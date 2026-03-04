España

Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

El presidente francés ha mantenido una conversación en la que “le ha trasladado la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica de las que España fue objetivo”

Guardar
El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), tras la firma de un Tratado de Amistad. (David Zorrakino./ Europa Press)

Pedro Sánchez ha abierto una crisis con Donald Trump por no permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Morón y Rota para sus operaciones contra Irán. El líder estadounidense se mostró muy duro este martes, refiriéndose a él como un “aliado terrible” e incluso afirmando que había dado la orden de cortar todo tipo de relaciones con España. Enseguida salió Emmanuel Macron a posicionarse y a reivindicar el cese inmediato de los ataques. Lo hizo a través de una declaración institucional y, en la mañana de este miércoles, le ha llamado por teléfono.

Según fuentes del Elíseo, recogidas por las agencias, el presidente francés ha mantenido una conversación en la que “le ha trasladado la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica de las que España fue objetivo” la víspera.

En cuestión de horas, este martes Pedro Sánchez pasó de estar solo en Europa con su postura contra los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio (o eso parecía) a que, tras la intervención de Trump en el Despacho Oval, Emmanuel Macron asegurara que “Francia no puede aprobar las acciones militares de Estados Unidos e Israel”. Mismo pensamiento que defiende Sánchez desde que el fin de semana estalló el conflicto: se puede “estar contra un régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar”, ha repetido Sánchez.

También la Comisión Europea ha salido en defensa del presidente español. Esta mañana el portavoz comunitario, Olof Gill, ha sentenciado que desde Bruselas se solidarizan “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos”. “A través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha agregado. Gill también ha asegurado que “la Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea” y ha subrayado que “salvaguardar esta relación, en especial en un momento de disrupción global, es más importante que nunca”.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha destacado la importancia de la unidad europea al afirmar que este bloque comercial protege a España frente a las recientes amenazas de Estados Unidos, que hasta el momento no se han traducido en medidas específicas. En una entrevista en La Sexta, ha asegurado que el respaldo conjunto de la Unión Europea funciona como escudo ante posibles represalias derivadas de la postura española en relación a la ofensiva contra Irán. “Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege”, ha indicado, reiterando que, por ahora, no hay ninguna medida sobre la mesa y que las relaciones se mantienen bajo el acuerdo bilateral existente.

Albares, sorprendido con Merz

El apoyo que no llegó, o no en directo, fue el del canciller alemán, Friederich Merz, quien no defendió a España ante los reproches de Trump sino que, en cambio,respaldó las críticas estadounidenses, señalando que España es el único país que no ha cumplido con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. Albares recordó la solidaridad mostrada por España en situaciones recientes - como el apoyo a Dinamarca en el caso de Groenlandia o el envío de armas a Ucrania - y argumentó: “Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España”. Ante esta actitud, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado su “sorpresa”.

Por su parte, Alberto Nuñez Feijóo, líder de la oposición, ha cargado contra Sánchez por “ir contra la seguridad de España” y de aislar al país en el contexto internacional. “La política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno”, ha declarado Feijóo en el Fórum Europa en Bilbao.

Temas Relacionados

Pedro SánchezEmmanuel MacronFranciaUnión EuropeaDonald TrumpEstados UnidosIránEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tarifa de la luz en España este jueves

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Tarifa de la luz en

La receta del amor, según los españoles: los viajes y planes románticos son más importantes que los regalos o el sexo

El CIS ha publicado su estudio sobre la percepción social del amor, que apunta las preferencias de los españoles en asuntos del corazón

La receta del amor, según

Esto dice la ley sobre con qué electrodomésticos necesarios debe entregar el propietario su piso de alquiler

La Ley de Arrendamientos Urbanos no obliga al casero a proporcionar electrodomésticos como nevera o lavadora por regla general, pero puede ser necesario en función del contrato

Esto dice la ley sobre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

El Alto Tribunal ha marcado el 7 de abril a las 10:00 como la fecha en la que dará comienzo el litigio en el que se investigan las compras de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia

El Supremo cierra la lista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de EEUU dice que Pedro Sánchez “pone en riesgo la vida de estadounidenses”

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

La Comisión Europea respalda a España ante las amenazas de Trump, que provocan reacciones encontradas en la política española

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre

Esto dice la ley sobre con qué electrodomésticos necesarios debe entregar el propietario su piso de alquiler

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”