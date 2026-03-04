Las bases militares de Reino Unido, Alemania y Francia en Oriente Medio que les empujan a apoyar a EEUU frente a Irán

Mapa de enclaves militares de Francia, Reino Unido y Alemania en Oriente Medio (Montaje Infobae / Miguel Moreno)

Europa ha tenido un posicionamiento complejo y poco convincente desde que se abrió fuego en Oriente Medio. Los países de la Unión Europea (UE) siempre abogan por la diplomacia para abordar los conflictos, mientras hacen un equilibrio para mantener la alianza con EEUU. En este caso, los riesgos que señala Donald Trump en Irán también afectan a potencias europeas como Alemania, Francia y Reino Unido, que se han unido a tachar al régimen iraní de amenaza. Lanzaron un comunicado conjunto, asegurando que están “consternados” por los ataques iraníes y que se guardan el derecho a defenderse.

Estos tres países tienen bases militares en la península arábiga. Algunas gozan de enclaves fijos de uso exclusivo, mientras que otras se tratan de bases colaborativas donde tienen acuerdos especiales o unidades conjuntas. La importancia de esta región para el comercio internacional hace que todos los grandes países traten de posicionarse de manera estratégica. Por ello, ver estos puntos amenazados les hace encender las alarmas.

Los misiles lanzados por EEUU e Israel han provocado cientos de muertes y han descabezado el régimen de los Ayatolá, incluyendo la muerte de Ali Jamenei. Irán ha tratado de responder con contundencia, dirigiéndose a Israel y a bases estadounidenses en la región. Los europeos temen que estos ataques se extiendan a los lugares donde están presentes. Reino Unido confirmó que frenó misiles iraníes que se dirigían a su base en Chipre, aunque aseguró que creen que este no era su objetivo.

Irán lanza fuertes bombardeos contra Israel

La presencia militar europea en Oriente Medio

Francia tiene dos puntos fundamentales en la región. El primero es ‘Camp de la Paix’, una base creada en 2009 para representar la presencia militar permanente de Francia en el Golfo. Se encuentra en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Este enclave ya ha sufrido daños por parte de dos drones iraníes, según confirmó Emmanuel Macron, que también anunció un rearme francés en la zona.

Si bien no se encuentra en la península, Francia tiene otro importante enclave en Yibuti, país africano que delimita el estrecho de Bab al-Mandab al sur. En el norte de esta zona se encuentra Yemen, donde los hutíes ejercen la piratería para robar los buques que lo atraviesan. El Ejército francés también cuenta con una base que acoge sus aviones en Jordania y un importante despliegue de soldados en Irak, que comparte con más europeos.

Reino Unido fue uno de los primeros salpicados con los misiles que se dirigían a Chipre, donde tiene dos bases militares, Akrotiri y Dekelia. Es un caso especial, pues no responde a un acuerdo de colaboración o arrendamiento, sino que son territorios británicos de ultramar, que pactaron que conservarían los británicos para proteger sus intereses.

Keir Starmer ha sido firme en su apoyo a EEUU si es necesario. Junto a la amenaza a Chipre, a la que ya ha tenido que responder, se encuentran otros riesgos directos para ellos. Cuentan con un escuadrón común con las Fuerzas Aéreas de Qatar, con aviones y pilotos en el pequeño país árabe. También tiene buques en los puertos de Bahréin y Omán, sumando otros dos enclaves. Finalmente, se encuentra Alemania, cuya presencia se caracteriza por un destacamento de aviones en Jordania.