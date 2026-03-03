Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Las maniobras militares y el mensaje de Trump generaron un impacto regional que desafía la estabilidad y abre un debate sobre el futuro del régimen iraní

En los últimos años, Israel desplegó un sistema de vigilancia excepcional sobre Teherán, enfocando sus recursos en el entorno inmediato de Ali Khamenei, líder supremo iraní. La operación alcanzó su punto culminante el sábado, cuando Khamenei murió en un ataque aéreo israelí cerca de Pasteur Street, en la capital iraní.

Las cámaras de tráfico de la ciudad, ampliamente distribuidas en puntos estratégicos, habían sido vulneradas desde hacía años, informó Financial Times. Imágenes captadas en tiempo real se enviaban de manera cifrada a servidores en Tel Aviv y el sur de Israel, permitiendo observar los movimientos cotidianos de los guardaespaldas y conductores asignados a altos funcionarios iraníes.

Un ángulo de cámara se volvió particularmente valioso: facilitó identificar los lugares donde preferían estacionar sus vehículos personales y reveló detalles del funcionamiento interno en zonas habitualmente protegidas. Así, la vigilancia constante sobre el entorno del líder supremo ofreció a los servicios de inteligencia israelíes una visión sin precedentes sobre las rutinas y vulnerabilidades en el corazón del poder iraní.

Una cámara, en particular, proporcionó el ángulo exacto para identificar dónde estacionaban sus automóviles los integrantes del círculo de seguridad, abriendo una ventana a los hábitos y la rutina interna del recinto protegido.

Sobre esa base, se aplicaron algoritmos avanzados para construir expedientes sobre los miembros del equipo de seguridad. Estos expedientes incluían datos como direcciones, horarios de servicio, rutas habituales y, crucialmente, el perfil de las personas a las que custodiaban y transportaban. Este proceso permitió establecer lo que la inteligencia militar denomina un “patrón de vida”, una herramienta clave para anticipar movimientos y vulnerabilidades.

FOTO DE ARCHIVO: El Líder Supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. Oficina del Líder Supremo iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/via REUTERS

Además del hackeo de cámaras, la operación involucró la manipulación de torres de telefonía móvil en la zona de Pasteur Street. Israel logró interrumpir selectivamente componentes de una docena de torres, haciendo que los teléfonos parecieran ocupados y bloqueando la posibilidad de que la escolta de Khamenei recibiera alertas a tiempo.

Este conjunto de técnicas, basadas en la integración de datos en tiempo real y el análisis de comportamientos, resultó determinante para planificar el ataque con precisión y reducir el margen de error en la identificación del objetivo.

Periódicos iraníes con fotos de portada del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, se muestran después de su muerte en ataques israelíes y estadounidenses el sábado, en Teherán, Irán, el 2 de marzo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El desarrollo y ejecución de la operación para asesinar a Ali Khamenei dependió de la sincronización entre la Unidad 8.200 y el Mossad, dos de los pilares de la inteligencia israelí. La Unidad 8200, especializada en inteligencia de señales, fue responsable de recolectar y procesar enormes volúmenes de datos electrónicos. Su labor incluyó la interceptación de comunicaciones, el hackeo de cámaras urbanas y la manipulación de sistemas de telefonía móvil, aportando un flujo constante de información sobre los movimientos y hábitos del entorno de Khamenei.

Por su parte, el Mossad —la agencia de inteligencia exterior de Israel— tuvo a su cargo la gestión de activos humanos en territorio hostil. Gracias al reclutamiento de informantes y la obtención de datos sensibles a través de contactos en Irán, el Mossad pudo complementar la vigilancia tecnológica con información contextual de alto valor operativo.

Una mujer musulmana chiíta se golpea el pecho mientras llora la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Karachi, Pakistán, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro

La conjunción de ambas entidades permitió alimentar una cadena de inteligencia que procesaba diariamente montañas de datos para generar informes precisos y actualizados. Este método se apoyó en el uso de análisis matemático de redes sociales para identificar nodos de decisión y posibles blancos, afinando así la selección de objetivos.

La cultura operativa israelí, según exfuncionarios de inteligencia consultados por Financial Times, eleva la obtención de “inteligencia de targeting” (información precisa para eliminar un objetivo) al máximo nivel táctico. En el caso de Khamenei, los organismos trabajaron con el objetivo expreso de garantizar que, si la decisión política de eliminarlo llegaba, la información necesaria estuviera lista para ejecutar la orden con rapidez y exactitud.

Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes trabajan en un lugar de impacto tras el ataque de Irán contra Israel, en medio del conflicto entre Irán e Israel, en Nes Ziona, Israel, el 22 de junio de 2025. REUTERS/Ammar Awad

La capacidad tecnológica de Israel ha sido un factor decisivo en la ejecución de operaciones encubiertas y ataques selectivos dentro de Irán. Esta superioridad se hizo evidente durante la guerra de 12 días en junio de 2025, cuando agentes israelíes eliminaron a más de una docena de científicos nucleares y altos mandos militares iraníes en cuestión de minutos, marcando un hito en la historia de la inteligencia regional.

En esa ofensiva, Israel logró inutilizar las defensas aéreas iraníes mediante una combinación de ciberataques, drones de corto alcance y municiones de precisión disparadas desde fuera de las fronteras iraníes. El daño incluyó la destrucción de radares de lanzadores de misiles de fabricación rusa, lo que dejó a Irán sin capacidad de respuesta inmediata.

La sofisticación tecnológica también se manifestó en la selección de armamento. Los pilotos israelíes emplearon misiles del tipo Sparrow, capaces de alcanzar blancos tan pequeños como una mesa de comedor desde distancias superiores a 1.000 kilómetros. Esta precisión permitió atacar objetivos estratégicos sin exponerse al alcance de los sistemas de defensa iraníes.

Una imagen satelital muestra humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/vía REUTERS

En palabras de un actual funcionario de inteligencia israelí citado por Financial Times, el éxito operativo radicó en “quitarles los ojos primero”, refiriéndose a la neutralización de las capacidades de vigilancia y defensa de Irán antes de lanzar los ataques principales. La misma lógica de supremacía tecnológica y de información se aplicó en la operación contra Ali Khamenei, maximizando el margen de sorpresa y minimizando los riesgos para las fuerzas israelíes.

La preparación del ataque contra Ali Khamenei implicó un exhaustivo proceso de verificación, en el que participaron distintas ramas de la inteligencia israelí y sus aliados. Para un objetivo de tan alto valor, la doctrina militar de Israel exige que dos oficiales superiores, trabajando de manera independiente, confirmen con alto grado de certeza la presencia del objetivo en el lugar señalado y la identidad de quienes lo acompañan.

En esta ocasión, los servicios israelíes contaban con información precisa procedente de inteligencia de señales, como la vigilancia de cámaras de tráfico intervenidas y la intercepción de redes de telefonía móvil. Esa vigilancia permitió verificar que la reunión en la oficina de Khamenei seguía en pie y que los altos funcionarios iraníes ya se dirigían al lugar pactado.

El componente estadounidense añadió un nivel adicional de certidumbre. Según fuentes familiarizadas con la operación, la CIA aportó un informante humano con acceso directo, lo que permitió corroborar la asistencia de Khamenei y su círculo al encuentro.

Con la confirmación multinivel, los pilotos israelíes —que ya se encontraban en vuelo para llegar a tiempo— lanzaron hasta 30 municiones de precisión, según dijo a Financial Times un ex alto mando de inteligencia israelí. El ataque se realizó en horario matutino, lo que brindó un elemento de sorpresa adicional pese a la elevada alerta iraní. El ejército israelí señaló que atacar de día, en vez de por la noche, permitió sorprender tácticamente por segunda vez, a pesar de la preparación defensiva de Irán.

El golpe israelí inaugura una etapa de escalada y sofisticación en la guerra de inteligencia entre Irán e Israel, con posibles efectos globales.