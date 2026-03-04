España

Alberto, taxista: “Si te pillas días libres en invierno no llegas a los 1.000 euros al mes”

En la Comunicad de Madrid existen más de 16.000 licencias de taxis por 9.700 de VTC

Guardar
09/05/2023 Imagen de un taxi POLITICA
09/05/2023 Imagen de un taxi POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD GVA

La profesión del taxi se ve hoy más que nunca en una encrucijada. A la competencia con los VTC se suma la subida para las licencias, las jornadas interminables y los costes crecientes de mantenimiento y seguros. Solo en la Comunidad de Madrid existen más de 16.000 licencias, mientras que de VTC existen 9.700 y se está a la espera de la aprobación de 8.500 más por parte del Gobierno de Ayuso.

Algo que ha enfurecido al sector del transporte urbano histórico y ha enfrentado a conductores de taxis y VTC especialmente en puntos clave como aeropuertos o zonas de alto flujo turístico. Mientras los taxis deben cumplir con tarifas fijas y regulaciones municipales estrictas, las VTC pueden ajustar precios según demanda, generando una sensación de competencia desleal para los profesionales tradicionales. “Nosotros, sobre todo en el aeropuerto, nos hacen la competencia de forma importante”, ha comentado Alberto, taxista con varios años de experiencia, en un vídeo de YouTube en el canal del influencer Alberto G. Marin.

Así, los precios de las licencias están a día de hoy en máximos históricos. Sebastián, conductor con más de 20 años de experiencia en Mallorca ha recordado su caso. “Hace veinte años pagué 175.000 euros por mi licencia. Hoy, algunas licencias superan los 300.000 euros. Hay muy poca oferta, está yéndose a barbaridades. No compraría una licencia ahora mismo”.

Pero no solo la inversión inicial es el único obstáculo. Mantener un taxi implica costes fijos, como seguros que pueden llegar a los 5.000 euros al año. mantenimiento de ruedas, frenos, aceite... y el desgaste de la propia carrocería y el interior por los cientos de clientes.

La mala praxis de los
La mala praxis de los VTC. (Imagen cedida)

Jornadas extensas y rentabilidad estacional

Una de las claves del sector del taxi es que depende, y mucho, de la estacionalidad y del turismo. En este sentido, Sebastián ha señalado que “puede llegar a facturar unos 6.000 o 7.000 euros en temporada alta. Pero al descontar los gastos, se quedan en 2.000 euros limpios”. Además, ha enfatizado que el taxista no trabaja ocho horas, sino entre 12 y 14. “Y cuando llega el 1 de abril, ya no te coges ningún día libre hasta que termina octubre”, ha sentenciado.

En invierno, la situación cambia radicalmente. “En enero o febrero se gana muy poco. Tenemos unos horarios establecidos, dieciocho días que podemos trabajar, y si te pillas alguno libre no llegas a los mil euros al mes”, ha detallado Alberto.

El sacrificio de tiempo y energía es una constante. La flexibilidad del oficio, si bien existe, se ve condicionada por la necesidad de cumplir objetivos diarios y cubrir los costes de la licencia y el vehículo: “Yo tengo un salario, tengo una nómina y luego las horas extras me las pagan bastante bien. Pero para ver rentabilidad hay que dedicar muchas horas”, ha reconocido Sebastián.

Élite Taxi critica que los VTC trabajan "ilegalmente" y defiende la futura ley del sector.

“Expuestos al peligro”

A pesar de las dificultades, tanto Sebastián como Alberto destacan la autonomía que ofrece el oficio: “No hay alguien que te esté controlando. Tengo que hacer un mínimo cada día y luego puedo hacer lo que quiera”, ha comentado el primero.

No obstante, también han advertido de los riesgos de la profesión: largas horas al volante, posibilidad de accidentes y la responsabilidad del vehículo y sobre los pasajeros. “Están expuestos al peligro, a tener muchos accidentes en la calle. Solo la constancia y la resistencia justifican el esfuerzo que exige este oficio”, ha concluido Alberto.

Temas Relacionados

EmpresasEmpresas EspañaTaxiVTCRedes SocialesSalarioEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jordi Cruz, chef Michelín, explica cómo hacer un buen pesto italiano: “Normalmente se hace con todos los ingredientes en crudo, pero a mí me gusta escaldar las hojas”

Es una sala fácil de hacer y deliciosa que puede elevar el nivel de tus recetas

Jordi Cruz, chef Michelín, explica

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

La cuenta del presidente ha registrado en los últimos días un crecimiento inusual, con decenas de miles de nuevos seguidores y picos diarios que superan los 20.000

Pedro Sánchez arrasa en redes

Postura de las piernas en la pared: un ejercicio de yoga que alivia la tensión muscular y relaja el sistema nervioso

Es fácil de hacer y tiene numerosos beneficios para la salud

Postura de las piernas en

‘La Promesa’, avance del capítulo 787 del jueves 5 de marzo: Santos recibe una devastadora noticia y Martina toma una férrea decisión

El capítulo 787 de la serie diaria de La 1 sacudirá los cimientos de palacio tras conocerse la muerte de uno de sus personajes

‘La Promesa’, avance del capítulo

La playa de Reino Unido donde menos llueve: edificios victorianos al lado de cabañas de pescadores con su propia gastronomía

Botany Bay es uno de los lugares más populares del país en el que solo llueve 58 días de media al año y es una de las zonas costeras más cálidas en invierno

La playa de Reino Unido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez arrasa en redes

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

El clamor del “no a la guerra” no convence a Feijóo: compra los planes de Trump en Irán porque “antes que el derecho internacional están los derechos humanos”

Todas las veces que Trump ha amenazado a España: de los reproches por el gasto en defensa a plantear su expulsión de la OTAN

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

Cerca de 700 militares españoles están desplegados en Líbano en medio del incremento de los ataques israelíes

ECONOMÍA

Los días de permiso retribuido

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

La vivienda se come el sueldo: los más pobres y los jóvenes destinan más del 36% de su renta a pagar casa, luz y agua

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

La guerra EEUU-Irán afecta al campo español: subidas especulativas pese a firmar los contratos de energía y fertilizantes antes de comenzar el conflicto

La IA no está eliminando empleo en Europa todavía, según el Banco Central Europeo, aunque las empresas que la utilizan para ahorrar costes sí contratan menos

DEPORTES

Real Sociedad - Athletic Club,

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic