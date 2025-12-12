España

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

En una búsqueda por mejorar la seguridad vial, la DGT promueve una ley para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) con sanciones de hasta 1.000 euros

Guardar
Los patinetes eléctricos tendrán que
Los patinetes eléctricos tendrán que contar con seguro a partir de 2026 (Montaje Infobae).

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los medios de transporte que más entusiasmo han generado entre los ciudadanos. Hace unos años se pusieron de moda y prácticamente todo el mundo los utilizaba. Hasta ahora funcionaban en un marco legal poco claro, pero a partir de 2026 la situación cambiará. La DGT ha establecido que, desde el 2 de enero, todos deberán estar registrados y contar con un seguro obligatorio.

Desde el primer mes del próximo año, las sanciones se endurecerán para quienes no tengan la documentación del patinete en regla, con multas que podrán alcanzar los 1.000 euros. Esta nueva medida busca mejorar la seguridad vial en las ciudades, ya que responde a un 2024 con casi 400 incidentes denunciados, 240 heridos y 14 fallecidos, según el análisis de entidades del seguro y estudios sectoriales. El mismo informe señala que “muchos de los siniestros registrados reflejan un importante número de circunstancias irregulares o contrarias a la normativa vigente, como, por ejemplo, circular por aceras y zonas peatonales”.

Para responder a toda esta problemática legal, la DGT recurre a la obligatoriedad del seguro en los patinetes eléctricos a fin de aumentar la seguridad vial.

Cómo queda la legislación

En 2024 se definió un certificado de circulación, además de que los patinetes comercializados debían estar homologados cumpliendo ciertas características técnicas. El problema surgía cuando, al no estar obligados a llevar seguro, la víctima quedaba indefensa ante un accidente. Para incluir a los patinetes, se ha tenido que modificar la Ley de Seguros de Automóviles. Estos se incluyen dentro de la categoría de vehículos personales ligeros, lo que obliga, a partir del próximo año, a contar con algo parecido a una matrícula y a contratar un seguro de responsabilidad civil.

El abogado Sebas en TikTok (@leyesconsebas) alerta de que 2026 será “el fin de los patinetes sin control” y lo explica de la siguiente forma: “El seguro será obligatorio para cubrir daños personales y materiales a terceros. Además, los patinetes deberán inscribirse en una base de datos gestionada por la DGT y llevar una placa o etiqueta identificativa”, detalla sobre cómo queda la norma para evitar las multas, que pueden llegar hasta los 1.000 euros.

A su vez, se permite opinar sobre la normativa: “A mí me parece bien. Yo paso la mayor parte del tiempo en Barcelona y aquí veo a mucha gente irresponsable, que ya ha tenido percances con personas que van andando tranquilamente, y eso no debería ser así”, concluye.

Una ley enmarcada en la Estrategia Visión Cero

Para cumplir con la ley, lo primero es que el Vehículo de Movilidad Personal (VMP) esté identificado en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, lo cual a su vez exige que estén homologados y así poder obtener el número identificativo. Una vez completado este paso, se debe contratar el seguro.

¿Y qué pasa si la policía te sorprende conduciendo un patinete sin seguro? El castigo es el mismo que con cualquier otro vehículo: multa e inmovilización hasta que se cumplan las exigencias legales.

Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal, CONVIVE, es el nombre que propone AECA-ITV para la realización del control periódico de los patinetes eléctricos

La estrategia se enmarca dentro de la Visión Cero, un programa financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo eliminar todas las muertes y lesiones graves en siniestros viales, al tiempo que promueve una movilidad más segura y equitativa. Según su página web oficial, la iniciativa adopta “un enfoque proactivo y preventivo que prioriza la seguridad vial como cuestión pública”.

Temas Relacionados

Patinetes ElectricosVision CeroAbogadosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Kiko Matamoros abandona ‘No somos nadie’ y revela entre lágrimas su nuevo proyecto: “Quiero compensar lo que no he hecho bien en mi vida”

El colaborador se suma al resto de rostros de ‘Sálvame’ que han causado baja en el espacio de Canal Quickie

Kiko Matamoros abandona ‘No somos

El método 6-6-6: una rutina sencilla para hacer ejercicio mientras caminas

Este reto se ha consolidado como una propuesta de bienestar que invita a transformar pequeños momentos en hábitos saludables

El método 6-6-6: una rutina

David, terapeuta: “Corregir tu postura es muy fácil, pero no puedes hacerlo de forma consciente. Tienes que crear un patrón”

Tener una buena posición corporal ayuda a evitar dolores y lesiones y tiene una conexión directa con la salud mental

David, terapeuta: “Corregir tu postura

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

El Banco Central ruso ha denunciado a la entidad belga Euroclear, que cuenta con 185.000 millones de sus activos, por las pérdidas derivadas del uso “directo o indirecto” de estos fondos soberanos sin su consentimiento

La Unión Europea bloquea indefinidamente

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Silvia Fraga no comparte la postura adoptada por la cúpula del partido en Galicia ante la situación

Dimite la secretaria de Igualdad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la secretaria de Igualdad

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

ECONOMÍA

La Unión Europea bloquea indefinidamente

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”