“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Los representantes del sector exigen medidas como la modificación de la normativa o medios de inspección ante la “liberación encubierta” de este servicio en zonas urbanas e interurbanas

Taxistas en huelga durante el
Taxistas en huelga durante el paro convocado por el sector del taxi, a 25 de febrero de 2026, en Valencia (España). (Rober Solsona / Europa Press)

“El taxi hará huelga. A la japonesa”, así ha anunciado este viernes el sector del taxi de la Comunidad Valenciana su decisión de iniciar una huelga con el objetivo de que la administración autonómica tome “medidas de choque” contra los VTC en zonas urbanas e interurbanas. Esta “huelga japonesa” implicará que ofrecerán más servicios y franjas horarias con viajes gratuitos durante las celebraciones de Fallas y la Magdalena.

En concreto, el comunicado difundido por Federación del Taxi Valencia especifica que los conductores aumentarán su cantidad de servicios diarios para el sábado 14 de marzo, coincidiendo con los paros anunciados por Metrovalencia, y siendo gratuitos en la franja horaria de 13:00 a 15:00 horas. Esta misma medida se tomará el 18 de marzo, coincidiendo también con el paro de Metrovalencia y Tram en Alicante.

La decisión de convocar una huelgo en el sector surge tras reunirse el pasado 5 de marzo con el conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, en la que también participaron representantes de los VTC y donde exigieron medidas como la modificación de la normativa o medios de inspección, ante lo que califican de “liberación encubierta” de las VTC en zonas urbanas y en zonas interurbanas.

“El taxi no puede admitir que se conceda una sola Autorización urbana de VTC, y menos sin hacer informes de necesidad y afectación al Tráfico y a los Servicios Públicos de Transporte en todos y cada uno de los Ayuntamientos afectado”, señala el comunicado, firmado por los principales sindicatos del sector en la Comunidad Valenciana.

El sector ha querido señalar también que la decisión que tome el gobierno autonómico afectará “como mínimo a 9.216 familias”, el número de taxistas afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2025 en la Comunidad Valenciana, y que, pase lo que pase, “se defenderán con todas sus fuerzas” porque está en juego “el futuro del servicio público del taxi”.

Élite Taxi critica que los VTC trabajan "ilegalmente" y defiende la futura ley del sector.

Los taxistas piden estudios de necesidad y más controles

Además, el Comité de Unidad del Sector del Taxi de la Comunitat Valenciana ha querido recordar que el taxi es un servicio público regulado, con un sistema de acceso basado en concursos públicos, estudios de necesidad y controles administrativos, mientras que la entrada masiva de VTC en el ámbito urbano podría provocar una saturación del mercado sin ningún tipo de planificación ni control municipal.

Para respaldar esta posición, los representantes del taxi presentaron ante el conseller un informe basado en 3.499 fotografías en el que aseguraban que durante los últimos meses habían circulado 1.007 vehículos VTC por la ciudad de Valencia, de los cuales únicamente 47 contarían con autorización del Ministerio para trabajar en zonas urbanas.

“Simplemente escribiendo un párrafo en un papel, quieren permitir que una VTC pueda hacer servicios urbanos en todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana. Sin ningún informe procedente de ninguno de los ayuntamientos afectados. Y que puedan ir en un momento determinado y sin control miles de vehículos negros a cualquier municipio de la Comunidad Valenciana a trabajar todo el tiempo que quiera”, reprocharon los representantes tras la reunión.

