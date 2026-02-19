España

‘Top Chef: dulces y famosos’: la expulsión de Eva Isanta tras su encontronazo con Luis Merlo y los crepes ‘ascoiris’

El espacio culinario de RTVE ha vivido una gala llena de retos y tensiones

Eva Isanta, segunda expulsada de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

La segunda entrega de Top Chef: dulces y famosos en RTVE dejó una de las noches más intensas y emotivas de la edición, marcada por la expulsión de una de las concursantes más queridas por sus compañeros: Eva Isanta. La decisión fue tomada por el jurado, integrado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, tras una prueba de eliminación en la que la actriz presentó, según la valoración, las peores galletas de la noche. Pese a la dureza del veredicto, la intérprete de La que se avecina asumió el resultado como “justo” y agradeció la experiencia vivida en el programa.

La gala estuvo estructurada en cuatro exigentes retos que pusieron a prueba no solo las habilidades culinarias de los aspirantes, sino también su capacidad para trabajar en equipo y gestionar la presión. La prueba inaugural exigía a los concursantes replicar pestiños respetando la técnica, el sabor y la memoria culinaria asociada al plato. Aunque el jurado valoró positivamente varias elaboraciones, como la de Belén Esteban o Roi, no todos corrieron la misma suerte. Los jueces señalaron las propuestas de Eva y Mariano como las peores, lo que supuso un “castigo”: ambos tendrían que cocinar juntos en el siguiente reto.

Eva Isanta, segunda expulsada de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

La segunda prueba organizó a los participantes en cuatro equipos y el desafío consistía en elaborar hasta 28 crepes de colores con la dificultad añadida de un reloj de arena que controlaba el tiempo de cocción de cada unidad. Durante el cocinado, la tensión fue en aumento. Mariano y Eva se “atabalaron” mutuamente, mientras que Natalia “desquició” a Belén y Roi con su nerviosismo. “Ella necesita hacer todo y a ti no te da tiempo a hacer todo lo que necesita”, lamentaba la de Paracuellos. Finalmente, los jueces probaron unas crepes que bautizaron como de “ascoíris” por el aspecto de muchos platos. Tras la deliberación, los equipos de Belén, Natalia y Roi, y el de Tote, Alejandro e Ivana, fueron considerados los mejores. El resto se enfrentaría a la prueba de salvación, a la que se sumó Alejandro por sorteo.

Los crepes elaborados por Eva Isanta y Mariano Peña en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

La prueba de eliminación

En ese nuevo reto, Mariano, Eva, Alejandro, Samantha, Luis y Desirée descubrieron que cocinarían en tríos, formados por decisión de Natalia como privilegio por haber sido pastelera top. Así, Luis, Eva y Alejandro integraron un equipo, mientras que Samantha, Desirée y Mariano conformaron el otro. Una caja misteriosa marcó el inicio del desafío: debían replicar un postre en una hora, con la complicación añadida de identificarlo ¡a oscuras!

La presión llevó al límite a los concursantes. Luis Merlo y Eva Isanta, compañeros durante años en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, reconocieron no soportarse por primera vez en su trayectoria conjunta. “Es la primera vez que Eva Isanta me ha caído profundamente mal”, confesaba el actor ante las cámaras. Pese a las fricciones, ambos equipos lograron finalizar sus tartas. Samantha, Desirée y Mariano recibieron una “enhorabuena” por la apariencia y también convencieron en sabor. El otro equipo destacó en el emplatado, aunque no tanto en el gusto. La jueza determinó que las tartas más parecidas a las originales fueron las del equipo de Samantha, Desirée y Mariano, enviando así al trío rival a la eliminación.

Eva Isanta, Alejandro Vergara y Luis Merlo en la cuerda floja de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

En la prueba definitiva, Eva, Luis y Alejandro debían hornear delicadas galletas en una hora, un tiempo que consideraron insuficiente. Isanta vivió momentos críticos al comprobar que dos de sus piezas se habían quemado. “Me bloqueo”, lamentaba cuando le anunciaron que solo disponía de cinco minutos más. Alejandro, por su parte, llegó a arrodillarse frente al abatidor en un gesto de desesperación.

En la presentación final, Eva mostró unas galletas “crujientes, con mermelada rica, pero un poco desastre”; Luis presentó elaboraciones “con muy buena pinta, pero sin cuajar”; y Alejandro defendió unas galletas “bastante parecidas y una masa rica”. Tras la cata, el jurado comunicó sus decisiones: Desirée fue nombrada pastelera top de la semana y, a continuación, llegó el veredicto definitivo: “La persona que abandona para siempre es Eva Isanta”. “Me da mucha pena porque he disfrutado mucho. Me quedaré con lo bueno y lo bueno es que ha sido una experiencia fantástica que no la cambio por nada. He vivido en muy poco tiempo muchas cosas”, manifestó la actriz, dejando a sus compañeros con las emociones a flor de piel.

