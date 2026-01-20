Infecciones urinarias recurrentes: qué las provoca y cómo evitar nuevas recaídas, según expertos

Harvard Health Publishing revela nuevas estrategias para prevenir infecciones urinarias adaptadas a mujeres, hombres y niños

La infección urinaria representa uno de los problemas de salud más frecuentes en la población mundial, con millones de consultas anuales y un impacto económico considerable debido a los costos de diagnóstico y tratamiento.

Frente a este escenario, Harvard Health Publishing ha dado a conocer una serie de recomendaciones actualizadas que buscan reducir la incidencia y mejorar el abordaje de esta afección en mujeres, hombres y niños. La propuesta pone el foco en la detección precoz, la identificación de riesgos específicos y la selección de estrategias preventivas personalizadas para cada grupo.

Diferenciación y diagnóstico temprano: claves en la prevención

La primera recomendación de los especialistas consiste en identificar con precisión el tipo de infección urinaria. Distinguir entre una infección de la vejiga (cistitis), cuyos síntomas incluyen ardor y urgencia al orinar, y una infección renal, que puede derivar en cuadros graves y requiere atención médica inmediata, permite acceder a un tratamiento oportuno y reducir el riesgo de complicaciones.

Entre los factores de riesgo menos conocidos para infecciones renales, los expertos destacan no solo antecedentes médicos, como malformaciones congénitas y enfermedades crónicas, sino también el retraso en recibir atención ante una infección de la vejiga. Estas situaciones incrementan la probabilidad de que la infección se propague hacia los riñones, aumentando la gravedad del cuadro.

La vigilancia pediátrica estricta ante fiebre y cambios urinarios en niños previene secuelas y complicaciones relacionadas con infecciones del tracto urinario

La vigilancia durante la infancia es esencial. Cuando un bebé o niño presenta fiebre sin causa aparente, irritabilidad o cambios en la frecuencia o cantidad de orina, Harvard Health Publishing recomienda acudir de inmediato al pediatra. En casos de infecciones urinarias recurrentes, los especialistas insisten en la necesidad de realizar estudios complementarios y mantener un control pediátrico estricto para evitar secuelas a largo plazo.

Prevención según edad y sexo: estrategias específicas

En las mujeres mayores, el uso de determinadas cremas vaginales puede disminuir el riesgo de infecciones urinarias. Este recurso contribuye a conservar el equilibrio de la flora bacteriana y reducir la sequedad vulvovaginal, lo que, según los especialistas, resulta fundamental para prevenir recurrencias.

Para adolescentes y mujeres jóvenes, el riesgo principal se relaciona con la actividad sexual y la higiene posterior. La guía de Harvard destaca la importancia de orinar después del coito y mantener hábitos higiénicos adecuados, prácticas que ayudan a limitar la entrada de bacterias al tracto urinario.

Para adolescentes y mujeres jóvenes, la higiene adecuada y orinar después del coito baja la incidencia de infecciones del tracto urinario, según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los hombres adultos, el riesgo de infecciones urinarias aumenta a partir de cierta edad debido a causas como el agrandamiento prostático, la obstrucción de la vía urinaria, el uso de catéteres, la presencia de cálculos y las enfermedades crónicas. Estas condiciones favorecen la retención de orina y el crecimiento bacteriano, por lo que la consulta médica temprana resulta indispensable ante la aparición de síntomas.

Herramientas diagnósticas y abordaje frente a la resistencia bacteriana

Para establecer un diagnóstico certero, Harvard Health Publishing recomienda la utilización de pruebas como el cultivo de orina, que permite identificar el microorganismo responsable. En situaciones complejas, se sugieren estudios por imágenes, como ecografía o tomografía computarizada, para evaluar la posible afectación renal y descartar otras patologías asociadas.

Es fundamental diferenciar entre una infección urinaria no complicada y una complicada, ya que el tratamiento varía según el caso. La infección no complicada suele responder bien a la terapia adecuada, mientras que la complicada puede requerir hospitalización, antibióticos intravenosos y un monitoreo médico más riguroso.

La creciente resistencia a los antibióticos representa un desafío para el manejo de estas infecciones. Por este motivo, los especialistas subrayan la importancia de obtener un diagnóstico dirigido antes de iniciar el tratamiento. Realizar un cultivo de orina previo a la administración de antibióticos permite seleccionar el medicamento más efectivo, mejora los resultados y ayuda a frenar la propagación de bacterias resistentes.

La realización de un cultivo de orina antes del tratamiento de las infecciones urinarias permite identificar el microorganismo causal y seleccionar el antibiótico más eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación sobre las nuevas estrategias de prevención y tratamiento resulta crucial. Harvard Health Publishing resalta el papel de la información precisa y la atención personalizada para disminuir el impacto de las infecciones urinarias en la población. Una vigilancia adecuada, el control de los factores de riesgo y la consulta médica temprana ante síntomas son herramientas indispensables para evitar complicaciones y proteger la salud urinaria a lo largo de la vida.

La resistencia bacteriana complica el tratamiento de infecciones urinarias, por lo que los médicos destacan la importancia del diagnóstico personalizado y la educación en prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

