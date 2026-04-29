Francia investiga la reapertura de ‘Coco’, la web en la que se orquestaron las violaciones a Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot, en una imagen de archivo. (REUTERS/Piroschka van de Wou)

La Fiscalía de París ha abierto una investigación tras la reapertura de la web Coco, plataforma que permitió a Dominique Pelicot reclutar a cerca de un centenar de hombres para violar a su exmujer. La plataforma, que fue cerrada por orden judicial en junio de 2024, hizo su reaparición hace apenas dos semanas.

“Coco sigue activa y accesible, sin verificación de edad y sin moderación, en toda impunidad”, denunció la alta comisaria de la Infancia, Sarah el Haïry. Según la política francesa, este tipo de páginas “explotan cada resquicio legal, buscan presas y esas presas son niños”.

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Creada en el año 2003, Coco fue concebida como un chat en línea que permitía a los usuarios hablar sin filtros y desde el absoluto anonimato. Desde el inicio, la plataforma fue utilizada para la difusión de todo tipo de ilegalidades, desde la pornografía infantil al asesinato. Fue también el lugar elegido por Dominique Pélicot para organizar las violaciones a su mujer.

Durante cerca de 10 años, el señor Pelicot contactó a través de chats privados con decenas de hombres desconocidos, a los que ofrecía acudir a su casa durante la noche para agredir a Gisèle Pelicot, mientras ella se encontraba inconsciente.

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Francia investiga ‘Cocoland’

Coco comenzó a investigarse en diciembre de 2023 y menos de un año después, la justicia francesa decretó su cierre. Durante las pesquisas, la Fiscalía registró más de 23.000 procedimientos policiales vinculados a esta web y localizó 480 víctimas implicadas. Según los investigadores, el 70% de las conversaciones que se mantenían en la plataforma eran sobre sexo o venta de drogas.

Su fundador, Isaac Steidl, fue detenido en Bulgaria y tres de sus familiares también fueron arrestados. Steid fue acusado de ocho delitos, entre ellos complicidad por tráfico de estupefacientes, posesión y difusión de imágenes pedófilas, corrupción de menores y asociación ilícita, si bien niega todos los hechos.

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Gisèle Pelicot, víctima de violaciones bajo sumisión química, comparte su historia y cómo pasó de sentir vergüenza y soledad a despertar conciencias y encontrar la fuerza para reconstruirse, enviando un mensaje sobre la importancia de hablar y no aislarse.

Ahora, la plataforma ha regresado a Francia como Cocoland y presenta una temática ambientada en cocos, según ha informado AFP. El abogado de Steidl, Julien Zanatta, asegura que su cliente “no tiene nada que ver” con el nuevo sitio web. Tras identificar su reapertura, dos asociaciones francesas de defensa de los derechos de las mujeres pidieron el martes que iniciaran una investigación. Entre ellas, la plataforma M’endors pas, fundada por Caroline Darian. “Dado casos recientes como el de Gisele Pelicot, es muy probable que usuarios franceses estén participando (en estos sitios) y que haya víctimas en Francia”, dijeron, en una declaración conjunta con la Fundación Mujeres.

“La reapertura del sitio Coco es una verdadera bofetada a la promesa de protección que hemos hecho”, expresó El Hairy en una entrevista con la emisora gala RMC. “Los rastrearemos, los acosaremos, no les daremos tregua”, aseveró.

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