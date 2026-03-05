La emotiva carta de despedida de Julio Iglesias a Fernando Ónega: “Te daba ánimos para que tuvieras un poco más de fuerza”

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

La muerte Fernando Ónega a los 78 años ha provocado una profunda conmoción en el mundo del periodismo y la comunicación en España. Su fallecimiento deja un vacío complicado de llenar en un sector al que dedicó la mayor parte de su vida y en el que se convirtió en una de las voces más respetadas durante décadas. Numerosas figuras del ámbito político, mediático y cultural han querido expresar públicamente su pesar tras la pérdida del padre de Sonsoles Ónega. La capilla ardiente, instalada en la Casa de Galicia en Madrid, se convirtió en punto de encuentro para compañeros de profesión, amigos y representantes institucionales que acudieron a mostrar su apoyo a la familia del periodista.

Entre quienes han querido despedirse públicamente del comunicador se encuentra el cantante Julio Iglesias, amigo cercano de Ónega desde hace años. El artista ha compartido un mensaje especialmente emotivo a través de sus redes sociales, en forma de carta, en la que recuerda la relación personal que mantenían y las conversaciones que mantuvieron en las últimas semanas. El intérprete de Soy un truhán, soy un señor es además padrino del hijo menor del periodista, Fernando, fruto de su matrimonio con Ángela Rodrigo, un vínculo que reforzaba aún más la relación entre ambos.

En su mensaje, el cantante comienza expresando la tristeza que le ha producido la pérdida de su amigo: “Qué tristeza en el alma, qué tristeza en la vida, qué tristeza tenemos tantas y tantas gentes que te hemos seguido en tu grandísima trayectoria de conocedor de sentimientos”. En su carta, el intérprete revela que mantuvo contacto con Fernando Ónega durante el último mes, cuando la salud del periodista ya era delicada. “Personalmente, he tenido la grandísima suerte de poder hablar contigo estos últimos 30 días”.

“Todo mi cariño para Ángel, para tus hijas, y sobre todo para mi ahijado”

El cantante explica además que era consciente del estado de salud de su amigo y que, en ese tiempo, trató de mantenerse pendiente de él y de su situación. “Cuando el teléfono sonaba 4 veces y no contestabas, esperaba a que llegase tu mujer y volvía a llamar a la hora que yo sabía que daban permiso a Ángela para estar contigo”. El artista también recuerda el tono de las últimas conversaciones que compartieron. Según relata, intentaba transmitir ánimo al periodista en un momento especialmente complicado. “Yo te daba ánimos para que tuvieras un poco más de fuerza”.

La carta de despedida de Julio Iglesias a Fernando Ónega, su amigo y compadre (Instagram / @julioiglesias)

En su mensaje, la expareja de Isabel Preysler también destaca la inteligencia y la personalidad de su amigo, con quien compartía una larga relación. “Qué fácil suena el animar a alguien tan inteligente como tú”. La carta continúa con una reflexión sobre el legado que deja el periodista, cuya trayectoria estuvo marcada por su influencia en la comunicación política y en el análisis de la actualidad española. En este sentido, el cantante subraya que, pese a su fallecimiento, su figura seguirá presente en el recuerdo de quienes le conocieron y admiraron. “Tu vida se ha ido, pero tu espíritu queda entre tantas y tantas personas que te quieren y te van a querer siempre”.

El mensaje concluye con una despedida cargada de afecto y cercanía personal, en la que el cantante hace referencia a la relación familiar que les unía y al vínculo con el hijo menor del periodista. “Ya solo tengo el consuelo de haber hablado contigo las últimas semanas. Desde la tierra al cielo la distancia no es tan grande. Espero verte y abrazarte una vez más. Todo mi cariño para Ángel, para tus hijas y, sobre todo, para mi ahijado”.

Fernando Ónega contrajo matrimonio con Ángela Rodrigo en el año 2000. De esa unión nació su hijo Fernando, actualmente de 23 años. El joven es ahijado de Julio Iglesias, lo que explica la estrecha relación entre el artista y la familia del periodista. A diferencia de su padre, el hijo menor de Ónega no ha seguido el camino del periodismo. Ha orientado su carrera hacia el ámbito tecnológico y actualmente trabaja como ingeniero especializado en inteligencia artificial, un campo en pleno desarrollo.