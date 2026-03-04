Un hombre francés es acusado de homicidio involuntario tras el ataque de su pitbull a su pareja embarazada

Un pitbull atado con una correa metálica. Freepik

Un hombre de 51 años se enfrenta a un juicio por homicidio involuntario tras el ataque de su pitbull a su pareja, una mujer de 29 años que estaba embarazada de seis meses. El proceso comenzó el pasado martes en Soissons, ciudad del norte de Francia. La acusación sostiene que el hombre permitió que la joven sacara sola a pasear por el bosque al animal, llamado Curtis, pese a que representaba un peligro para ella.

“Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo”, declaró el acusado ante el tribunal, donde también denunció “numerosas inconsistencias” en la investigación. Según informó el diario italiano Corriere della Sera, el juez que preside el caso señaló que al procesado apenas se le había visto junto al perro.

Durante el juicio, además, se le acusó de haber importado ilegalmente a Curtis desde los Países Bajos y de mentir sobre su raza. Lo presentó como un cruce de whippet y grifón, pero un examen veterinario posterior determinó que se trataba de un pitbull terrier americano, cuya adquisición está prohibida en Francia.

De acuerdo con la documentación judicial, el acusado también deberá responder por haber sometido al perro a un “entrenamiento de mordida”, una práctica prohibida en el país, ya que, si no se realiza correctamente, puede hacer que el animal pierda la inhibición al morder. Asimismo, la Fiscalía subraya la imprudencia del hombre al permitir que su pareja, de 1,52 metros de estatura y 56 kilos de peso, paseara sola a un perro de gran potencia física.

El acusado llegó a la escena antes que la policía y, en un primer momento, atribuyó el ataque a una jauría de perros de caza. Sin embargo, los análisis de ADN y las múltiples mordeduras halladas en el cuerpo, el cuello y la cabeza de la víctima coincidieron con las del pitbull.

¿Es agresivo el pitbull?

El pitbull terrier americano es considerado un perro potencialmente peligroso debido a su fuerza y robustez física. Sin embargo, diversos estudios destacan que los principales responsables de los comportamientos agresivos de un perro son sus dueños.

La causa más común de la agresividad en los perros es la mala o inexistente educación que reciben. Otros factores, como la genética, la socialización y las experiencias de vida, también pueden influir en su comportamiento, según recoge Experto Animal de un estudio realizado por la Universidad de Córdoba.

La educación de un cachorro de pitbull sigue las mismas reglas que la de cualquier otra raza. Sin embargo, más que con cualquier otro, es fundamental enseñarle a morder de forma segura, para que no haga daño al crecer. Para ello, los expertos recomiendan fomentar una vida tranquila, proporcionar juguetes y mordedores, y evitar el juego directo con manos u otras partes del cuerpo.

Al mismo tiempo, es importante recordar que el pitbull terrier americano es un perro muy activo y lleno de energía, que necesita ejercitarse y liberar su vitalidad mediante paseos diarios y actividades físicas. Además de una rutina física, también se debe estimular mentalmente a esta raza de perro.