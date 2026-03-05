Última hora de las reacciones de España y de la UE a la guerra en Irán, en directo

Con las primeras luces del día de este sábado, 28 de febrero, Israel y los EEUU lanzaban un “ataque preventivo” contra Irán. Tras el lanzamiento de misiles inicial, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que con esta acción bélica se busca eliminar la “amenaza existencial” que considera representa el Irán del Ayatollah Jamenei. La respuesta de Irán, a las pocas horas, ya incluía ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.
Un dron - que según el Ministerio de Defensa del Reino Unido no fue lanzado desde Irán - fue interceptado a principios de semana mientras se dirigía a la base británica RAF Akrotiri en Chipre. Un misil, que Irán niega haber lanzado, fue derribado por la OTAN sobre Turquía este miércoles. El Estrecho de Ormuz lleva ya varios días cerrado y, de momento, solo podrán navegarlo embarcaciones chinas.
Francia, Italia, Reino Unido y España han movilizado ya capacidades militares defensivas a la región con el fin de proteger al personal y los intereses europeos, pero no se contempla la participación activa en el conflicto. Esmail Baqai, un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha afirmado este jueves en TVE que los países de la Unión Europea “pagarán el precio, tarde o temprano” si no se pronuncian en contra de la ofensiva conjunta de los Estados Unidos e Israel, que Teherán - al igual que numerosos expertos citados por The Guardian, la izquierda española y diversas voces internacionales - considera una violación del derecho internacional.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de mantener una actitud contradictoria en política exterior al “polemizar” en público con el presidente de EEUU, Donald Trump, mientras se “acerca en privado” a su embajador, Benjamín León. Además, ha asegurado que Pedro Sánchez no puede “dar lecciones” de paz y ha afirmado que “nadie se lo toma en serio porque no es serio” y que “ha traicionado y mentido a todo el mundo”.
Feijóo ha sostenido que el presidente actúa siguiendo “la ética del engaño en versión internacional” y ha resumido su crítica en la frase: “Y efectivamente se resume en cuatro palabras: ‘Como siempre Sánchez miente’. Miente a la OTAN, a la UE y miente a los españoles”, en alusión al lema utilizado por el jefe del Ejecutivo de “No a la guerra”.
El rey Felipe VI ha llamado “a la contención en el uso de la fuerza” ante la situación “crítica y especialmente peligrosa” en Oriente Medio, ha expresado su solidaridad con los países afectados por el conflicto y ha defendido una Europa “con mayor soberanía estratégica”.
Unas palabras que ha pronunciado en el discurso durante el almuerzo que ha ofrecido este jueves en el Palacio Real a los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, en visita oficial a España.
El monarca ha subrayado que no puede sorprender que los reyes se sumen también a reclamar “el respeto máximo por la vida y la seguridad” de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas a esta guerra que se desencadenó el pasado sábado, con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.
*Información de EFE
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado este jueves de que aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio y ha garantizado que, ante el conflicto abierto en la región, “el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee”.
Fuentes del ministerio han explicado a EFE que siguen en marcha operaciones de evacuación con todas las posibilidades, tanto terrestres como aéreas, y que hay previstos vuelos desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos) hacia España y también un avión militar desde Mascate (Omán) hacia la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).
A esos vuelos hay que sumar los comerciales y Asuntos Exteriores señala que está en contacto con las compañías aéreas para garantizar que los españoles que ya tenían un billete puedan seguir utilizándolo.
*Información de EFE
La postura de Europa no es uniforme y varía entre la implicación activa y la prudencia, pero Francia, Italia y Grecia han acordado coordinar el despliegue de recursos militares en Chipre y el Mediterráneo oriental tras el inicio del conflicto en Oriente Medio, según señaló este jueves a la AFP un integrante del entorno del presidente Emmanuel Macron.
Italia ha anunciado el envío de “recursos navales” a Chipre, además de comprometer sistemas de defensa antiaérea, antidrones y antimisiles en el Golfo. Medios italianos mencionan la posible inclusión del sistema SAMP/T. Roma sostiene que no ha recibido ninguna solicitud para uso de bases por parte de Washington, y que una decisión así requeriría el aval parlamentario.
El Reino Unido ha enviado el buque de guerra HMS Dragon, equipado con el sistema de misiles Sea Viper, capaz de lanzar ocho proyectiles en menos de diez segundos. Además, se han desplegado helicópteros Wildcat con misiles Martlet, diseñados para abatir drones. El primer ministro británico Keir Starmer, quien inicialmente rechazó cualquier implicación militar, accedió más adelante a una petición de Estados Unidos para que dos bases británicas sean utilizadas “con un propósito defensivo específico y limitado”.
Francia, por su parte, ha optado por reforzar su presencia en el Mediterráneo oriental con el envío de su portaaviones insignia, el Charles de Gaulle, que transporta 20 cazas Rafale y dos aviones de radar Hawkeye. El presidente Emmanuel Macron anunció también el despliegue de unidades adicionales de defensa aérea en Chipre: “Se están enviando cazas Rafale, sistemas antiaéreos y aeronaves de radar a la región”. Grecia, por su parte, ha enviado dos fragatas y cuatro cazas F-16 a Chipre, además de permitir el uso de la base de Souda, en Creta, por parte de las fuerzas estadounidenses.
Portugal ha autorizado que Estados Unidos utilice la base de Lajes, en las Azores, bajo ciertas condiciones. El primer ministro Luis Montenegro precisó que el permiso se concede “entendiendo que estas operaciones son de carácter defensivo o de represalia, necesarias y proporcionadas, y que se dirigen exclusivamente a objetivos militares”.
En el caso de España, el gobierno ha descartado categóricamente la cesión de sus bases a Estados Unidos, decisión que ha provocado un enfrentamiento verbal con Trump, quien llegó a amenazar con romper los lazos comerciales entre ambos países. No obstante, Madrid ha enviado su fragata más avanzada, la Cristóbal Colón, para participar en la protección de Chipre. Según el Ministerio de Defensa, el buque “ofrecerá protección y defensa aérea” y estará disponible para “apoyar cualquier evacuación de civiles”.
Irán ha dirigido sus ataques hacia varios objetivos en respuesta al conflicto iniciado por EEUU e Israel. En principio, busca devolver el golpe, dirigiendo sus misiles al país dirigido por Benjamin Netanyahu o a las bases militares del ejército estadounidense. Sin embargo, estos impactos en enclaves de EEUU en Oriente Medio, de manera inevitable, producen daños en las naciones locales, como ha ocurrido en Qatar o Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La ministra de Defensa Margarita Robles, ha negado rotundamente que haya respaldado a Donald Trump durante un encuentro con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, este miércoles. El PP difundió en su cuenta en X (antes Twitter) un vídeo de recursos previos a la reunión en la sede del Ministerio de Defensa asegurando que la ministra dice: “No, no. Yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí la gente (...)”.
España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre junto al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y buques de la Armada griega. El Ministerio de Defensa ha confirmado que la fragata se incorporó el 3 de marzo al grupo naval francés en el mar Báltico para escolta y adiestramiento. Ahora, este conjunto se dirige al Mediterráneo para llegar a la isla en torno al 10 de marzo.
El “dron parecido a un Shahed” que tenía como objetivo este lunes la RAF Akrotiri - la base de la Royal Air Force británica emplazada en Chipre - “no fue lanzado desde Irán”, según confirmaba anoche el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El comunicado no aporta más información sobre la posible autoría de este ataque.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su preocupación por la “crisis cada vez más evidente del derecho internacional” en relación a la “situación actual en Oriente Medio”. “El mundo está cada vez más sumido en el caos”, ha dicho la mandataria este jueves en declaraciones en directo en RTL 102.5. Para Meloni, lo más preocupante es “la reacción indisciplinada de Irán” que, considera, “consiste en bombardear a todos los países vecinos, incluidos aquellos que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles”, además de “las repercusiones para Italia”.
Cómo aterrizar una crisis internacional en una oportunidad nacional en once minutos y medio. Contado en abstracto, un presidente de Estados Unidos ordena a su principal asesor financiero que cancele toda relación con España, a la que califica como “socio terrible”. Apertura en los medios de comunicación, movimiento en los partidos, sobresalto en la patronal. Reacción de Moncloa: el presidente hablará mañana, a las nueve. Presión para que rebaje el tono, piense en las posibles consecuencias. Es la primera potencia en el mundo.