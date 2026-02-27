Amelia Bono confiesa cuál es el consejo que le ha dado su novio de cara a su debut en televisión

Las grabaciones de la séptima temporada de ‘El Desafío’ avanzan con la presencia de Amelia Bono entre las nuevas concursantes. En una intervención tras una de las sesiones de grabación, Bono compartió cómo está afrontando el reto televisivo, señalando que la experiencia ha tenido un impacto directo en su entorno familiar. Tal como publicó el medio que dio a conocer la noticia, la empresaria afirmó que sus hijos han reaccionado a la noticia con comentarios humorísticos y preguntas sobre la dificultad del programa, reflejando la implicación de su familia en la adaptación al concurso.

Según informó la fuente original, la inclusión de Amelia Bono en ‘El Desafío’ causó sorpresa, ya que la empresaria no se había dejado ver previamente en espacios de este tipo. El programa, que ya supera las seis temporadas, acumula una lista de participantes provenientes de ámbitos diversos como María Pombo, Norma Duval, Jesulín de Ubrique, Jorge Lorenzo, Genoveva Casanova, Victoria Federica y Guillermo Bárcenas. Bono, reconocida también por su vínculo familiar como exnuera de Raphael, se suma a esta variedad de perfiles en una edición que ya se está grabando con ella como una de las incorporaciones destacadas.

Durante sus primeras declaraciones al abandonar uno de los ensayos del programa, Amelia Bono detalló sus impresiones sobre participar en un formato que exige habilidades físicas y mentales. Remarcó la intensidad de la competencia, la exigencia de superar pruebas de alto nivel y la elevada preparación de los participantes, elementos que han marcado su proceso de adaptación al plató televisivo, según consignó el medio que la entrevistó recientemente.

Bono explicó cómo recibió el consejo de su pareja, Alejandro Reina, justo antes de debutar en el concurso. Según reveló al medio de comunicación que cubrió sus primeras palabras, Reina recomendó: “Que lo disfrute y es lo que estoy haciendo, disfrutando”. Bono subrayó que sigue al pie de la letra esa indicación, priorizando la actitud de disfrutar el proceso independientemente de las dificultades encontradas.

Respecto a la reacción de sus hijos al verla participar en un espacio de alta exigencia física, la empresaria relató de forma pública una conversación recurrente en casa desde que comenzó la grabación. “Mamá, ¿pero cómo vas a estar ahí? ¿No te vas a morir? Digo ‘no, no, no’ y los pequeños ‘sí, sí, sí’”. Este intercambio, relatado a los medios de comunicación, pone en evidencia el entorno familiar de apoyo y la naturalidad con la que los menores afrontan la aventura televisiva de su madre.

En el plano personal, Bono afirmó ante el mismo medio sentirse “muy bien, muy contenta” pese a las dificultades. Reconoció que el proceso es “muy duro” por la intensidad de las pruebas y que existen marcas físicas y secuelas asociadas a los ensayos y las largas jornadas. No obstante, la empresaria considera que se encuentra ante una oportunidad especial: “Soy una afortunada, es un privilegio estar aquí”, aseguró a la prensa que cubría la salida de una de sus grabaciones.

Amelia Bono también destacó el papel de su entorno más cercano en este proceso. Valoró la colaboración tanto de su pareja como de sus hijos, asegurando que su respaldo resulta un aliciente a la hora de afrontar las pruebas y sobrellevar el día a día en el programa, según mencionó la publicación que acompañó el inició de esta nueva etapa profesional.

El formato de ‘El Desafío’ exige capacidades variadas y se caracteriza por reunir a personalidades de múltiples ámbitos para superar retos de carácter extremo. Amelia Bono se suma en esta edición número siete, cuya producción ya se encuentra en marcha y atrae la atención tanto de seguidores habituales del programa como de quienes han seguido su trayectoria empresarial y familiar, tal como detalló el medio que recogió sus primeras impresiones como concursante.