España

Un hombre francés es acusado de homicidio involuntario tras el ataque de su pitbull a su pareja embarazada

El acusado llegó a la escena antes que la policía y, en un primer momento, atribuyó el ataque a una jauría de perros de caza

Guardar
Un pitbull atado con una
Un pitbull atado con una correa metálica. Freepik

Un hombre de 51 años se enfrenta a un juicio por homicidio involuntario tras el ataque de su pitbull a su pareja, una mujer de 29 años que estaba embarazada de seis meses. El proceso comenzó el pasado martes en Soissons, ciudad del norte de Francia. La acusación sostiene que el hombre permitió que la joven sacara sola a pasear por el bosque al animal, llamado Curtis, pese a que representaba un peligro para ella.

“Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo”, declaró el acusado ante el tribunal, donde también denunció “numerosas inconsistencias” en la investigación. Según informó el diario italiano Corriere della Sera, el juez que preside el caso señaló que al procesado apenas se le había visto junto al perro.

Durante el juicio, además, se le acusó de haber importado ilegalmente a Curtis desde los Países Bajos y de mentir sobre su raza. Lo presentó como un cruce de whippet y grifón, pero un examen veterinario posterior determinó que se trataba de un pitbull terrier americano, cuya adquisición está prohibida en Francia.

Un perro jugando con una
Un perro jugando con una pelota. Freepik

De acuerdo con la documentación judicial, el acusado también deberá responder por haber sometido al perro a un “entrenamiento de mordida”, una práctica prohibida en el país, ya que, si no se realiza correctamente, puede hacer que el animal pierda la inhibición al morder. Asimismo, la Fiscalía subraya la imprudencia del hombre al permitir que su pareja, de 1,52 metros de estatura y 56 kilos de peso, paseara sola a un perro de gran potencia física.

El acusado llegó a la escena antes que la policía y, en un primer momento, atribuyó el ataque a una jauría de perros de caza. Sin embargo, los análisis de ADN y las múltiples mordeduras halladas en el cuerpo, el cuello y la cabeza de la víctima coincidieron con las del pitbull.

¿Es agresivo el pitbull?

El pitbull terrier americano es considerado un perro potencialmente peligroso debido a su fuerza y robustez física. Sin embargo, diversos estudios destacan que los principales responsables de los comportamientos agresivos de un perro son sus dueños.

La causa más común de la agresividad en los perros es la mala o inexistente educación que reciben. Otros factores, como la genética, la socialización y las experiencias de vida, también pueden influir en su comportamiento, según recoge Experto Animal de un estudio realizado por la Universidad de Córdoba.

Un pitbull tumbado en el
Un pitbull tumbado en el suelo. iStock

La educación de un cachorro de pitbull sigue las mismas reglas que la de cualquier otra raza. Sin embargo, más que con cualquier otro, es fundamental enseñarle a morder de forma segura, para que no haga daño al crecer. Para ello, los expertos recomiendan fomentar una vida tranquila, proporcionar juguetes y mordedores, y evitar el juego directo con manos u otras partes del cuerpo.

Al mismo tiempo, es importante recordar que el pitbull terrier americano es un perro muy activo y lleno de energía, que necesita ejercitarse y liberar su vitalidad mediante paseos diarios y actividades físicas. Además de una rutina física, también se debe estimular mentalmente a esta raza de perro.

Temas Relacionados

PitbullPerroJuicioEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prohíben jugar al bingo con cartones de 20 céntimos en un hogar del jubilado de Bilbao

La Ertzaintza acudió al centro de mayores para advertir de que no podían continuar con las partidas con dinero y que se exponían a multas de hasta 60.000 euros

Prohíben jugar al bingo con

Alfredo Molina, veterinario: “Si puedes pagarte el último móvil del mercado pero no el tratamiento de tu mascota, el problema no es el dinero sino la prioridad”

No invertir a tiempo en la salud de un animal no solo puede acabar siendo más costoso económicamente, sino que también puede comprometer su calidad de vida o incluso su supervivencia

Alfredo Molina, veterinario: “Si puedes

Una pareja lleva 4 años viviendo en una camper de 5 metros cuadrados sin pagar facturas: “No sé que días es”

Ambos sufran enfermedades crónicas, por parte del hombre diabetes, y la mujer fibromialgia

Una pareja lleva 4 años

Este es el mineral que supera al diamante como la sustancia más dura del mundo, según un estudio: descubierto en 1967 en una roca espacial

Este mineral tiene potencial para diversos ámbitos, como herramientas de corte, materiales para gestión térmica y sistemas de detección cuántica

Este es el mineral que

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Casa Blanca asegura que

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

El clamor del “no a la guerra” no convence a Feijóo: compra los planes de Trump en Irán porque “antes que el derecho internacional están los derechos humanos”

Todas las veces que Trump ha amenazado a España: de los reproches por el gasto en defensa a plantear su expulsión de la OTAN

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

ECONOMÍA

Los días de permiso retribuido

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

La vivienda se come el sueldo: los más pobres y los jóvenes destinan más del 36% de su renta a pagar casa, luz y agua

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

La guerra EEUU-Irán afecta al campo español: subidas especulativas pese a firmar los contratos de energía y fertilizantes antes de comenzar el conflicto

La IA no está eliminando empleo en Europa todavía, según el Banco Central Europeo, aunque las empresas que la utilizan para ahorrar costes sí contratan menos

DEPORTES

Real Sociedad - Athletic Club,

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic