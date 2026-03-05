Última hora de las reacciones de España y de la UE a la guerra en Irán, en directo

El sol se pone tras una columna de humo que se eleva tras un ataque militar israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Con las primeras luces del día de este sábado, 28 de febrero, Israel y los EEUU lanzaban un “ataque preventivo” contra Irán. Tras el lanzamiento de misiles inicial, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que con esta acción bélica se busca eliminar la “amenaza existencial” que considera representa el Irán del Ayatollah Jamenei. La respuesta de Irán, a las pocas horas, ya incluía ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.

Un dron - que según el Ministerio de Defensa del Reino Unido no fue lanzado desde Irán - fue interceptado a principios de semana mientras se dirigía a la base británica RAF Akrotiri en Chipre. Un misil, que Irán niega haber lanzado, fue derribado por la OTAN sobre Turquía este miércoles. El Estrecho de Ormuz lleva ya varios días cerrado y, de momento, solo podrán navegarlo embarcaciones chinas.

Francia, Italia, Reino Unido y España han movilizado ya capacidades militares defensivas a la región con el fin de proteger al personal y los intereses europeos, pero no se contempla la participación activa en el conflicto. Esmail Baqai, un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha afirmado este jueves en TVE que los países de la Unión Europea “pagarán el precio, tarde o temprano” si no se pronuncian en contra de la ofensiva conjunta de los Estados Unidos e Israel, que Teherán - al igual que numerosos expertos citados por The Guardian, la izquierda española y diversas voces internacionales - considera una violación del derecho internacional.