España

Uno de cada tres hombres de la Generación Z cree que una esposa debe obedecer siempre a su marido

Según un informe global de Ipsos, los hombres nacidos entre 1997 y 2012 expresan valores más tradicionales respecto a los roles de género en comparación con los baby boomers

Guardar
Unos jóvenes conversando. (Freepik)
Unos jóvenes conversando. (Freepik)

Los hombres jóvenes sostienen hay posturas más conservadoras sobre los roles de género que sus padres y abuelos, en un contexto de expectativas sociales que siguen marcando distancia con las opiniones personales. Así lo revela un nuevo estudio global de Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de King’s College de Londres, que indica que el 31% de los hombres de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, está de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido y 33% considera que el esposo debe tener la última palabra en las decisiones importantes.

En contraste, muchas menos mujeres de la Generación Z creen que una esposa debe obedecer siempre a su esposo (18%) y el porcentaje baja aún más entre las mujeres baby boomers (6%), que abarca a las personas nacidas entre 1946 y 1964, señala este informe realizado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La encuesta, en la que han participado 23.000 personas de 29 países —incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Australia e India— evidencia que los hombres jóvenes son más propensos que generaciones anteriores a tener visiones tradicionales sobre los roles de género. Así, casi una cuarta parte (24%) de los hombres de la Generación Z cree que una mujer no debe parecer demasiado independiente o autosuficiente, en comparación con el 12% de los hombres baby boomers. Entre las mujeres, el acuerdo fue menor: 15% para la Generación Z y 9% para las baby boomers.

Ante estos resultados, la presidenta del Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer, Julia Gillard, destaca la importancia de impulsar la igualdad de género y de desmontar la percepción de que solo las mujeres se benefician de este proceso. “Resulta preocupante que las actitudes hacia la igualdad de género no sean más favorables, en especial entre los hombres jóvenes. Muchos hombres de la Generación Z no solo establecen expectativas limitantes para las mujeres, sino que también asumen normas de género restrictivas para sí mismos”, afirma.

Un grupo de jóvenes paseando.
Un grupo de jóvenes paseando. (AdobeStock)

Relaciones sexuales

Las actitudes sobre las normas sexuales también varían dependiendno de la generación: el 21% de los hombres de la Generación Z considera que una “verdadera mujer” nunca debe iniciar relaciones sexuales, frente al 7% de los baby boomers. Solo el 12% de las mujeres de la Generación Z estuvo de acuerdo; baby boomers de ambos sexos coincidieron en un 7%.

El 59% de los hombres de la Generación Z afirma que se espera demasiado de los hombres para promover la igualdad, en comparación con el 45% de los baby boomers. Este porcentaje es mayor que entre las mujeres (41% y 30%, respectivamente). A pesar de ser quienes más creen que una mujer no debe verse demasiado independiente, los hombres de la Generación Z son también los que más consideran atractivas a las mujeres con una carrera exitosa (41% frente al 27% de los baby boomers de ambos sexos).

Varias mujeres durante una manifestación
Varias mujeres durante una manifestación por el 8 de marzo en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Expectativas más tradicionales sobre su propio comportamiento

Los resultados de este estudio global también indican que los hombres de la Generación Z mantienen expectativas más tradicionales sobre su propio comportamiento y elecciones que las generaciones anteriores y que sus pares femeninos. Ejemplo de ello es que un 30% considera que los hombres no deberían decir “te quiero” a sus amigos, comparado con el 20% de los baby boomers y el 21% de las mujeres de la Generación Z.

Por otro lado, el 43% piensa que “los jóvenes deben intentar ser físicamente duros, aunque no sean grandes por naturaleza”, frente al 32% de todos los encuestados y el 28% de las mujeres de la Generación Z. El 21% también cree que los hombres que cuidan niños son menos masculinos que quienes no lo hacen, frente al 8% de los baby boomers y el 14% de las mujeres de la Generación Z.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Tareas domésticas y crianza

Más allá de las diferencias generacionales, el promedio de los 29 países muestra una brecha entre lo que las personas piensan sobre los roles de género en el hogar y lo que creen que la sociedad espera, de forma que solo uno de cada seis encuestados opina que las mujeres deben asumir la mayor parte del cuidado de los hijos (17%) o de las tareas domésticas (16%).

El informe indica que menos de una cuarta parte (24%) cree que los hombres deben ser los principales responsables de ganar dinero, mientras que más de un tercio (35%) piensa que en su país se espera que las mujeres se encarguen principalmente del cuidado de hijos y el trabajo doméstico.

Cuatro de cada diez (40%) creen que la mayoría piensa que los hombres son los principales proveedores. A nivel global, el 31% cree que la gente en su país piensa que los hombres deben tener la última palabra en decisiones importantes del hogar, aunque solo un 21% lo apoya personalmente.

Temas Relacionados

JóvenesFeminismoIgualdad8MMachismoGeneracionesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La presencia de influencers en los Goya sigue generando polémica: “Al cine hay que ir todas las semanas y no solo a pasearse por la alfombra”

Actrices como Yolanda Ramos y Dafne Fernández se suman a la reivindicación por una mayor representación en la gala

La presencia de influencers en

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

La Aemet avisa del cambio de tiempo por la borrasca Regina: estas son las regiones en las que dejará lluvia, nieve y granizo

Los meteorólogos advierten de que “las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales” en el sur y el este de la península

La Aemet avisa del cambio

Los Morancos, en el centro de la polémica tras su visita a ‘El Hormiguero’ por su comentarios sobre Jorge Javier Vázquez

Los hermanos Cadaval acudieron al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, ‘Bota Antonia’

Los Morancos, en el centro

La vida de Juan Carlos I y Froilán en Abu Dabi tras el conflicto con Irán: “Nadie asegura que esto no se vaya a ir complicando”

El padre de Felipe VI y el hijo de la infanta Elena residen en los Emiratos Árabes, una región que, por el momento, no está involucrada directamente en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

La vida de Juan Carlos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un pescadero deberá pagar más

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

Vídeo: Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”