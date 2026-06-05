Paula Koops logra su primera victoria en ‘Tu cara me suena’ tras una gala marcada por la emoción y la ausencia de Lolita

La cantante consiguió su primera victoria tras imitar a Raye (Tu cara me suena)

Paula Koops ha ganado la octava gala de ‘Tu cara me suena’ con el respaldo coincidente del jurado y del público, una victoria que llega después de una noche marcada por la emoción en el plató, la ausencia de Lolita y una declaración de amor de Chenoa a Ángel Llàcer.

La cantante se ha impuesto con 47 puntos del jurado y el 12 del público tras imitar a Raye, lo que le ha dado su primera victoria en el concurso emitido este viernes 5 de junio en Antena 3. La actuación también ha alterado la clasificación general, porque María Parrado ha recuperado el liderato por un punto sobre J Kbello.

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La gala ha arrancado con la baja inesperada de Lolita, que ha obligado al estreno de Pastora Soler como miembro del jurado. Durante la noche, el programa ha alternado actuaciones musicales, números paródicos y varios momentos de carga emocional.

Unanimidad en la victoria

Uno de ellos ha llegado con una carta leída por Chenoa dirigida a Ángel Llàcer. La cantante ha presentado el texto como “una declaración de amor a uno de los amores de mi vida” y ha recordado una relación de amistad nacida en 2001.

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El reparto de puntos del jurado ha situado a Paula Koops en cabeza con 47, por delante de María Parrado, con 43, y J Kbello, con 42. Cristina Castaño ha sumado 32; Martín Savi, 31; Sole Giménez, 30; Jesulín de Ubrique, 23; y Aníbal Gómez y Leonor Lavado han empatado con 20. Ese empate en la parte baja ha obligado a desempatar antes del voto del público. Ángel Llàcer, en calidad de presidente del jurado, ha colocado a Gómez por delante de Lavado.

Pastora Soler debutó como jurado por la ausencia de Lolita (Tu cara me suena)

Después, el programa ha transformado las clasificaciones en una escala del cuatro al 12 para incorporar la votación del público. El cuatro ha sido para Jesulín, el cinco para Aníbal, el seis para Leonor, el siete para Martín, el ocho para Sole, el nueve para Cristina, el 10 para J Kbello, el 11 para María Parrado y el 12 para Paula.

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La coincidencia entre jurado y audiencia ha sido total en la parte alta. La victoria de Paula Koops ha llegado por unanimidad del público y el jurado, pese a que no ha habido pleno absoluto de las máximas notas del jurado porque Pastora Soler no le ha concedido su puntuación más alta.

Emociones y homenajes en la recta final

Antes de conocerse el resultado final, Chenoa ha leído una carta a Llàcer en la que ha repasado 25 años de vínculo personal. La cantante le ha dicho: “Gracias por ser tan tú, por cuidarme, por hacerme reír y por no soltarme nunca. De verdad, Ángel, sin ti mi vida no sería igual. El amor romántico está muy bien, pero el amor de un amigo es para toda la vida. Te quiero mucho”.

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La reacción del miembro del jurado ha sido inmediata. El catalán no ha podido contener el llanto y que ambos se han fundido en un abrazo tras la lectura. La ganadora también ha dejado uno de los testimonios más personales de la noche al anunciar el destino de su premio.

La cantante Paula Koops nos cuenta cómo afronta el reto de 'Tu cara me suena' sin experiencia previa en la imitación y revela cuáles son las actuaciones de la historia del programa que más la han inspirado.

Paula Koops ha dicho entre lágrimas: “No tengo palabras” y después ha añadido: “Desde muy pequeña he tenido que lidiar con el suicidio. Las enfermedades mentales son muy importantes. Yo se lo quiero dar a la Fundación Española para la Prevención del Suicidio”.

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En el tramo final, el programa ha actualizado la clasificación general y ha mostrado las imitaciones de la próxima semana. Parrado ha recuperado el liderato con un punto de ventaja sobre J Kbello; Leonor Lavado ha caído en la casilla de ‘Training VIP’ para ser entrenada por Paula Koops; Aníbal Gómez también ha obtenido esa casilla para imitar a Jesulín; y entre los próximos artistas figuran M-Clan, Gloria Estefan, Queen, Olivia Rodrigo, Elvis Presley y Merche.