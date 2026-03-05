Uno de cada tres hombres de la Generación Z cree que una esposa debe obedecer siempre a su marido

Unos jóvenes conversando. (Freepik)

Los hombres jóvenes sostienen hay posturas más conservadoras sobre los roles de género que sus padres y abuelos, en un contexto de expectativas sociales que siguen marcando distancia con las opiniones personales. Así lo revela un nuevo estudio global de Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de King’s College de Londres, que indica que el 31% de los hombres de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, está de acuerdo en que una esposa siempre debe obedecer a su marido y 33% considera que el esposo debe tener la última palabra en las decisiones importantes.

En contraste, muchas menos mujeres de la Generación Z creen que una esposa debe obedecer siempre a su esposo (18%) y el porcentaje baja aún más entre las mujeres baby boomers (6%), que abarca a las personas nacidas entre 1946 y 1964, señala este informe realizado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La encuesta, en la que han participado 23.000 personas de 29 países —incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Australia e India— evidencia que los hombres jóvenes son más propensos que generaciones anteriores a tener visiones tradicionales sobre los roles de género. Así, casi una cuarta parte (24%) de los hombres de la Generación Z cree que una mujer no debe parecer demasiado independiente o autosuficiente, en comparación con el 12% de los hombres baby boomers. Entre las mujeres, el acuerdo fue menor: 15% para la Generación Z y 9% para las baby boomers.

Ante estos resultados, la presidenta del Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer, Julia Gillard, destaca la importancia de impulsar la igualdad de género y de desmontar la percepción de que solo las mujeres se benefician de este proceso. “Resulta preocupante que las actitudes hacia la igualdad de género no sean más favorables, en especial entre los hombres jóvenes. Muchos hombres de la Generación Z no solo establecen expectativas limitantes para las mujeres, sino que también asumen normas de género restrictivas para sí mismos”, afirma.

Un grupo de jóvenes paseando. (AdobeStock)

Relaciones sexuales

Las actitudes sobre las normas sexuales también varían dependiendno de la generación: el 21% de los hombres de la Generación Z considera que una “verdadera mujer” nunca debe iniciar relaciones sexuales, frente al 7% de los baby boomers. Solo el 12% de las mujeres de la Generación Z estuvo de acuerdo; baby boomers de ambos sexos coincidieron en un 7%.

El 59% de los hombres de la Generación Z afirma que se espera demasiado de los hombres para promover la igualdad, en comparación con el 45% de los baby boomers. Este porcentaje es mayor que entre las mujeres (41% y 30%, respectivamente). A pesar de ser quienes más creen que una mujer no debe verse demasiado independiente, los hombres de la Generación Z son también los que más consideran atractivas a las mujeres con una carrera exitosa (41% frente al 27% de los baby boomers de ambos sexos).

Varias mujeres durante una manifestación por el 8 de marzo en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Expectativas más tradicionales sobre su propio comportamiento

Los resultados de este estudio global también indican que los hombres de la Generación Z mantienen expectativas más tradicionales sobre su propio comportamiento y elecciones que las generaciones anteriores y que sus pares femeninos. Ejemplo de ello es que un 30% considera que los hombres no deberían decir “te quiero” a sus amigos, comparado con el 20% de los baby boomers y el 21% de las mujeres de la Generación Z.

Por otro lado, el 43% piensa que “los jóvenes deben intentar ser físicamente duros, aunque no sean grandes por naturaleza”, frente al 32% de todos los encuestados y el 28% de las mujeres de la Generación Z. El 21% también cree que los hombres que cuidan niños son menos masculinos que quienes no lo hacen, frente al 8% de los baby boomers y el 14% de las mujeres de la Generación Z.

Tareas domésticas y crianza

Más allá de las diferencias generacionales, el promedio de los 29 países muestra una brecha entre lo que las personas piensan sobre los roles de género en el hogar y lo que creen que la sociedad espera, de forma que solo uno de cada seis encuestados opina que las mujeres deben asumir la mayor parte del cuidado de los hijos (17%) o de las tareas domésticas (16%).

El informe indica que menos de una cuarta parte (24%) cree que los hombres deben ser los principales responsables de ganar dinero, mientras que más de un tercio (35%) piensa que en su país se espera que las mujeres se encarguen principalmente del cuidado de hijos y el trabajo doméstico.

Cuatro de cada diez (40%) creen que la mayoría piensa que los hombres son los principales proveedores. A nivel global, el 31% cree que la gente en su país piensa que los hombres deben tener la última palabra en decisiones importantes del hogar, aunque solo un 21% lo apoya personalmente.