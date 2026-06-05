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Precaución en España: alertan por alimento con alérgeno no declarado

La AESAN difundió una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso para personas con alergias en un producto alimenticio

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La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)
La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) anunció una alerta sanitaria debido a la presencia de un alérgeno no detectado en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población con alergias a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

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Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, publicaron la Advertencia para personas con alergia a las almendras: presencia de almendras en relleno de praliné de avellana procedente de Países Bajos (Ref. ES2026/332).

¡Cuidado con este alimento!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA A LAS ALMENDRAS de la comercialización del producto relleno de praliné de avellana de la marca Fun Cakes con presencia de almendras no incluida en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA A LAS ALMENDRAS que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN

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Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

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