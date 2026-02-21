‘El Desafío’ sufre con el agua helada de Eduardo Navarrete y da la victoria a la impecable apnea de Jessica Goicoechea: “No hay necesidad de este calvario”

La séptima gala de 'El Desafío' da la victoria a Jessica Goicoechea (Atresmedia)

Jessica Goicoechea ha alcanzado la victoria en la última entrega de El Desafío, el popular formato de retos extremos presentado cada viernes por Roberto Leal en Antena 3, en una noche marcada por la intensidad y la competitividad del concurso. El programa ha contado con una gran dosis de nerviosismo y emoción, evidenciando el incremento de rivalidad entre los participantes, que semana tras semana se esfuerzan por conseguir la máxima puntuación del jurado.

El duelo final ha estado protagonizado por Jessica Goicoechea y Eduardo Navarrete, ambos con victorias previas en su recorrido, pero ha sido la modelo quien, tras la decisión de los jueces y con la puntuación más alta de la velada, se ha impuesto como ganadora.

La consecución de este triunfo se ha producido tras una de las pruebas consideradas más desafiantes del programa y, por lo tanto, la más conocida: la apnea. Goicoechea ha demostrado un control absoluto durante los minutos que ha permanecido sumergida en el cubo de agua, logrando mantener la calma y la concentración a lo largo de la tarea.

La apnea de Jessica Goicoechea

El jurado del programa ha valorado su actuación con la puntuación máxima, 30 puntos, lo que la sitúa como una candidata destacada para lograr el pase a la final de este certamen televisivo. Tras hacerse pública la decisión, se ha procedido a la entrega del importe que la participante destina a una causa benéfica.

“Quiero que vaya destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer porque todavía necesitamos mucha investigación y ayuda para la cura. Espero que sirva de algo”, ha afirmado Jessica Goicoechea, mostrando una profunda emoción ante las cámaras, según la información recogida en esta última emisión.

Horas después de confirmarse su victoria, Goicoechea ha compartido en su perfil de Instagram detalles sobre la experiencia vivida en la prueba de apnea. Según ha relatado, han sido “3 minutos y 52 segundos” de concentración absoluta, de controlar la mente cuando el cuerpo te pide salir, de luchar contra el límite. Además, la influencer ha indicado: “Ha sido una victoria personal enorme y estoy profundamente orgullosa de haberlo conseguido”.

El agua helada de Eduardo Navarrete

Por otro lado, Eduardo Navarrete también ha protagonizado una de las pruebas más exigentes de la velada, al enfrentarse a un reto en el que la resistencia física y el control de los nervios resultaban cruciales. Su cometido ha consistido en salir del cubo de agua con hielo en el menor tiempo posible, una tarea que le ha puesto claramente al límite debido a las extremas condiciones de la prueba.

Durante el desarrollo, el conocido diseñador ha dado muestras de angustia a causa del intenso frío, pero ha conseguido culminar el desafío con éxito. En los preparativos, Navarrete ya se sorprendía por la baja temperatura del agua, establecida en dos grados: “No hay necesidad de este calvario”. La dinámica consistía en localizar cuatro llaves de entre las quince ocultas en la urna, otro elemento que añadía dificultad a la prueba.

El baile de María José Campanario

En la misma entrega, María José Campanario ha protagonizado la actuación musical de la noche, asumiendo el reto de realizar una coreografía previamente ensayada. La odontóloga ha subido a la plataforma con una sonrisa y ha iniciado la interpretación, demostrando esfuerzo y dedicación.

Al recibir la valoración del jurado, la reacción de Campanario ha sido de sorpresa ante la puntuación, admitiendo: “No me lo esperaba, de verdad”. Finalmente, ha obtenido ocho puntos, con una distribución de dos por parte de Pilar Rubio y tres tanto de Santiago Segura como de Juan del Val. A pesar de no haber alcanzado una puntuación destacada, Campanario ha aceptado el resultado con deportividad.