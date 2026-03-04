Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), tras la firma de un Tratado de Amistad. (David Zorrakino./ Europa Press)

Pedro Sánchez ha abierto una crisis con Donald Trump por no permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Morón y Rota para sus operaciones contra Irán. El líder estadounidense se mostró muy duro este martes, refiriéndose a él como un “aliado terrible” e incluso afirmando que había dado la orden de cortar todo tipo de relaciones con España. Enseguida salió Emmanuel Macron a posicionarse y a reivindicar el cese inmediato de los ataques. Lo hizo a través de una declaración institucional y, en la mañana de este miércoles, le ha llamado por teléfono.

Según fuentes del Elíseo, recogidas por las agencias, el presidente francés ha mantenido una conversación en la que “le ha trasladado la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica de las que España fue objetivo” la víspera.

En cuestión de horas, este martes Pedro Sánchez pasó de estar solo en Europa con su postura contra los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio (o eso parecía) a que, tras la intervención de Trump en el Despacho Oval, Emmanuel Macron asegurara que “Francia no puede aprobar las acciones militares de Estados Unidos e Israel”. Mismo pensamiento que defiende Sánchez desde que el fin de semana estalló el conflicto: se puede “estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar”, ha repetido Sánchez.

También la Comisión Europea ha salido en defensa del presidente español. Esta mañana el portavoz comunitario, Olof Gill, ha sentenciado que desde Bruselas se solidarizan “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos”. “A través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha agregado. Gill también ha asegurado que “la Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea” y ha subrayado que “salvaguardar esta relación, en especial en un momento de disrupción global, es más importante que nunca”.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha destacado la importancia de la unidad europea al afirmar que este bloque comercial protege a España frente a las recientes amenazas de Estados Unidos, que hasta el momento no se han traducido en medidas específicas. En una entrevista en La Sexta, ha asegurado que el respaldo conjunto de la Unión Europea funciona como escudo ante posibles represalias derivadas de la postura española en relación a la ofensiva contra Irán. “Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege”, ha indicado, reiterando que, por ahora, no hay ninguna medida sobre la mesa y que las relaciones se mantienen bajo el acuerdo bilateral existente.

Albares, sorprendido con Merz

El apoyo que no llegó, o no en directo, fue el del canciller alemán, Friederich Merz, quien no defendió a España ante los reproches de Trump sino que, en cambio,respaldó las críticas estadounidenses, señalando que España es el único país que no ha cumplido con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. Albares recordó la solidaridad mostrada por España en situaciones recientes - como el apoyo a Dinamarca en el caso de Groenlandia o el envío de armas a Ucrania - y argumentó: “Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España”. Ante esta actitud, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado su “sorpresa”.

Por su parte, Alberto Nuñez Feijóo, líder de la oposición, ha cargado contra Sánchez por “ir contra la seguridad de España” y de aislar al país en el contexto internacional. “La política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno”, ha declarado Feijóo en el Fórum Europa en Bilbao.