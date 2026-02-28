España

Eva Soriano se rompe en ‘El Desafío’ con el fracaso de su apnea y José Yélamo se alza con la victoria al presumir de físico con sus acrobacias

La cómica no ha podido evitar ponerse a llorar al salir del agua en la octava gala del programa

Imágenes de la octava gala
Imágenes de la octava gala de 'El Desafío' (Atresmedia)

Un viernes más, El Desafío ha dejado una de las noches más intensas del prime time televisivo. La gala del 27 de febrero ha vuelto a poner en jaque a sus famosos concursantes y le ha dado la victoria a José Yélamo, el periodista encargado de la conducción de laSexta Xplica. Sin embargo, la emoción no ha corrido a cargo de los triunfadores, sino de una de las participantes que ha quedado al final de la tabla: Eva Soriano.

La humorista ha dejado la comedia a un lado y se ha roto completamente tras su fallida prueba de apnea. No ha podido evitar compararse a las grandes pruebas que le habían precedido en esa misma temporada por parte de sus compañeros: Jessica Goicoechea ganó la semana anterior con la suya y Daniel Illescas hizo historia con la suya al aguantar bajo el agua 4 minutos y 47 segundos.

Soriano a penas ha permanecido poco más de un minuto en el tanque de agua y, sin que le dijesen su marca, su cara era un poema. Roberto Leal, presentador del concurso, ha ido enseguida a consolar a la concursante, que incluso después de secarse mantenía su llanto inconsolable.

Imágenes de la octava gala
Imágenes de la octava gala de 'El Desafío' (Atresmedia)

El regreso de Jesulín de Ubrique en ‘El Desafío’

También han tenido que animar, una vez más, a María José Campanario, quien al terminar su prueba se ha encontrado con su marido Jesulín de Ubrique para fundirse en un abrazo. En la segunda edición del concurso, el extorero quedó en la cuarta posición, pese a que está muy presente en esta sexta temporada por la presencia de su mujer.

Por su parte, Daniel Illescas ha vuelto a ser una de las grandes sorpresas con un desafío que tenía el fuego como protagonista. Sin duda, una de las pruebas más impresionantes a nivel televisivo mientras el modelo se balanceaba de pie en una especie de columpio envuelto en llamas, aunque protegido con un traje a prueba del fuego y el calor.

Imágenes de la octava gala
Imágenes de la octava gala de 'El Desafío' (Atresmedia)

Willy Bárcenas se enfrentó a un desafío musical con unos vidrios, muy diferente a lo que acostumbra a hacer en su grupo Taburete. Por otro lado, la modelo Jessica Goicoechea hizo la divertida y tensa prueba del coche, que es ya un clásico en el formato.

Vuelve Laura Escanes

Otro de los grandes momentos de la noche fue el regreso de Laura Escanes, la influencer que se clasificó tercera en la tercera temporada del programa, la edición que ganó Ana Guerra. La expareja de Risto Mejide no solo fue de visita al concurso, sino que se sentó al lado de Juan del Val con el resto de miembros del jurado para dar su opinión y vivir su concurso desde otra perspectiva. Además, también se atrevió a revivir su experiencia pasada con una nueva prueba de escalada coreográfica con todo un elenco de bailarines.

Imágenes de la octava gala
Imágenes de la octava gala de 'El Desafío' (Atresmedia)

Finalmente, la gala acabó con el triunfal anuncio de la victoria de José Yélamo. El periodista impresionó a la audiencia y los jueces con una prueba de acrobacias tan peligrosa como visualmente atractiva. La excelente condición física del comunicador sorprendió tanto que se acabó haciendo con la victoria.

