La nueva etiqueta que deberán llevar todos los patinetes eléctricos para poder circular en España: cómo funciona, fecha límite para ponerla y cómo tramitarla

Ante la proliferación de los patinetes eléctricos en todas las ciudades del Estado, se ha legislado al respecto con medidas que ya están en marcha desde el 30 de enero de 2026. Poco más de un mes después, todas las personas titulares de patinetes eléctricos en España han de cumplir nuevas obligaciones legales que afectan tanto al registro del vehículo como a la contratación de un seguro específico para poder circular.

Tal como ha recogido El País, este cambio ha venido marcado por la entrada en vigor del Registro de Vehículos Personales Ligeros (VPL) de la Dirección General de Tráfico (DGT), habilitado por el Real Decreto 52/2026 y publicado en el BOE. Con esto, se ha conectado de forma directa la inscripción oficial del patinete y la póliza obligatoria de responsabilidad civil. Sin el registro validado, no puede obtenerse el seguro; a su vez, circular sin estos dos requisitos implica sanciones económicas.

Este seguro para los vehículos de movilidad personal contempla coberturas mínimas de 6,45 millones de euros por daños personales y 1,3 millones por daños materiales por cada siniestro, según ha detallado El País en línea con la reforma de 2025. Estos límites suponen un incremento muy notable respecto a las pólizas que existían previamente para este tipo de vehículos.

Cómo funciona el registro y qué documentación es necesaria

El proceso para registrar un patinete eléctrico exige completar el trámite de alta en la sede electrónica de la DGT, donde el titular deberá identificarse y presentar todos los datos necesarios del vehículo. Tras el pago de la tasa 4.1, situada en 8,67 euros, Tráfico expide un certificado digital que será imprescindible para asignar el número de identificación de la etiqueta que debe incorporarse en el vehículo, similar a una matrícula.

Las sanciones asociadas a la falta de seguro van desde 250 hasta 800 euros, mientras que, si el usuario circula sin la documentación reglamentaria, el rango de multas se sitúa entre 202 y 610 euros. Además, en ambas situaciones la autoridad puede decidir inmovilizar el patinete implicatedo.

Actualmente, existen en España dos categorías diferenciadas de VMP (vehículos de movilidad personal) en función de su certificación por la DGT. Por un lado, se encuentran aquellos que cumplen los estándares definidos de calidad, seguridad y durabilidad. Este tipo de modelos sólo pueden ponerse a la venta en el país desde el 22 de enero de 2024, de acuerdo con los requisitos técnicos revisados.

El listado actualizado de modelos y marcas homologados puede consultarse en la web de la DGT. Para registrar estos vehículos, el procedimiento requiere identificar al propietario e introducir tanto el número de certificado como el serial presentes en la placa y la ficha técnica. Tras la comprobación, se genera un certificado digital de registro que habilita la circulación legal.

Periodo transitorio y obligaciones para patinetes sin certificación

El diario El País también ha detallado que la segunda categoría engloba a los modelos que no poseen certificación DGT, bien porque son anteriores a la normativa o porque no se ajustan a los requisitos actuales y carecen de placa marcadora reglamentaria. Para estos casos se ha fijado un periodo transitorio hasta el 22 de enero de 2027, en el que podrán seguir circulando siempre que también se inscriban en el registro y contraten el seguro obligatorio. La documentación exigida para estos patinetes incluye los datos de la persona titular y pruebas básicas de propiedad y características, como la factura del vehículo, la ficha técnica o incluso fotografías.

Finalizado el proceso de registro, y tras la emisión del certificado correspondiente, es obligatorio adquirir y colocar la nueva etiqueta identificativa en un lugar visible del patinete. Esta exigencia se aplica para todos los vehículos personales ligeros, tanto certificados como aquellos acogidos al periodo transitorio.

El seguro mínimo obligatorio sigue siendo el de responsabilidad civil frente a terceros según los límites establecidos en la ley. Muchas aseguradoras ofrecen coberturas adicionales, como protección jurídica, asistencia por daños, accidentes del conductor y opciones frente a robo o incendio, aunque no siempre se cubren los daños al propio patinete. El País recuerda que la información presentada se enmarca en la normativa de reciente entrada en vigor y en el proceso que la Dirección General de Tráfico ha habilitado para la inscripción y legalización de los patinetes eléctricos en territorio español.