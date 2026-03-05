La viuda de Fernando Ónega agradece a Julio Iglesias su papel en los últimos días de su marido: “Durante estos 30 días estuviste pendiente de Fernando”

Ángela Rodrigo, Julio Iglesias y Fernando Ónega, en montaje de 'Infobae' (Europa Press)

El fallecimiento de Fernando Ónega ha desencadenado una ola de condolencias en los ámbitos del periodismo, la televisión y la vida política españolas. La capilla ardiente, situada en la Casa de Galicia de Madrid, ha reunido a numerosos allegados que han querido despedirse de él. Sin embargo, algunas figuras no han podido acudir en persona pero han hecho llegar sus mensajes de afecto, como ha sido el caso de Julio Iglesias, alejado de los focos desde hace años y sobre todo tras las denuncias de abusos sexuales recibidas recientemente.

El cantante ha compartido a través de sus redes sociales un sentido homenaje a su amigo fallecido, en el que ha recordado tanto su larga amistad como los intercambios recientes mantenidos durante la enfermedad de Ónega. En su mensaje, Iglesias ha relatado: “Cuando el teléfono sonaba 4 veces y no contestabas, esperaba a que llegase tu mujer y volvía a llamar a la hora que yo sabía que daban permiso a Ángela para estar contigo, te ponía el teléfono a tu lado y yo te daba ánimos, para que tuvieras un poco más de fuerza”.

“Yo solo tengo el consuelo de haber hablado contigo las últimas semanas. Desde la tierra al cielo, la distancia no es tan grande. Espero verte y abrazarte una vez más. Todo mi cariño para Ángela, para tus hijas y, sobre todo, para mi ahijado”, ha añadido, revelando lo cercana que era su relación más allá de lo profesional.

La esposa de Felipe VI ha asistido al último adiós del legendario periodista, quien falleció este martes, 3 de marzo, a los 78 años (Europa Press)

La respuesta de Ángela Rodrigo

La respuesta a este gesto ha llegado de manos de Ángela Rodrigo, viuda de Fernando Ónega, que ha querido agradecer públicamente la solidaridad y el apoyo mostrados por Julio Iglesias. Ángela, quien hace cinco años donó un riñón a su marido, ha difundido unas palabras de gratitud a través de la revista 65ymás, medio del que el propio Ónega era presidente.

En su mensaje, Ángela ha afirmado: “No encuentro palabras suficientes para expresar el agradecimiento que siento en mi corazón. Durante estos últimos 30 días estuviste pendiente de Fernando, acompañándolo con una generosidad y una humanidad que nunca olvidaré”.

Fernando Ónega junto a su hija, Sonsoles Ónega, a su salida del tanatorio La Paz para despedir a María Teresa Campos (José Ramón Hernando / Europa Press)

La relación de Fernando Ónega y Julio Iglesias

La relación entre la familia Ónega y Julio Iglesias se ha destacado tanto por su longevidad como por la cercanía personal. El hijo menor del periodista, Fernando, es ahijado de Iglesias, vínculo al que el cantante también ha hecho referencia en su despedida. Era habitual que el comunicador gallego acudiese a los conciertos del cantante, y ambos mantenían frecuentes encuentros, como la entrevista realizada en el 77 cumpleaños del artista en 2020, donde abordaron asuntos personales y de salud.

Ángela Rodrigo ha profundizado en su agradecimiento en otro mensaje dirigido al artista: “Tu presencia, tu tiempo y tu cariño significaron muchísimo para él y también para mí. En momentos tan difíciles, tu apoyo fue un verdadero regalo. Has demostrado ser una persona extraordinaria, con un corazón enorme, y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Gracias por estar, por acompañar y por demostrar lo que significa la verdadera amistad. Mi agradecimiento hacia ti es infinito. Con todo mi cariño y gratitud. Ángela”, ha compartido la viuda del periodista.