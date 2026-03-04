El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves (Pool / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que desestima todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre en el llamado ‘caso mascarillas’, y ha señalado el 7 de abril, a las 10 horas, como día de comienzo del juicio oral en el que ambos, junto al empresario Víctor de Aldama, se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

En un escrito, de 138 páginas, los magistrados marcan los testigos que aceptan y los que no, pedidos por las defensas, Fiscalía y acusaciones, dejando una lista final de 75, a los que se le suman 20 peritos.

Respecto a la petición de prueba testifical, la Sala acepta en el auto todos los testigos propuestos por la Fiscalía y por el acusado De Aldama, y en el caso de los que solicita Ábalos, admite todos menos el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Entre los que sí propone este acusado y se aceptan están el ministro de Político Territorial Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares Francina Armengol, ésta última también pedida por Koldo García.

Ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa

Asimismo, el tribunal de siete magistrados que juzgará el caso rechaza 8 de los testigos solicitados por Koldo García (entre ellos también Grande-Marlaska así como el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa), así como 13 de los pedidos por la acusación popular, entre quienes estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, y la exministra de Industria Reyes Maroto.

De esta manera, Entre los testigos admitidos figuran, además de Torres y Armengol, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (solicitada por Ábalos y Koldo García), la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera (solicitada por todas las partes), el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras (a petición de Koldo García), el exgerente del PSOE Mariano Moreno (solicitado por Ábalos, Koldo García y la acusación popular), así como ex jefes de Gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y varios empresarios y familiares y allegados de los acusados.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama, asisten al Tribunal Supremo este jueves para la Audiencia preliminar del 'caso mascarillas'. (Europa Press)

En este mismo auto, la Sala desestima todas las nulidades defendidas por la representación de Ábalos y Koldo García en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero, entre las que se encontraba que se juzgara en la Audiencia nacional, por lo que mantiene su competencia para juzgar el caso y rechaza plantear cuestión prejudicial ante el TJUE tal como había solicitado la defensa de Koldo.

La trama de las mascarillas

El juicio que se iniciará el próximo 7 de abril en el Tribunal Supremo tiene por objeto dilucidar la presunta trama de corrupción en torno a la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, en el marco del denominado ‘caso Koldo’. Según las acusaciones, el empresario Víctor de Aldama habría aprovechado su relación con el entonces ministro Ábalos para obtener información privilegiada sobre licitaciones públicas de material sanitario y, a cambio, proporcionar beneficios a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los acusados varios delitos relacionados con esa supuesta trama, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada, y ha pedido penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, mientras que para Aldama solicita siete años de cárcel por su colaboración con la justicia tras confesar los hechos.