El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se dan la mano mientras posan para una foto, en una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, 13 de octubre de 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool/File Photo

Las críticas de Donald Trump a España han provocado una rápida reacción en Madrid. Mientras el presidente de Estados Unidos ha acusado a España de ser “un aliado terrible” por su negativa a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón en una posible operación militar contra Irán, fuentes del Gobierno español han subrayado que nuestro país “es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”.

Así, el Ejecutivo ha puesto en relieve que, además, España “es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo”, dentro de los que se incluye a Estados Unidos, país “con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa”.

En la misma línea, las mismas fuentes han advertido que, en caso de que la administración norteamericana decidiera revisar los acuerdos entre ambos países, “deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”.

“Lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”

Otra de las amenazas del dirigente estadounidense desde la Casa Blanca ha sido que desde Estados Unidos van a “cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver con ellos”. Ante esto, desde Moncloa han insistido en que España afronta este escenario contando “con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”.

Por último, el Gobierno deja claro que su voluntad “es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”. “Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”, sentencian las mismas fuentes.

Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado que “España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor”. Desde su perfil de Bluesky, ha asegurado que “somos un país de paz”. “Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional”, ha recalcado en su red social.

Feijóo tacha la política exterior del Gobierno como “una constante irresponsabilidad”

Pero el Gobierno no ha sido el único en replicar las palabras del presidente Trump. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado “un mensaje claro” desde su perfil de X. En primer lugar, se ha referido a los aliados de España pidiéndoles “respeto a nuestra Nación”. “España es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente”, ha dicho, insistiendo en que nuestro país “es mucho más que su mal Gobierno”.

Después, el líder de la oposición ha destacado que “la situación internacional es crítica” y que “caben opiniones distintas”. Sin embargo, Feijóo cree que “no admite discusión” que “la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad”, añadiendo que “la frivolidad tiene consecuencias”.

Dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez, Feijóo ha hecho hincapié en que “si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted”. Según el líder del PP, esto “es perjudicar los intereses de España frente a un ‘régimen odioso’, según sus propias palabras”.

Así, ha asegurado que “por intentar ganar unos votos dentro no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo”. “España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes. Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos”, ha concluido.