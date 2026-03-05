La presencia de influencers en los Goya sigue generando polémica: “Al cine hay que ir todas las semanas y no solo a pasearse por la alfombra”

La influencer y modelo Laura Escanes posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

La presencia de creadores de contenido en la alfombra roja de los Premios Goya sigue dando que hablar dentro de la industria audiovisual. Lo que hace unos años se consideraba una estrategia para acercar el cine al público más joven se ha convertido, para parte del sector, en un motivo de polémica que resurge prácticamente en cada edición de la gala.

El pasado sábado 28 se celebró la 40ª edición de estos galardones y varias influencers desfilaron por la alfombra roja invitadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Entre ellas se encontraban rostros muy conocidos de las redes sociales como Dulceida, Laura Escanes, Jessica Goicoechea o Carla Flila. Su presencia no pasó desapercibida y volvió a dividir opiniones tanto dentro como fuera del mundo del cine.

La discusión cobró fuerza especialmente después de que el actor y creador de contenido Marc Biarnés, conocido como ‘nosoloviernes2′, publicara un vídeo en redes sociales expresando su desacuerdo con esta práctica. En la grabación, el humorista cuestionaba directamente el papel de ciertos perfiles digitales en un evento concebido para celebrar el trabajo de la industria cinematográfica española. “He visto cada influencer que no ha recomendado una película ni un solo día del año”, opinió.

“¿Qué pintan determinados influencers en la fiesta del cine español? Nada”, afirmaba de forma tajante en su publicación, que rápidamente comenzó a circular entre profesionales del sector. Biarnés defendía que sí entiende la presencia de creadores que dedican sus perfiles a hablar de películas o a promover el cine durante todo el año, pero criticaba que otros acudan simplemente invitados por marcas para lucir estilismos en la alfombra roja.

Las declaraciones llegaron rápidamente a algunos actores y actrices. Una de las reacciones más comentadas fue la de Yolanda Ramos, quien se sumó al debate con un comentario que mezclaba ironía y crítica. “Nada en contra de las influencers, pero yo estaba en pijama en mi casa. Excepto cuando fui nominada y al año siguiente, ni antes ni después me han invitado nunca", compartió.

Otros actores también reaccionaron a las palabras de Biarnés. Entre ellos, Dafne Fernández, que celebró que alguien hubiera expresado públicamente una opinión que, según muchos comentarios, llevaba tiempo circulando de forma privada en el sector. Por su parte, Raúl Tejón, conocido por Machos Alfa, respondió con un escueto pero contundente “no” a la pregunta de si los influencers deberían asistir a este tipo de eventos.

La influencer Dulceida posa en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

División de opiniones entre el gremio

El debate no se limita únicamente a la presencia de creadores digitales en la alfombra roja, sino también a quién decide esas invitaciones. La creadora de contenido Meridiano apuntó directamente a las marcas patrocinadoras del evento, que cuentan con espacios de representación y suelen invitar a figuras influyentes de internet para dar mayor visibilidad a sus productos y al propio acto: ”Te aplaudo fuerte. Pero la culpa no es de esos ‘influentes’ sino de las marcas que deciden que tiene que estar ahí“.

De hecho, muchos de estos invitados no participan realmente en la ceremonia. En la mayoría de los casos, posan en el photocall, generan contenido en redes sociales y posteriormente siguen la gala desde espacios anexos, sin ocupar un asiento en el auditorio principal.

Esta dinámica ha llevado a algunos profesionales a considerar que los influencers funcionan como una herramienta de promoción más que como invitados vinculados al cine. La actriz Goize Blanco lo resumía señalando que, en gran medida, son las marcas quienes determinan su presencia en el evento. Por otro lado, dentro de la propia industria de redes sociales también se han mostrado críticos: "Al cine hay que ir todas las semanas y no solo a pasearse por la alfombra. Comprar la entrada y contribuir educando desde el arte y su mensaje", afirmó Gala González.