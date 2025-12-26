La DGT confirma que no habrá seguro ni matrícula para los patinetes eléctricos el 2 de enero de 2026: cuáles serán las nuevas fechas

La nueva ley sobre los patinetes eléctricas queda pospuesta a finales de enero (Montaje Infobae)

La Dirección General de Tráfico afirmó en un comunicado oficial que se sigue tramitando la regulación correspondiente a la ley que obligaba a los vehículos de movilidad personal (VMP) a tener su aseguramiento ni ITV. Por ello no llegará a tener vigencia para la fecha prevista, el 2 de enero de 2026, sino que se ha pospuesto al 26 del mismo mes como límite para su votación.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que, pese a haber finalizado los trámites de audiencia e información pública de la reforma de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, los plazos administrativos impedirán su aprobación definitiva antes del inicio de año. Aunque el Ejecutivo declaró la urgencia de este Real Decreto el pasado 18 de noviembre con el fin de acelerar la actualización del sistema de indemnizaciones y coberturas, la ratificación oficial del texto quedará postergada hasta finales de enero, desplazando así su entrada en vigor al próximo ejercicio.

Así, los patinetes eléctricos podrán seguir circulando sin estar asegurados hasta que no se termine de aprobar el Decreto Ley, que se encuentra en un proceso de tramitación. Aun así, recuerdan que los vehículos de movilidad personal con un peso superior a 25 kg y velocidad superior a 14 km/h, deberán estar asegurados sin necesidad de inscripción previa en el registro de vehículos.

La entrada en vigor se pospone hasta nuevo aviso

La obligación de registrar los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal queda en pausa. Las autoridades han aclarado que, hasta que la nueva legislación no sea aprobada, los usuarios no tendrán que cumplir con el trámite de inscripción previa, permitiendo un margen de maniobra mientras avanza la regulación de la misma.

La nueva norma hace alusión a que los VMP comercializados hasta el 21 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso, siendo los únicos que pueden ser circulados hasta el 22 de enero de 2027. Una vez pasada la fecha, solo podrán hacerlo los que cuenten con dicha certificación. Estos pueden ser de transporte personal o los de mercancías u otros servicios, según informaciones del servicio público de la entidad gubernamental.

Así quedará la ley una vez aprobada

La legislación quedará de tal modo que los patinetes de más de 25 kg y 14 km/h requieren seguro inmediato, con un plazo de regularización hasta el 26 de enero de 2026, mientras que los de menos de 25 kg solo estarán obligados a asegurar una vez se apruebe y active el registro oficial de VMP.

Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal, CONVIVE, es el nombre que propone AECA-ITV para la realización del control periódico de los patinetes eléctricos

La Ley del 24 de julio, establece la obligación de asegurar todos los vehículos de movilidad personal (VMP), incluyendo patinetes eléctricos, bicicletas con motor y otros similares. Esto tiene como fin una garantía de la responsabilidad civil en caso de accidentes, pero la aplicación sigue dependiendo del tipo y peso del vehículo. Se pretendía que entrase en vigor el dos de enero, pero el proceso se ha aplazado y no será exigible ni la inscripción ni el seguro hasta que no se apruebe e informe la DGT de ello.