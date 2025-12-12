Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

Los patinetes eléctricos tendrán que contar con seguro a partir de 2026 (Montaje Infobae).

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los medios de transporte que más entusiasmo han generado entre los ciudadanos. Hace unos años se pusieron de moda y prácticamente todo el mundo los utilizaba. Hasta ahora funcionaban en un marco legal poco claro, pero a partir de 2026 la situación cambiará. La DGT ha establecido que, desde el 2 de enero, todos deberán estar registrados y contar con un seguro obligatorio.

Desde el primer mes del próximo año, las sanciones se endurecerán para quienes no tengan la documentación del patinete en regla, con multas que podrán alcanzar los 1.000 euros. Esta nueva medida busca mejorar la seguridad vial en las ciudades, ya que responde a un 2024 con casi 400 incidentes denunciados, 240 heridos y 14 fallecidos, según el análisis de entidades del seguro y estudios sectoriales. El mismo informe señala que “muchos de los siniestros registrados reflejan un importante número de circunstancias irregulares o contrarias a la normativa vigente, como, por ejemplo, circular por aceras y zonas peatonales”.

Para responder a toda esta problemática legal, la DGT recurre a la obligatoriedad del seguro en los patinetes eléctricos a fin de aumentar la seguridad vial.

Cómo queda la legislación

En 2024 se definió un certificado de circulación, además de que los patinetes comercializados debían estar homologados cumpliendo ciertas características técnicas. El problema surgía cuando, al no estar obligados a llevar seguro, la víctima quedaba indefensa ante un accidente. Para incluir a los patinetes, se ha tenido que modificar la Ley de Seguros de Automóviles. Estos se incluyen dentro de la categoría de vehículos personales ligeros, lo que obliga, a partir del próximo año, a contar con algo parecido a una matrícula y a contratar un seguro de responsabilidad civil.

El abogado Sebas en TikTok (@leyesconsebas) alerta de que 2026 será “el fin de los patinetes sin control” y lo explica de la siguiente forma: “El seguro será obligatorio para cubrir daños personales y materiales a terceros. Además, los patinetes deberán inscribirse en una base de datos gestionada por la DGT y llevar una placa o etiqueta identificativa”, detalla sobre cómo queda la norma para evitar las multas, que pueden llegar hasta los 1.000 euros.

A su vez, se permite opinar sobre la normativa: “A mí me parece bien. Yo paso la mayor parte del tiempo en Barcelona y aquí veo a mucha gente irresponsable, que ya ha tenido percances con personas que van andando tranquilamente, y eso no debería ser así”, concluye.

Una ley enmarcada en la Estrategia Visión Cero

Para cumplir con la ley, lo primero es que el Vehículo de Movilidad Personal (VMP) esté identificado en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, lo cual a su vez exige que estén homologados y así poder obtener el número identificativo. Una vez completado este paso, se debe contratar el seguro.

¿Y qué pasa si la policía te sorprende conduciendo un patinete sin seguro? El castigo es el mismo que con cualquier otro vehículo: multa e inmovilización hasta que se cumplan las exigencias legales.

Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal, CONVIVE, es el nombre que propone AECA-ITV para la realización del control periódico de los patinetes eléctricos

La estrategia se enmarca dentro de la Visión Cero, un programa financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo eliminar todas las muertes y lesiones graves en siniestros viales, al tiempo que promueve una movilidad más segura y equitativa. Según su página web oficial, la iniciativa adopta “un enfoque proactivo y preventivo que prioriza la seguridad vial como cuestión pública”.