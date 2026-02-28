Los peores looks de la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Los actores Aldo Comas y Macarena Gómez posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

La 40º edición de los Premios Goya, celebrados en Barcelona, y los actores y actrices nacionales han pisado su alfombra roja no solo para demostrar la calidad del cine patrio, también para evidenciar lo importante que es la moda.

Si bien casi todos han acertado con sus elecciones estilísticas, otros tantos han posado ante los medios allí reunidos con looks no tan acertados.

Macarena Gómez y Aldo Comas

Los actores Aldo Comas y Macarena Gómez posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)

Aquellos que siguen las galas de los Premios Goya saben que la llegada de Aldo Comas y Macarena Gómez siempre se convierte en uno de los momentos más esperados de la alfombra roja, y este año no ha sido la excepción. En lugar de optar por vestidos tradicionales, la pareja apuesta por trajes llamativos y extravagantes que no pasan desapercibidos.

Macarena luce una peluca rubia extralarga de estilo sesentero, combinada con un vestido azul oscuro abotonado al frente y un fajín floral, complementado con gafas semitransparentes a juego. Por su parte, Aldo añade el toque más impactante con una capa que completa su look estrambótico.

La Jedet

La actriz apuesta por una elección arriesgada que no termina de convencer en una noche tan señalada. Se decanta por un diseño en blanco, en dos tonalidades, de Joaquín Serra, creando un llamativo juego de contrastes. Sin embargo, el cuello cerrado y las mangas extralargas restan fluidez al conjunto y diluyen la sensación de estar ante un auténtico vestido de gala.

Paula Vázquez

La presentadora apuesta por la originalidad con un vestido azul Klein decorado con paillettes. Aunque las lentejuelas han sido uno de los grandes protagonistas de la noche, en esta ocasión su exceso eclipsa el diseño de silueta sirena y escote corazón, dándole un aire demasiado disco a un vestido que, de otro modo, destacaría por su elegancia.

Paloma Peñarubia

La compositora, nominada al premio a Mejor Canción Original por La Arepera, pisa la famosa alfombra roja con una elección de lo más original: un vestido de terciopelo en tonos dorado y ocre, con un cut out en la zona del abdomen.

Completa el estilismo con zapatos granate acharolados que generan un contraste inesperado con el vestido.

Dolores Fonzi

El look de Dolores Fonzi ha generado numerosos comentarios en redes sociales, no todos favorables. La actriz elige un vestido largo morado de efecto satinado, llamativo y brillante, que destaca únicamente por su color, sin detalles o elementos que lo hagan especialmente original.

