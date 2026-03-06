España

Estas son las mejores tortillas del supermercado, según la OCU: 2 de cada 3 suspenden por “textura arenosa, poca jugosidad y patatas duras”

La OCU advierte además del frecuente uso del aditivo E211, un conservante desaconsejado para el consumo habitual

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

Todos sabemos que una tortilla de supermercado nunca podrá compararse a una receta casera, de esas que se hacen con tiempo, cariño y buen aceite de oliva. Sin embargo, tampoco nadie pone en duda que estas tortillas envasadas son un auténtico salvavidas para grandes fiestas y quedadas improvisadas, ocasiones en las que no tenemos tiempo ni, a veces, ganas de liarnos entre fogones. Sin embargo, acercarnos a la zona de “listo para comer” no siempre es fácil, ni mucho menos nos asegura una compra de calidad.

Para ayudarnos a la hora de elegir, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado más de 30 tortillas preparadas disponibles en los supermercados españoles, poniendo a prueba factores su sabor, su valor nutricional y su precio. El resultado no hace más que reafirmar la primera sentencia de este texto: por norma general, las tortillas de patata del supermercado decepecionan en lo que a sabor se refiere.

De hecho, 22 de las 33 tortillas de patata analizadas por la OCU suspenden la prueba de degustación realizada por un panel de expertos cocineros. Los principales defectos detectados en estas tortillas envasadas fueron una “textura arenosa, falta de jugosidad, patatas duras y una escasa integración con el huevo”. Especialmente dramático ha sido el resultado entre las tortillas con cebolla, pues son, sorprendentemente, las que peor nota han conseguido en estas pruebas de degustación.

En lo que a su composición nutricional se refiere, la OCU no ha encontrado grandes sorpresas. Aunque comparten un significativo aporte calórico (165 Kcal/100g de media), todas obtienen al menos una valoración C (aceptable) en Nutriscore. Eso sí, algunas tienen una excesiva cantidad de sal (superior al 1%) y en algún caso se han encontrado hasta 6 aditivos diferentes, alguno de ellos poco recomendable, como el benzoato de sodio (E211), asociado a reacciones de hipersensibilidad y alergia. Además, avisa la organización, existen sospechas de que este aditivo podría contribuir al desarrollo de hiperactividad infantil.

El restaurante 'Chic By Rosi La Loca' se ha alzado con el premio a la mejor tortilla de patatas de Madrid. Descubre los secretos de su receta y dónde puedes probar esta delicia gastronómica.

Las mejores tortillas de patata del supermercado

Pese al suspenso general, sí hay opciones que destacan algo por encima de sus pares. La mejor tortilla de patatas con cebolla es la de la sección de Preparados de Mercadona (6,54 €/kg), un producto que ha obtenido una excelente valoración en degustación. Lamentablemente, cuenta con un importante factor negativo; la presencia del aditivo E211 o benzoato de sodio, a evitar si se va a consumir con frecuencia. Otra buena opción sin este aditivo es la tortilla Al punto de Dia (4,65 €/kg).

Y la mejor tortilla de patatas sin cebolla sería Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg), que también destaca por su excelente calificación en degustación, pero que también incorpora el E211. En este caso, la mejor alternativa sin este aditivo es la tortilla Auchan de Alcampo (4,48 €/kg).

En lo más bajo del ranking, entre las que la organización califica como de “mala calidad”, la OCU coloca a las tortillas de El Corte Inglés sin cebolla, Floristán sin cebolla y Lidl con cebolla, con 28, 28 y 32 puntos, respectivamente.

Temas Relacionados

Tortilla de PatatasMercadonaSupermercados EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Interior elije como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Santafé Arnedo era hasta ahora el máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears

Interior elije como nuevo DAO

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

A través de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda, la cartera de Isabel Rodríguez pondrá en marcha una iniciativa para ampliar la oferta asequible, con especial atención a las zonas tensionadas

El Ministerio de Vivienda lanza

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

En comparación con 2022, el volumen de estas advertencias se ha duplicado

Discutir con tu pareja al

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 1 de la Triplex

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

El instituto armado ha detenido a seis miembros de una organización criminal dedicada al cultivo y contrabando de drogas

10.000 plantas de marihuana y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior elije como nuevo DAO

Interior elije como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

La Guardia Civil sigue sin facilitar el documento que avala el desalojo del cuartel de Torrelaguna a los agentes afectados después de tres meses

ECONOMÍA

El Ministerio de Vivienda lanza

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Las posibles consecuencias económicas de

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados