Ni radicales ni indiferentes: más del 70% de jóvenes en España apoya la igualdad frente a una minoría conservadora del 17%

Un informe del Consejo de la Juventud de España revela que las posturas contrarias al feminismo dependen más de la ideología, el género y el nivel educativo que de la edad

Imagen de un grupo de
Imagen de un grupo de estudiantes de bachillerato en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

Las opiniones de los jóvenes sobre igualdad de género no se reducen a extremos opuestos, sino que muestran una amplia gama de matices en un escenario marcado por discursos contradictorios y polarización. Así lo refleja el informe Más allá del compromiso y la reacción: Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud en España, presentado esta semana por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que revela que más de siete de cada diez jóvenes respaldan los principios básicos de la igualdad, y que la mayoría se sitúa en posiciones abiertas o favorables a este valor.

El informe, que combina encuestas, entrevistas y propuestas de especialistas, identifica cuatro perfiles según su percepción sobre la igualdad de género, feminista, igualitario, tradicional y distante, pero el CJE aclara que no se trata de etiquetas fijas, ya que muchos jóvenes expresan dudas, inquietudes y posturas cambiantes. “Las personas jóvenes no están en posiciones extremas, sino en una escala de grises donde predominan actitudes favorables o abiertas a la igualdad”, explica Pilar Blasco, responsable de incidencia política, comunicación y feminismos del CJE.

Más que la edad, son factores como el género, la ideología y la formación los que marcan las diferencias entre los jóvenes, de forma que el estudio desmonta el mito de una juventud uniforme y destaca la importancia de analizar las causas que moldean cada postura. “Cuando abordamos el cómo ha llegado cada persona joven a su postura, es necesario tratarlo como una cuestión de corresponsabilidad, apuntando no sólo al dato, sino también los porqués y las causas. Solo así podremos proponer las soluciones adecuadas con los agentes implicados”, añade Blasco.

El informe destaca que más del 30% de los jóvenes muestran un alto compromiso con causas asociadas al feminismo, como la lucha contra la desigualdad estructural, los derechos LGBTIQ+, la autodeterminación de género, el derecho al aborto o el uso del lenguaje inclusivo. Este grupo, mayoritariamente formado por mujeres, considera la violencia de género uno de los principales problemas sociales.

Varias jóvenes durante una marcha
Varias jóvenes durante una marcha por la eliminación de la violencia contra las mujeres en Galicia. (Adrián Irago / Europa Press)

El perfil más numeroso es el igualitario, que supera el 40%. Se trata de jóvenes preocupados por la discriminación y la violencia sexual, aunque mantienen ciertas reservas ante demandas del feminismo actual. Para los autores del informe, este grupo representa un espacio clave para el diálogo y la consolidación de una sociedad igualitaria.

Las posturas contrarias a la igualdad resultan minoritarias. El perfil tradicional, con un 17,2%, se concentra entre hombres jóvenes y posturas conservadoras. El CJE señala la importancia de no estigmatizar a este grupo y de analizar las causas que están detrás de estas posiciones, para poder diseñar políticas eficaces.

El papel de las redes sociales y la educación

El informe también explora cómo influyen los hábitos digitales en la construcción de opiniones. El uso de YouTube se asocia con actitudes más distantes respecto a la igualdad de género y la diversidad sexual, mientras que entre quienes muestran posturas feministas destaca el uso de TikTok. Esta diferencia evidencia la necesidad de fomentar una alfabetización digital con perspectiva de género y de regular los algoritmos que pueden amplificar discursos de odio o desinformación.

Las especialistas consultadas coinciden en la importancia de ir más allá de talleres puntuales y crear espacios de formación sostenidos, donde los jóvenes puedan reflexionar y debatir sin miedo a ser juzgados. También subrayan el valor de abordar la igualdad de forma transversal, desde el empleo juvenil hasta la salud mental, la vivienda, la educación afectivo-sexual, el deporte y los entornos digitales.

Romper barreras de género y discapacidad: las empresas avanzan hacia la "igualdad de oportunidades".

“Simplificar el debate es contraproducente”

Entre las principales propuestas del Consejo de la Juventud de España figuran la creación de itinerarios formativos continuados en igualdad, la implicación de toda la comunidad educativa en planes de igualdad adaptados a cada etapa y una mayor inversión en investigación sobre juventud e igualdad. Además, piden una regulación efectiva que proteja a jóvenes de la violencia online y la participación real de las organizaciones juveniles en el diseño de las políticas públicas.

El informe concluye que simplificar el debate sobre la igualdad en clave generacional distorsiona la realidad y dificulta la construcción de políticas eficaces. “Se está construyendo un relato que señala a la juventud como responsable del retroceso en igualdad, algo que, además de injusto, es profundamente contraproducente”, concluye Pilar Blasco.

