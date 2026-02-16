Ciencia

Infecciones urinarias: el hábito alimentario que podría aumentar el riesgo

Especialistas advierten que decisiones cotidianas, desde la manipulación de alimentos hasta ciertos hábitos de higiene, pueden influir en su aparición y agravar el cuadro si no se actúa a tiempo

Un estudio vincula el consumo
Un estudio vincula el consumo de carne contaminada con un aumento en las infecciones urinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones urinarias se han convertido en uno de los principales desafíos para la sanidad pública en Estados Unidos. El Daily Mail advierte sobre el impacto de los hábitos cotidianos y las decisiones alimentarias en la aparición de estas afecciones, que amenazan a millones de personas cada año.

Según datos recientes citados por el Daily Mail, en 2023 se registraron más de ocho millones de consultas médicas por infecciones del tracto urinario (ITU) en el país. Esta cifra evidencia la frecuencia de este problema y subraya la necesidad de comprender sus riesgos y las consecuencias de un tratamiento tardío o ineficaz.

Las complicaciones pueden derivar en cuadros graves: la infección puede propagarse desde la vejiga hasta los riñones y, en los casos más severos, alcanzar el torrente sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica potencialmente mortal. Los expertos consultados insisten en la necesidad de actuar con rapidez para evitar desenlaces fatales.

La bacteria Escherichia coli, presente
La bacteria Escherichia coli, presente habitualmente en el intestino, es la principal causante de las infecciones urinarias tras contaminar el tracto urinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de ITU aumenta en mujeres menopáusicas debido a los cambios hormonales de esta etapa, que alteran la flora vaginal y elevan la susceptibilidad a las infecciones urinarias, según expertos citados por el Daily Mail.

En la mayoría de los casos, la bacteria Escherichia coli (E. coli), habitual en el intestino humano, es el agente causal. Cuando accede al tracto urinario, inicia el proceso infeccioso, generalmente a través de la colonización de la uretra y la multiplicación bacteriana en la vejiga.

Entre los factores que favorecen el desarrollo de una ITU se encuentran una higiene deficiente, la anatomía femenina —que facilita el paso de bacterias por la corta longitud de la uretra— y las relaciones sexuales, que pueden trasladar microorganismos desde el exterior al interior del tracto urinario.

Entre las principales causas de
Entre las principales causas de las infecciones urinarias se encuentran la falta de higiene adecuada y las relaciones sexuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación ha surgido en los últimos años como un factor de riesgo relevante. El Daily Mail cita un estudio de la Clinical Microbiology, publicado en 2025, que estima que hasta un 20% de las ITU en Estados Unidos están vinculadas al consumo de carne y aves contaminadas. Los investigadores rastrearon cepas de E. coli en productos cárnicos y hallaron coincidencias genéticas con bacterias responsables de infecciones clínicas en humanos.

Según Daily Mail, un análisis de 2023 publicado en la revista One Health, calculó que alrededor de 640.000 infecciones urinarias anuales en los Estados Unidos estarían asociadas a cepas de E. coli originadas en alimentos.

Estos estudios indican que la contaminación puede producirse durante varias fases: manipulación de carne cruda, transferencia de bacterias a manos y superficies de cocina o colonización intestinal por nuevas cepas que posteriormente migran al tracto urinario. El riesgo se incrementa cuando no se respetan normas básicas de higiene en la preparación de alimentos.

Estudios revelan que el consumo
Estudios revelan que el consumo de carne contaminada representa un factor de riesgo significativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, quienes siguen una dieta vegetariana presentan una menor predisposición a desarrollar ITU. El Daily Mail menciona un estudio publicado Scientific Reports, realizado en Taiwán, que muestra que las personas que excluyen la carne de su dieta tienen un 18% menos de riesgo de padecer infecciones urinarias comparado con quienes la consumen regularmente.

No obstante, el Daily Mail aclara que estos estudios son observacionales: aunque las investigaciones publicadas en Clinical Microbiology, One Healthy y Scientific Reports identifican asociaciones entre el consumo de carne contaminada y las infecciones urinarias, no prueban una relación causal directa. Los especialistas coinciden en que se necesitan más investigaciones para determinar si la carne es un factor determinante o si intervienen otros elementos en el desarrollo de las ITU.

Personas con dieta vegetariana presentan
Personas con dieta vegetariana presentan menos de riesgo de infecciones urinarias, según estudios en Taiwan (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al abordaje médico, el tratamiento habitual consiste en la administración de antibióticos, con una mejora de los síntomas en pocos días. El Daily Mail enfatiza la importancia de consultar a un profesional de la salud ante los primeros signos para evitar complicaciones.

En última instancia, especialistas citados por el Daily Mail recomiendan medidas preventivas como mantener una hidratación adecuada, consumir suficiente fibra para prevenir el estreñimiento y priorizar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y pan integral. Estas prácticas, junto con estrictas normas de higiene y la cocción completa de las carnes, constituyen las estrategias más eficaces para reducir el riesgo de infecciones urinarias.

