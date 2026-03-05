Robos, lágrimas y Toñi Salazar: así ha sido la cuarta entrega de ‘Top Chef: Dulces y famosos’ que se salda con un nuevo expulsado

Las concursantes de 'Top chef: Dulces y famosos' Belén Esteban y Natalia Rodríguez, durante la cuatra entrega del programa. / Capturas de pantalla

La cuarta gala de Top Chef: Dulces y famosos ha supuesto uno de los episodios más intensos de la temporada, con una combinación de errores, reproches y gestos inesperados entre los participantes. La noche ha estado marcada por la tensión en las pruebas, los malentendidos durante la preparación de los postres y la expulsión de Tote Fernández, un acontecimiento que ha dejado huella entre sus compañeros. Además, el programa ha contado la participación esporádica de Toñi Salazar.

Durante la primera prueba, los concursantes se han enfrentado al reto de elaborar una tartaleta inspirada en una receta asiática, que debía mezclar sabores dulces y salados con ingredientes como el sésamo. La dificultad de este desafío ha puesto en aprietos a la mayoría, pues muchos se han visto superados por la técnica y han presentado creaciones con la masa mal ejecutada o con rellenos desequilibrados. Aquí, ha sido Belén Esteban quien ha destacado por encima del resto, logrando la mejor puntuación y, con ello, la ventaja estratégica de decidir la composición de las parejas en la siguiente fase. Ha sido aquí cuando ha empezado el drama de la noche.

Ya en la segunda ronda, los aspirantes tenían que crear dos tartas banoffee: una apta para celíacos y veganos y otra tradicional, con la obligación de mantener tanto el sabor como la creatividad. El reparto de parejas a iniciativa de Belén Esteban ha supuesto el primer giro dramático. El número impar de concursantes ha dado entrada a Toñi Salazar como invitada especial, cabeza visible junto a Natalia Rodríguez en una dupla que, desde el principio, se perfilaba como la más complicada.

“Lo he hecho por estrategia”, admitía Belén tras la polémica

Belén Esteban, que gozaba de ventaja para perfilar los equipos a su antojo, ha justificado esta elección como un movimiento basado en la estrategia: “Ella es la más fuerte”, ha manifestado, en referencia a Natalia Rodríguez, a quien ha dejado sin concursante para formar equipo. Por ello, ha tenido que hacer la prueba con una invitada que, desde el inicio, ha admitido que no se le daba bien cocinar, Toñi Salazar.

La presión se ha hecho cada vez más palpable. Mientras Natalia intentaba avanzar con ambas elaboraciones y suplir la inexperiencia de Toñi Salazar en repostería, las dificultades técnicas y la falta de coordinación han acabado afectando a la cantante, que se ha visto completamente desbordada, hasta romper a llorar entre fogones.

“Tengo la prueba perdida, yo no puedo sacar dos tartas”, ha afirmado Natalia en pleno ataque de ansiedad. Eva Arguiñano se ha acercado entonces para tranquilizarla, mientras varios compañeros intentaban aliviar la situación, aunque Belén Esteban optaba por intervenir con contundencia, insistiendo en que no debía dramatizar: “Yo sé que ella se pone muy nerviosa, pero tampoco puede ponerse como si se fuera a examinar del MIR. Esto es un juego”.

Una sucesión de robos en plena prueba genera tensiones en directo

La complejidad de la prueba se ha visto multiplicada cuando, por un cúmulo de confusiones, una sucesión de robos de tartas ha desatado el caos en la cocina. El detonante ha sido el momento en que Luis Merlo retira el toffee de Natalia, lo que provoca que ella retire por error la tarta de Luis y Desirée. La confusión va en aumento cuando a continuación Desirée toma la tarta de Ivana y Alejandro, desencadenando una escena de gritos y acusaciones.

Eva Arguiñano ha terminado por esclarecer el incidente, al descubrir que la raíz del problema residía en una simple confusión con los abatidores de frío. Finalmente, Natalia Rodríguez, en un gesto de responsabilidad, ha reconocido: “Me declaro culpable del robo de tartas, ha sido un error”. El error se ha solventado, aunque algunas parejas han terminado presentando creaciones adaptadas para celíacos que no les correspondían, influyendo en el resultado final.

El malestar generado por este episodio ha continuado en las valoraciones entre compañeros. Ivana Rodríguez ha reprochado a Desirée Vila su actuación por coger una tarta ajena sin antes asegurarse de su propiedad, a lo que Desirée ha replicado: “Me está echando la culpa de algo que no me corresponde”.

Al término de la valoración, el jurado ha determinado que solo las parejas formadas por Belén y Samantha, y Luis Merlo y Desirée, quedaban salvadas de la eliminación. El resto de equipos, concretamente Ivana y Alejandro, Tote y Roi, y Natalia, han debido pasar a la prueba de salvación, organizados en equipos conforme a la designación de Samantha Ballantines.

De la tensión a la solidaridad: la salida de Tote Fernández

La última fase de la gala ha introducido un elemento singular: el reto de replicar a ciegas un postre típico, guiados únicamente por el olfato, el tacto y el gusto, gracias a la intervención de Joseba Arguiñano. Los equipos se han configurado en un trío (Ivana, Roi y Tote) y un dueto (Natalia y Alejandro). Sin embargo, en un gesto inesperado, Belén Esteban ha renunciado a su inmunidad y ha decidido sumarse al dueto para equilibrar las opciones frente al trío rival. “Me parece el acto más bonito de todo lo que llevamos de programa, de Top Chef”, ha expresado Natalia Rodríguez.

En esta prueba, el equipo integrado por Natalia, Belén y Alejandro ha logrado acercarse más al postre original y, por tanto, ha obtenido la victoria, librándose de la expulsión. El grupo formado por Ivana, Tote y Roi ha tenido que enfrentarse a la última oportunidad para seguir en el programa: la elaboración de unas torrijas gourmet. La tensión ha sido máxima, especialmente para Tote, que se ha visto superado por las prisas y las exigencias técnicas. Pese a los intentos de Ivana por ayudarle, el resultado final ha sido determinante.

Durante la deliberación final, Eva Arguiñano ha destacado la mezcla de sabores lograda por Ivana y ha subrayado los fallos en la ejecución de Tote, que ha presentado una torrija original, pero con problemas de cocción en la yema. Tras la cata, Paco Roncero ha sido el encargado de anunciar el veredicto: “La persona que abandona Top Chef es Tote”.