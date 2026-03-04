Alberto, taxista: “Si te pillas días libres en invierno no llegas a los 1.000 euros al mes”

09/05/2023 Imagen de un taxi POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD GVA

La profesión del taxi se ve hoy más que nunca en una encrucijada. A la competencia con los VTC se suma la subida para las licencias, las jornadas interminables y los costes crecientes de mantenimiento y seguros. Solo en la Comunidad de Madrid existen más de 16.000 licencias, mientras que de VTC existen 9.700 y se está a la espera de la aprobación de 8.500 más por parte del Gobierno de Ayuso.

Algo que ha enfurecido al sector del transporte urbano histórico y ha enfrentado a conductores de taxis y VTC especialmente en puntos clave como aeropuertos o zonas de alto flujo turístico. Mientras los taxis deben cumplir con tarifas fijas y regulaciones municipales estrictas, las VTC pueden ajustar precios según demanda, generando una sensación de competencia desleal para los profesionales tradicionales. “Nosotros, sobre todo en el aeropuerto, nos hacen la competencia de forma importante”, ha comentado Alberto, taxista con varios años de experiencia, en un vídeo de YouTube en el canal del influencer Alberto G. Marin.

Así, los precios de las licencias están a día de hoy en máximos históricos. Sebastián, conductor con más de 20 años de experiencia en Mallorca ha recordado su caso. “Hace veinte años pagué 175.000 euros por mi licencia. Hoy, algunas licencias superan los 300.000 euros. Hay muy poca oferta, está yéndose a barbaridades. No compraría una licencia ahora mismo”.

Pero no solo la inversión inicial es el único obstáculo. Mantener un taxi implica costes fijos, como seguros que pueden llegar a los 5.000 euros al año. mantenimiento de ruedas, frenos, aceite... y el desgaste de la propia carrocería y el interior por los cientos de clientes.

Jornadas extensas y rentabilidad estacional

Una de las claves del sector del taxi es que depende, y mucho, de la estacionalidad y del turismo. En este sentido, Sebastián ha señalado que “puede llegar a facturar unos 6.000 o 7.000 euros en temporada alta. Pero al descontar los gastos, se quedan en 2.000 euros limpios”. Además, ha enfatizado que el taxista no trabaja ocho horas, sino entre 12 y 14. “Y cuando llega el 1 de abril, ya no te coges ningún día libre hasta que termina octubre”, ha sentenciado.

En invierno, la situación cambia radicalmente. “En enero o febrero se gana muy poco. Tenemos unos horarios establecidos, dieciocho días que podemos trabajar, y si te pillas alguno libre no llegas a los mil euros al mes”, ha detallado Alberto.

El sacrificio de tiempo y energía es una constante. La flexibilidad del oficio, si bien existe, se ve condicionada por la necesidad de cumplir objetivos diarios y cubrir los costes de la licencia y el vehículo: “Yo tengo un salario, tengo una nómina y luego las horas extras me las pagan bastante bien. Pero para ver rentabilidad hay que dedicar muchas horas”, ha reconocido Sebastián.

“Expuestos al peligro”

A pesar de las dificultades, tanto Sebastián como Alberto destacan la autonomía que ofrece el oficio: “No hay alguien que te esté controlando. Tengo que hacer un mínimo cada día y luego puedo hacer lo que quiera”, ha comentado el primero.

No obstante, también han advertido de los riesgos de la profesión: largas horas al volante, posibilidad de accidentes y la responsabilidad del vehículo y sobre los pasajeros. “Están expuestos al peligro, a tener muchos accidentes en la calle. Solo la constancia y la resistencia justifican el esfuerzo que exige este oficio”, ha concluido Alberto.