Estas son las mejores tortillas del supermercado, según la OCU: 2 de cada 3 suspenden por “textura arenosa, poca jugosidad y patatas duras”

Todos sabemos que una tortilla de supermercado nunca podrá compararse a una receta casera, de esas que se hacen con tiempo, cariño y buen aceite de oliva. Sin embargo, tampoco nadie pone en duda que estas tortillas envasadas son un auténtico salvavidas para grandes fiestas y quedadas improvisadas, ocasiones en las que no tenemos tiempo ni, a veces, ganas de liarnos entre fogones. Sin embargo, acercarnos a la zona de “listo para comer” no siempre es fácil, ni mucho menos nos asegura una compra de calidad.

Para ayudarnos a la hora de elegir, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado más de 30 tortillas preparadas disponibles en los supermercados españoles, poniendo a prueba factores su sabor, su valor nutricional y su precio. El resultado no hace más que reafirmar la primera sentencia de este texto: por norma general, las tortillas de patata del supermercado decepecionan en lo que a sabor se refiere.

De hecho, 22 de las 33 tortillas de patata analizadas por la OCU suspenden la prueba de degustación realizada por un panel de expertos cocineros. Los principales defectos detectados en estas tortillas envasadas fueron una “textura arenosa, falta de jugosidad, patatas duras y una escasa integración con el huevo”. Especialmente dramático ha sido el resultado entre las tortillas con cebolla, pues son, sorprendentemente, las que peor nota han conseguido en estas pruebas de degustación.

En lo que a su composición nutricional se refiere, la OCU no ha encontrado grandes sorpresas. Aunque comparten un significativo aporte calórico (165 Kcal/100g de media), todas obtienen al menos una valoración C (aceptable) en Nutriscore. Eso sí, algunas tienen una excesiva cantidad de sal (superior al 1%) y en algún caso se han encontrado hasta 6 aditivos diferentes, alguno de ellos poco recomendable, como el benzoato de sodio (E211), asociado a reacciones de hipersensibilidad y alergia. Además, avisa la organización, existen sospechas de que este aditivo podría contribuir al desarrollo de hiperactividad infantil.

Las mejores tortillas de patata del supermercado

Pese al suspenso general, sí hay opciones que destacan algo por encima de sus pares. La mejor tortilla de patatas con cebolla es la de la sección de Preparados de Mercadona (6,54 €/kg), un producto que ha obtenido una excelente valoración en degustación. Lamentablemente, cuenta con un importante factor negativo; la presencia del aditivo E211 o benzoato de sodio, a evitar si se va a consumir con frecuencia. Otra buena opción sin este aditivo es la tortilla Al punto de Dia (4,65 €/kg).

Y la mejor tortilla de patatas sin cebolla sería Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg), que también destaca por su excelente calificación en degustación, pero que también incorpora el E211. En este caso, la mejor alternativa sin este aditivo es la tortilla Auchan de Alcampo (4,48 €/kg).

En lo más bajo del ranking, entre las que la organización califica como de “mala calidad”, la OCU coloca a las tortillas de El Corte Inglés sin cebolla, Floristán sin cebolla y Lidl con cebolla, con 28, 28 y 32 puntos, respectivamente.