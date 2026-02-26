Belén Esteban, desolada ante la última expulsión de 'Top Chef': "Éramos un matrimonio, va a ser duro"

El episodio más reciente de ‘Top Chef’ incluyó la eliminación de Mariano Peña, un hecho que dejó una huella visible en sus compañeros, especialmente en Belén Esteban, quien expresó su tristeza por la salida del actor. Según informó el medio, la concursante destacó el vínculo que ambos formaron durante el programa y describió el desafío emocional que representó la despedida en pleno avance de la competencia.

De acuerdo con lo publicado, la gala emitida este miércoles en TVE se caracterizó por una prueba inusual: la elaboración de un postre con casquería como uno de sus componentes principales. En este reto participaron personas reconocidas como la ex pareja de Jesulín de Ubrique, Alejo Sauras, Natalia de ‘Operación Triunfo’, e Ivana, hermana de Georgina Rodríguez. Los resultados, evaluados detenidamente por el jurado compuesto por Paula Vázquez, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Ross, reflejaron distintas aproximaciones técnicas y creativas ante la dificultad de combinar repostería con ingredientes poco habituales.

Tal como consignó el medio, la decisión final del jurado otorgó la eliminación a Mariano Peña, intérprete recordado por su personaje de Mauricio Colmenero en ‘Aída’. Esta resolución desencadenó una reacción inmediata en Belén Esteban, quien rompió en llanto y abrazó al actor durante su despedida en el plató. En su testimonio, Esteban señaló: “Éramos como el matrimonio de Top Chef, donde estaba Mariano estaba yo. Para mí va a ser un poco duro porque éramos un cuadro, con mirarnos ya sabíamos. Es que nos hemos reído mucho. Estoy muy triste, he llorado un montón, me da mucha pena”, remarcando la complicidad alcanzada con su compañero durante el desarrollo del programa.

El medio también detalló que, pese a la emoción de Esteban, Mariano Peña intentó consolarla reconociendo la amistad y el compañerismo que surgió entre ambos. El actor expresó: “Fue bonito mientras duró. Yo sé que hemos hecho muy buenas migas, pero tú eres una roca dura de Chipiona, puedes con esto y con más”. Este discurso fue respondido entre sonrisas por la propia Belén Esteban, quien puntualizó su origen local: “A ver, con todos mis respetos, es que yo soy de Paracuellos”.

Según publicó la fuente, la expulsión de Peña ocurre después de la salida previa de concursantes como Marina Castaño y Eva Isanta en las primeras semanas del certamen, marcando así una tendencia de eliminaciones que han generado emociones intensas tanto entre los participantes como entre la audiencia. La prueba de la noche, centrada en la repostería con casquería, representó uno de los desafíos más comentados hasta la fecha, puesto que obligó a los concursantes a buscar alternativas creativas ante ingredientes atípicos, según reportó el medio.

A lo largo de la velada, las valoraciones del jurado fueron estrictas, manteniendo los criterios exigentes que han caracterizado a la competencia desde sus primeras emisiones. El análisis minucioso de cada plato resultó determinante para definir la eliminación, consolidando el rigor profesional y la seriedad del comité evaluador formado por figuras destacadas del sector gastronómico.

Belén Esteban compartió con el medio la importancia personal que le atribuía a la presencia de Mariano Peña, afirmando que lo extrañará a partir de la próxima emisión, aunque mantendrá el recuerdo positivo de los momentos compartidos. La reacción de la concursante y del público reflejó el impacto del adiós de uno de los personajes más carismáticos de la edición, colocando la expulsión en el foco de la conversación social en torno al programa.

‘Top Chef’ continúa avanzando en TVE con altas expectativas sobre los retos culinarios y el desarrollo de los vínculos entre sus participantes. El nivel de exigencia y la emotividad evidenciados en el último episodio anticipan nuevas dinámicas y desafíos para el grupo de concursantes que permanece en la competencia. Las redes sociales y los foros de audiencia han evidenciado la repercusión del episodio a través de mensajes de apoyo a Mariano Peña y muestras de solidaridad hacia Belén Esteban, según consignó el medio.

El desarrollo del concurso mantiene la atención sobre los próximos pasos de los aspirantes, especialmente ante el desafío de superar las dificultades personales generadas por la salida de compañeros con los que se han establecido lazos emocionales durante el proceso. La salida de Mariano Peña y la reacción de Belén Esteban se suman a los momentos destacados de la edición actual de ‘Top Chef’, una temporada marcada tanto por la exigencia culinaria como por la convivencia dentro del plató.