra terrorismo y blanqueo de capitales, el combate a la delincuencia organizada y falsificación, la lucha contra el narcotráfico y la ciberdelincuencia, la seguridad en fronteras y grandes infraestructuras, y la cooperación técnica, incluyendo formación y desarrollo de capacidades.

El acuerdo firmado no solo aborda los delitos transnacionales, sino que pone especial énfasis en la preparación y gestión de la seguridad en grandes eventos internacionales. Los ministros destacaron el exitoso trabajo durante el Mundial de Fútbol de 2022 en Catar como base para futuras operaciones conjuntas.

En este contexto, España, que compartirá la organización del Mundial de 2030 con Portugal y Marruecos, prevé beneficiarse de la experiencia adquirida en Catar para afrontar los retos logísticos y de seguridad que supondrá un acontecimiento de tal magnitud.

Visita de Marlaska

Grande-Marlaska ha visitado el Centro Nacional de Mando y el Centro de Competiciones de Catar, organismos responsables de la coordinación de la seguridad para macro eventos. El propio ministro ha subrayado la importancia del “entendimiento y la confianza mutua” que caracteriza la cooperación bilateral, reflejada también en los encuentros recientes entre equipos de interior y emergencias de ambos países.

Otra de las claves del viaje ha sido el encuentro con la Lekhwiya, la fuerza de seguridad interna de élite catarí, que también servirá de interlocutor con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles. La declaración conjunta firmada con este cuerpo insta a trazar una hoja de ruta para proyectos en formación, gestión de crisis, antiterrorismo y protección frente a amenazas químicas, biológicas y radiológicas.

Este impulso en la relación bilateral entre Interior y sus homólogos cataríes refuerza el compromiso de ambos gobiernos en la respuesta común a delitos complejos y en la protección ante riesgos globales. El Gobierno busca posicionar a España como socio prioritario en la región del Golfo para ámbitos tan sensibles como el intercambio de información, la persecución criminal y la gestión de emergencias.